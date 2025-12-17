2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
HelloVidék

Szenzációs felfedezés: rejtélyes kövekre bukkantak Eger határában + Fotók

HelloVidék
2025. december 17. 10:15

Újabb kaptárkő felfedezésével bővült a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark természeti öröksége. Az Eger külterületén, a K2-es út mentén azonosított egyedülálló sziklaalakzat tovább növeli a térség kultúrtörténeti jelentőségét.

A Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark tájékoztatása szerint egy eddig ismeretlen kaptárkövet azonosítottak Eger határában. A felfedezés Zachar Tamás térképész, geodéta nevéhez fűződik, aki munkája során bukkant rá a K2-es út közelében található sziklaalakzatra. Figyelmét egy távolabbi sziklacsoport keltette fel, ahol végül olyan kaptárkövet talált, amelyet korábban sem térképek, sem szakmai leírások nem említettek - írja Facebook-oldalán a geopark.

A Bükkalján található kaptárkövek különleges geológiai és kulturális örökséget képviselnek. Ezek a természeti képződmények a miocén kori vulkáni tevékenység eredményeként jöttek létre 18–12 millió évvel ezelőtt. A riolittufa- és dácittufa-kőzetekből az erózió hatására kúp formájú sziklatornyok alakultak ki, amelyekbe az egykor itt élő közösségek jellegzetes fülkéket vájtak. Ezek a mélyedések átlagosan 60 centiméter magasak, 30 centiméter szélesek és 25–30 centiméter mélyek.

A kaptárkövek pontos funkciója máig nem egyértelmű. A kutatók szerint használatuk a népvándorlás korára tehető, valamikor az őskor és a középkor közötti időszakra. A fülkék rendeltetéséről több elmélet született: egyesek síremlékként vagy hamvasztásos temetkezési helyként tekintenek rájuk, mások bálványtartó vagy áldozati célú felületként azonosítják ezeket. Felmerült a sziklaméhészet lehetősége is, ám a régészeti kutatások mindeddig egyik hipotézist sem tudták egyértelműen igazolni.

A geopark közlése szerint: "Jelenleg a kaptárköveket jeles köveknek tekintjük, azaz olyan sziklaalakzatoknak, amelyekhez valamilyen szakralizáló hagyomány, helyi monda, eredetmonda fűződik, illetve amelyeket az ember hitbéli, vallási ihletettségéből fakadóan átalakított, megfaragott."

Az elmúlt években több jelentős felfedezés történt a térségben. 2021-ben Bíró Péter régész Noszvaj közelében két faragott sziklát dokumentált: az egyiken két fülke és egy fülkenyom, a másikon egy fülke található. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai idén Cserépfalu határában, az Ördögtorony környékén szintén egy korábban ismeretlen, négy fülkenyommal rendelkező kaptárkövet regisztráltak.

A legújabb felfedezéssel együtt a Bükkalján jelenleg 44 lelőhelyen 86 kaptárkő ismert, összesen 487 fülkével. Az új kaptárkő bejelentése idén ősszel érkezett meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságához. A helyszíni ellenőrzést és a hivatalos nyilvántartásba vételt követően megkezdik a védetté nyilvánítás eljárását.

A kaptárkövek jelentőségét jelzi, hogy 2014 óta védett természeti emlékként tartják számon őket. A bükkaljai kőkultúra és a kaptárkövek 2016-ban hungarikum minősítést kaptak, elismerve ezzel egyedülálló természeti és kultúrtörténeti értéküket.
