Döbbenetes állatkínzás Mogyorósbányán: brutális körülményekből menették a kutyákat + fotók
Mogyorósbányán súlyos elhanyagolás miatt állatvédelmi beavatkozásra volt szükség: több bullmastiff és cane corso jellegű kutyát borzalmas körülmények közül mentettek ki a hatóságok és az állatvédők.
A Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány beszámolója szerint a mogyorósbányai ingatlanon tartott kutyák állapota már az első helyszíni szemle során súlyos elhanyagolásra utalt. Az állatok alultápláltak voltak, hiányzott az oltásuk és a mikrochipjük, viselkedésük pedig erős félelmet tükrözött, ezért a beavatkozás elkerülhetetlenné vált - írta a Kemma.hu.
A helyszíni ellenőrzésen részt vett a jegyző, a hatósági állatorvos és az ebrendészet képviselője is. A vizsgálat megerősítette a bejelentést, de a tulajdonos kezdetben nem ismerte el a felelősségét, így az azonnali kiemelés nem történt meg. A fordulat akkor következett be, amikor a tulajdonos telefonon jelezte, hogy önként lemond a kutyákról, így a mentés azonnal megkezdődhetett.
A kimentett kutyák – főként bullmastiff és cane corso jellegű állatok – súlyosan elhanyagolt állapotban vannak, rettegnek, és hiányoznak az alapvető oltások. A mentés során három kutya már az autóba került, a negyedik kutyáról a tulajdonos visszakozni próbált, de a hatósági jelenlét és tanúk biztosították, hogy ez az állat is végül a mentőkhöz kerüljön. Egy ötödik fiatal kutya egyelőre a helyszínen maradt, a haszonállatok esetében pedig egy hónapos határidőt szabtak meg a további ellenőrzésre.
Az állatok elhelyezésében azonnali segítséget nyújtott a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület, a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány, valamint egy tapasztalt befogadó. Az állatvédők az esetet dokumentálják, a későbbi jogi eljárásokhoz szükséges orvosi kórlapokkal alátámasztva az állatok elhanyagolását.
Az ügy azonban továbbra sem zárult le: a kutyatartó Facebook-posztban feljelentéssel fenyegette az állatvédőket, így az eset követése és a további hatósági ellenőrzés még folyamatban van.
Címlapkép: Facebook / Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány
