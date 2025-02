Kincsvadászok, figyelem! Mikor lesz régiség- és kézműves vásár 2025-ben Tiszafüred városában

Régi idők kincsei és kézműves remekek egy helyen - mindez Tiszafüreden, a Régiség- és Kézműves Vásáron. Idén először már most szombaton! Vásár időpontok 2025-ben, vásár helyszín és még sok hasznos infó...

Március 1-jén ismét a múltidéző tárgyaké és a kézműves portékáké lesz a főszerep Tiszafüreden, hiszen megrendezik az év első Régiség- és Kézműves Vásárát. A rendezvényre az ország számos pontjáról érkeznek árusok, így garantáltan egyedülálló kincsek várják a látogatókat - közölték a HelloVidékkel a szervezők.

A vásár a Kastély úti járdaszakaszon kap helyet, ahol reggel 8 órától délután 15:00-ig lehet bogarászni a régiségek és kézműves termékek között. A kínálat rendkívül sokszínű: antik bútorok, régi könyvek, képeslapok, pénzérmék, porcelánok, sőt, akár 30-40 éves játékok is felbukkanhatnak a standokon. A hagyományos régiségek mellett a helyi kézművesek is bemutatják egyedi portékáikat, így a népi iparművészet kedvelői is találhatnak maguknak különleges darabokat.

Tiszafüredi vásár naptár: minden vásár dátum 2025-ben

Aki esetleg lemaradna a márciusi rendezvényről, annak sem kell aggódnia, hiszen a vásár minden hónap első szombatján újra megrendezésre kerül. Az aktualitásokat és a közelgő események részleteit a vásár hivatalos Facebook-oldalán lehet nyomon követni: Tiszafüredi Régiség- és Kézműves Vásár.

A rendezvény minden korosztálynak remek kikapcsolódást ígér, így érdemes már most beírni a naptárba: március 1-jén irány Tiszafüred, a régiségek és kézműves csodák birodalma!

2025. évi vásárnaptár Tiszafüreden

Március 1.

Április 5.

Május 3.

Június 7.

Július 5.

Augusztus 2.

Szeptember 6.

Október 4.

November 1.

December 6.

Ízek és illatok: gasztronómiai élmények a tiszafüredi vásárban

A régiségvadászat közben senkinek sem kell éhesen maradnia, hiszen a vásár gasztronómiai kínálata is csábító. A látogatók megkóstolhatják a hagyományos slambucot, a frissen sült lángost, valamint a különféle füstölt húsárukat.

Vásár Tiszafüred 2025: a régiség- és kirakodóvásár helyszíne

A régiségvásárnak a Kastély úti járdaszakasz biztosít helyszínt, ahol többszáz méter hosszan lehet bogarászni a kincsek és a helyi kézműves termékek között reggel 8 órától egészen délután 15:00-ig. A látogatókat slambuc, lángos és füstölt húsáruk is várják.

Nemcsak Tiszafüred szívében rendeznek országos hírű kirakodóvásárokat

A Pénzcentrum korábbi cikkében összegyűjtötte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Külön számba vettük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: mutatjuk a legközelebbi vásár időpontját Pécs, Kecskemét, Ruzsa, Kistelek, Kiskundorozsma, Nagykőrös, Jászapáti, Miskolc, Mezőtúr, Mórahalom, Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Lajosmizse, Vác, és Dunaújváros és Szekszárd helyszíneken.

Végezetül ne feledjétek, a vásár igazi közösségi esemény is, ahol nemcsak a portékák cserélnek gazdát, hanem a helyiek és a távolabbról érkezők is találkozhatnak, beszélgethetnek, tapasztalatokat cserélhetnek. A forró kürtőskalács illata, a frissen sült kolbász sercegése és a kofák hangos alkudozása mind hozzátartozik a szekszárdi vásár varázsához is. Érdemes tehát ellátogatni erre a pezsgő, hagyományos eseményre, ahol mindenki találhat valami kedvére valót!