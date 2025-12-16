Vége a klasszikus magyaros helyeknek? Újabb ikonikus éttermek zártak be - ezúttal Kelet-Magyarországon

Nyíregyházán az elmúlt években több hosszú ideje működő étterem, kávézó és vendéglátóegység kényszerült végleg bezárni, ezzel jelentős átalakulást hozva a város vendéglátási térképén. A bezárások nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi veszteséget is jelentenek a helyiek számára.

Komoly változás előtt áll a hazai vendéglátás: szinte nem telik el olyan hét, hogy ne adnánk hírt arról, hogy vidéken, évtizedek óta működő, kedvelt éttermek zárnak be. Legutóbb a Hellovidék számolt be róla, hogy 2026 januártól bezár az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem, Tapolca generációk kedvenc tóparti találkozóhelye. A bezárás nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi veszteséget is jelent a helyiek számára, és jól jelzi, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a hazai vendéglátásnak.

Az elmúlt 15 évben Nyíregyházán jelentős is mozgás volt a vendéglátóhelyek piacán.

Számos étterem, kávézó, büfé és kisebb vendéglátóegység zárta be végleg kapuit, különösen a belvárosi és forgalmasabb csomópontokban működő egységek, amelyek hosszú ideig közösségi találkozóhelyként is szolgáltak - írta a Szon.hu.

A cikk szerint a bezárások mögött több tényező is áll: emelkedő alapanyagárak, magas rezsiköltségek, munkaerőhiány, a tulajdonosok magánéleti változásai, a Covid-járvány hatásai, valamint a megváltozott fogyasztói szokások egyaránt komoly terhet jelentettek. A helyiek számára különösen érzékeny veszteség a város ikonikus éttermeinek megszűnése, hiszen ezek a vendéglátóhelyek családi ünnepek, baráti találkozók és üzleti ebédek színterei is voltak.

A Széchenyi Étterem például 2024 februárjában zárt be végleg. A vendéglő közösségi oldalán búcsúzott, a Google-értékelések alapján a hely népszerűségét jól mutatja, hogy a vendégek külön kiemelték a tágas belső teret, a kellemes hangulatot, a széles választékot és az udvarias személyzetet.

Hasonlóan ikonikus volt a Murcos a Luther utcán, amely a vegetáriánus és kutyás vendégek törzshelyének számított. A vegán és húsos opciók széles választéka, valamint a kedves kiszolgálás miatt a vendégek gyakran tértek vissza, a bezárás híre így nagy sajnálatot váltott ki a közösségben.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Nyírfa téren található Boróka étkezde szintén megszűnt: a bőséges napi menü és a barátságos kiszolgálás ellenére a rezsiemelkedések és a növekvő működési költségek végül a bezáráshoz vezettek. A vendégek a közösségi fórumokon értetlenül állnak a helyek eltűnése előtt, hiszen számos étterem több évtizedes hagyományt képviselt a város gasztronómiai életében.

A Toldi utcán működő GastroGangesz Étterem is a Covid-járvány alatt kényszerült bezárni, noha az étterem családi rendezvények és kisebb összejövetelek kedvelt helyszíne volt. A vendégek az ételminőséget, a barátságos kiszolgálást és a családias hangulatot külön is kiemelték.

Mindezek a bezárások ugyanakkor új irányokat is kijelöltek: a városban megjelentek kisebb, rugalmasabb koncepciók, street food egységek és tematikus kávézók, amelyek a megváltozott fogyasztói igényekhez alkalmazkodnak. A nyíregyházi vendéglátás jövője a cikk szerint most azon múlik, hogy ezek az új kezdeményezések mennyire tudnak hosszú távon gyökeret verni, és hogy a helyi közösség mennyire áll melléjük.