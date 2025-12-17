A leépítés mértéke nem érte el a csoportos létszámcsökkentés törvényi határát.
Érik a tömeges felmondási hullám 2026 elején Magyarországon? Asztalra csapnak a dolgozók, egyre többen állnak fel
A munkavállalók továbbra is aktívak az álláspiacon, döntéseiket elsősorban a fizetések és a juttatások befolyásolják. Emiatt a bérnyomás változatlanul erős a cégeken. A Profession.hu friss, reprezentatív kutatása szerint minden harmadik dolgozó elgondolkodna a munkahelyváltáson, ha idén nem kapna prémiumot.
A felmérés alapján a munkavállalók 42 százaléka részesült 2024-ben jutalomban, prémiumban vagy bónuszban. A prémiumot kapók 28 százaléka egyhavi fizetésének megfelelő összeget vihetett haza év végén, nagyjából felük ennél kevesebbet, míg 18 százalékuk ennél magasabb juttatást kapott. A bónusz szinte minden esetben teljesítményhez kötött. A válaszadók felénél egyéni teljesítmény, 46 százaléknál pedig a vállalat eredményei alapján határozzák meg az összeget.
Az elégedettség ugyanakkor vegyes képet mutat. Tízből négy munkavállaló elégedetlen a bónusz összegével és a jutalékszámítás rendszerével. További húsz százalék szerint a rendszer alapvetően megfelelő, de a kifizetett összeg alacsony.
A bérezés szerepe 2025-ben még hangsúlyosabbá vált. Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője szerint egy korábbi idei kutatás már azt mutatta, hogy tízből kilenc magyar számára a fizetési csomag az egyik legfontosabb szempont munkahelyváltáskor. Ennek része a prémium is. Bár tavaly a dolgozók 42 százaléka kapott jutalmat, idén ennél többen számítanak rá, a megkérdezettek több mint fele bízik prémiumkifizetésben.
A béremelések terén is jelentős különbségek látszanak. A munkavállalók 38 százalékánál idén nem történt inflációkövető emelés, 34 százaléknál viszont általános béremelést hajtott végre a munkáltató. Az emelést kapók körében a leggyakoribb a 6–10 százalékos növekedés volt, ezt a válaszadók közel fele jelezte. 32 százalék legfeljebb 5 százalékos emelést kapott, 15 százalék 11–15 százalék közötti növekedést, míg mindössze 5 százalék számolt be ennél nagyobb bérfejlesztésről.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 2026-os kilátásokat illetően a dolgozók 27 százaléka nem vár további béremelést. A többség ugyanakkor kisebb növekedésre számít. 28 százalék körülbelül 5 százalékos, 30 százalék 6–10 százalék közötti fizetésemelést valószínűsít. Minden tizedik munkavállaló 11–15 százalékos emelésre számít, és minden huszadik ennél magasabb növekedést is elképzelhetőnek tart.
A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.
A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.
Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében.
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat
Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot,
CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt
CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött.
A kukások évek óta alulfizettek és túlterheltek — nem csoda, hogy egyre gyakoribbak a leállások Budapesten.
Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!
Mi lesz 2026-ban a magyar munkaerőpiaccal? Rengeteg dolgozó élete változhat meg egy csapásra: erre készülhetnek
A magyar cégek 2026 első negyedévére óvatosan javuló foglalkoztatási terveket jeleznek a Manpower Magyarország kedden közzétett előrejelzése szerint.
A Rail Cargo Hungaria jelentős átszervezésre és létszámcsökkentésre kényszerül, miután a minisztérium 2026-tól megszünteti a vasúti egyeskocsi-szolgáltatások állami támogatását.
A közvélekedéssel ellentétben a jogszabály nem szó szerint azt írja elő, hogy mindenki megismerheti a kollégája pontos bérét.
A minimálbér 11 százalékos emelése automatikusan ugyanilyen arányban emeli majd a rehabilitációs hozzájárulás összegét is a munkáltatók számára.
Mikor és kinek jár fizetés nélküli szabadság? Ezek a pontos szabályai, igénylés menete, hatása a szabadságra
Munka törvénykönyve fizetés nélküli szabadság feltételei, távollét szabályai: hogyan történik a fizetés nélküli szabadság igénylése, a fizetés nélküli szabadság meddig tarthat?
A UBS bank jelentős létszámcsökkentést tervez, amely 2027-ig mintegy 10 000 munkahely megszüntetését jelentheti.
Egyre több dolgozó lép új pályára a jobb megélhetés és stabilitás reményében, még ha a váltás komoly kihívásokkal is jár.
Gattyánék drasztikus döntést hoztak karácsony előtt: megszüntették a home office-t és csoportos leépítésbe kezdtek
A Docler Holding 140 dolgozójától válik meg, és megszünteti a home office-t: az utóbbi másfél évben már több száz embert érintettek a leépítések.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Ausztria idén is több száz magyar dolgozót vár a télre: a fizetések többszörösei a hazainak, ráadásul szállás és étkezés is jár.
A FlexJobs adatai szerint a részmunkaidős távmunka nemcsak extra jövedelmet kínál, hanem biztonságos ugródeszka lehet egy új karrier felé is.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.