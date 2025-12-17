Érik a tömeges felmondási hullám 2026 elején Magyarországon? Asztalra csapnak a dolgozók, egyre többen állnak fel

A munkavállalók továbbra is aktívak az álláspiacon, döntéseiket elsősorban a fizetések és a juttatások befolyásolják. Emiatt a bérnyomás változatlanul erős a cégeken. A Profession.hu friss, reprezentatív kutatása szerint minden harmadik dolgozó elgondolkodna a munkahelyváltáson, ha idén nem kapna prémiumot.

A felmérés alapján a munkavállalók 42 százaléka részesült 2024-ben jutalomban, prémiumban vagy bónuszban. A prémiumot kapók 28 százaléka egyhavi fizetésének megfelelő összeget vihetett haza év végén, nagyjából felük ennél kevesebbet, míg 18 százalékuk ennél magasabb juttatást kapott. A bónusz szinte minden esetben teljesítményhez kötött. A válaszadók felénél egyéni teljesítmény, 46 százaléknál pedig a vállalat eredményei alapján határozzák meg az összeget.

Az elégedettség ugyanakkor vegyes képet mutat. Tízből négy munkavállaló elégedetlen a bónusz összegével és a jutalékszámítás rendszerével. További húsz százalék szerint a rendszer alapvetően megfelelő, de a kifizetett összeg alacsony.

A bérezés szerepe 2025-ben még hangsúlyosabbá vált. Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője szerint egy korábbi idei kutatás már azt mutatta, hogy tízből kilenc magyar számára a fizetési csomag az egyik legfontosabb szempont munkahelyváltáskor. Ennek része a prémium is. Bár tavaly a dolgozók 42 százaléka kapott jutalmat, idén ennél többen számítanak rá, a megkérdezettek több mint fele bízik prémiumkifizetésben.

A béremelések terén is jelentős különbségek látszanak. A munkavállalók 38 százalékánál idén nem történt inflációkövető emelés, 34 százaléknál viszont általános béremelést hajtott végre a munkáltató. Az emelést kapók körében a leggyakoribb a 6–10 százalékos növekedés volt, ezt a válaszadók közel fele jelezte. 32 százalék legfeljebb 5 százalékos emelést kapott, 15 százalék 11–15 százalék közötti növekedést, míg mindössze 5 százalék számolt be ennél nagyobb bérfejlesztésről.

A 2026-os kilátásokat illetően a dolgozók 27 százaléka nem vár további béremelést. A többség ugyanakkor kisebb növekedésre számít. 28 százalék körülbelül 5 százalékos, 30 százalék 6–10 százalék közötti fizetésemelést valószínűsít. Minden tizedik munkavállaló 11–15 százalékos emelésre számít, és minden huszadik ennél magasabb növekedést is elképzelhetőnek tart.