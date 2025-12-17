2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy pénztárca látható néhány magyar forintos bankjeggyel. Az első bankjegy egy 20000 forintos bankjegy. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
HRCENTRUM

Érik a tömeges felmondási hullám 2026 elején Magyarországon? Asztalra csapnak a dolgozók, egyre többen állnak fel

Pénzcentrum
2025. december 17. 14:56

A munkavállalók továbbra is aktívak az álláspiacon, döntéseiket elsősorban a fizetések és a juttatások befolyásolják. Emiatt a bérnyomás változatlanul erős a cégeken. A Profession.hu friss, reprezentatív kutatása szerint minden harmadik dolgozó elgondolkodna a munkahelyváltáson, ha idén nem kapna prémiumot.

A felmérés alapján a munkavállalók 42 százaléka részesült 2024-ben jutalomban, prémiumban vagy bónuszban. A prémiumot kapók 28 százaléka egyhavi fizetésének megfelelő összeget vihetett haza év végén, nagyjából felük ennél kevesebbet, míg 18 százalékuk ennél magasabb juttatást kapott. A bónusz szinte minden esetben teljesítményhez kötött. A válaszadók felénél egyéni teljesítmény, 46 százaléknál pedig a vállalat eredményei alapján határozzák meg az összeget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elégedettség ugyanakkor vegyes képet mutat. Tízből négy munkavállaló elégedetlen a bónusz összegével és a jutalékszámítás rendszerével. További húsz százalék szerint a rendszer alapvetően megfelelő, de a kifizetett összeg alacsony.

A bérezés szerepe 2025-ben még hangsúlyosabbá vált. Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője szerint egy korábbi idei kutatás már azt mutatta, hogy tízből kilenc magyar számára a fizetési csomag az egyik legfontosabb szempont munkahelyváltáskor. Ennek része a prémium is. Bár tavaly a dolgozók 42 százaléka kapott jutalmat, idén ennél többen számítanak rá, a megkérdezettek több mint fele bízik prémiumkifizetésben.

Kapcsolódó cikkeink:

A béremelések terén is jelentős különbségek látszanak. A munkavállalók 38 százalékánál idén nem történt inflációkövető emelés, 34 százaléknál viszont általános béremelést hajtott végre a munkáltató. Az emelést kapók körében a leggyakoribb a 6–10 százalékos növekedés volt, ezt a válaszadók közel fele jelezte. 32 százalék legfeljebb 5 százalékos emelést kapott, 15 százalék 11–15 százalék közötti növekedést, míg mindössze 5 százalék számolt be ennél nagyobb bérfejlesztésről.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 2026-os kilátásokat illetően a dolgozók 27 százaléka nem vár további béremelést. A többség ugyanakkor kisebb növekedésre számít. 28 százalék körülbelül 5 százalékos, 30 százalék 6–10 százalék közötti fizetésemelést valószínűsít. Minden tizedik munkavállaló 11–15 százalékos emelésre számít, és minden huszadik ennél magasabb növekedést is elképzelhetőnek tart.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkabér #béren kívüli juttatás #prémium #jutalom #pénzjutalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:56
14:44
14:33
14:22
14:12
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.12.13 12:55
Elkényelmesedés a párkapcsolatban
Sokan gondolják úgy, hogy egy kapcsolatnak magától kellene működnie. Ha igazán szeretjük egymást, ak...
legacykft  |  2025.12.12 17:12
„Tudom, hogy nehéz, de tarts ki, egyszer úgyis vége lesz!” A felvásárlás sztori
Mostanában egyre több helyen futok bele a felvásárlásba, mint témába. Szervezetfejlesztőként és magá...
hrdoktor  |  2025.12.10 11:10
Tények és tévhitek az influenzáról
A leggyakoribb fertőző betegségek egyike az influenza, amellyel kapcsolatban számos tévhit kering a...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
2025. december 17.
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2
3 hete
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
3 hete
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
4
4 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
5
1 hónapja
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 13:52
Óriási leépítésbe kezd a magyarországi boltlánc: megerősítették, rengeteg embert küldenek el
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 13:04
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Agrárszektor  |  2025. december 17. 14:32
Így árverezik el most a földeket itthon: ezt jó, ha mindenki tudja