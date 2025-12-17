Szenzáció a Bükk lábánál: 500 ezer forintos értékű ritkaság bukkant fel a Szinva-patakon

Meglepő madárkülönlegesség bukkant fel a Bükk lábánál: a Szinva-patakon sikerült megfigyelni és lencsevégre kapni egy vízirigót, azt a fokozottan védett fajt, amely egykor rendszeres fészkelője volt a térségnek, mára azonban csak ritka vendégnek számít.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának Facebook-posztja szerint hétfőn, szolgálat közben vette észre természetvédelmi őrük a ritka madarat a Szinva-patakon. A bejegyzés kiemeli: a megfigyelés azért is számít különlegesnek, mert a vízirigó állománya az elmúlt évtizedekben drámai mértékben visszaesett a térségben.

A faj egykor rendszeres fészkelője volt a Bükknek, de ismert volt a Mátrában és a Medves-fennsíkon is. Ma már azonban csak alkalmi téli vendégként bukkan fel, és sok területről teljesen eltűnt.

A klímaváltozás egyik csendes áldozata

A szakemberek szerint a vízirigó eltűnésének egyik legvalószínűbb oka a klímaváltozás erősödő hatása. A faj kizárólag gyors folyású, oxigéndús hegyi patakokhoz kötődik, amelyek vízhozama és hőmérséklete az utóbbi években jelentősen megváltozott.

A hosszabb aszályos időszakok, a patakok felmelegedése és az élőhelyek feldarabolódása mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy a korábban stabil állomány gyakorlatilag összeomlott a térségben.

Egyedülálló életmód a hazai énekesmadarak között

A vízirigó nemcsak ritkasága miatt különleges. Életmódja teljesen egyedülálló a hazai énekesmadarak között: táplálékát – rovarokat és puhatestűeket – a víz alá bukva szerzi meg. Gyakran lehet látni, ahogy a patak kövein ugrál, majd eltűnik a sodrásban, hogy a meder aljáról zsákmányoljon.

Ez az alkalmazkodás rendkívüli módon függ a patakok természetes állapotától, ezért a vízirigó jelenléte sok esetben jó indikátora a vizek ökológiai állapotának.

Fokozottan védett, félmilliós természetvédelmi értékkel

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága felhívta a figyelmet arra is, hogy a vízirigó Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Ez nemcsak jogi védelmet jelent, hanem azt is jelzi, milyen nagy jelentősége van minden egyes megfigyelésnek.

A szakemberek szerint a mostani észlelés nem feltétlenül jelenti a faj visszatérését, de reményt ad arra, hogy megfelelő élőhely-védelemmel és a patakok természetes állapotának megőrzésével a vízirigó egyszer még újra megtelepedhet a Bükk térségében.