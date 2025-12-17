2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Dipper (Cinclus cinclus) standing on a branch in the River Don in Scotland
HelloVidék

Szenzáció a Bükk lábánál: 500 ezer forintos értékű ritkaság bukkant fel a Szinva-patakon

HelloVidék
2025. december 17. 14:22

Meglepő madárkülönlegesség bukkant fel a Bükk lábánál: a Szinva-patakon sikerült megfigyelni és lencsevégre kapni egy vízirigót, azt a fokozottan védett fajt, amely egykor rendszeres fészkelője volt a térségnek, mára azonban csak ritka vendégnek számít.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának Facebook-posztja szerint hétfőn, szolgálat közben vette észre természetvédelmi őrük a ritka madarat a Szinva-patakon. A bejegyzés kiemeli: a megfigyelés azért is számít különlegesnek, mert a vízirigó állománya az elmúlt évtizedekben drámai mértékben visszaesett a térségben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A faj egykor rendszeres fészkelője volt a Bükknek, de ismert volt a Mátrában és a Medves-fennsíkon is. Ma már azonban csak alkalmi téli vendégként bukkan fel, és sok területről teljesen eltűnt.

A klímaváltozás egyik csendes áldozata

A szakemberek szerint a vízirigó eltűnésének egyik legvalószínűbb oka a klímaváltozás erősödő hatása. A faj kizárólag gyors folyású, oxigéndús hegyi patakokhoz kötődik, amelyek vízhozama és hőmérséklete az utóbbi években jelentősen megváltozott.

A hosszabb aszályos időszakok, a patakok felmelegedése és az élőhelyek feldarabolódása mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy a korábban stabil állomány gyakorlatilag összeomlott a térségben.

Egyedülálló életmód a hazai énekesmadarak között

A vízirigó nemcsak ritkasága miatt különleges. Életmódja teljesen egyedülálló a hazai énekesmadarak között: táplálékát – rovarokat és puhatestűeket – a víz alá bukva szerzi meg. Gyakran lehet látni, ahogy a patak kövein ugrál, majd eltűnik a sodrásban, hogy a meder aljáról zsákmányoljon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez az alkalmazkodás rendkívüli módon függ a patakok természetes állapotától, ezért a vízirigó jelenléte sok esetben jó indikátora a vizek ökológiai állapotának.

Fokozottan védett, félmilliós természetvédelmi értékkel

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága felhívta a figyelmet arra is, hogy a vízirigó Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Ez nemcsak jogi védelmet jelent, hanem azt is jelzi, milyen nagy jelentősége van minden egyes megfigyelésnek.

A szakemberek szerint a mostani észlelés nem feltétlenül jelenti a faj visszatérését, de reményt ad arra, hogy megfelelő élőhely-védelemmel és a patakok természetes állapotának megőrzésével a vízirigó egyszer még újra megtelepedhet a Bükk térségében.
Címlapkép: Getty Images
#hellovidék #természeti #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:22
14:12
14:02
13:52
Pénzcentrum
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
1 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
2 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
4
2 hete
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor
5
4 napja
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 13:52
Óriási leépítésbe kezd a magyarországi boltlánc: megerősítették, rengeteg embert küldenek el
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 13:04
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Agrárszektor  |  2025. december 17. 13:32
Szabó István: Nincsenek rózsás kilátások az elkövetkező időszakban