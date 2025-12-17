Felfigyelt a világ a Balaton fővárosára: rangos nemzetközi díjat söpört be a Sió-zsilip

A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el. A döntés mögött nemcsak látványos építészeti megoldások, hanem egy szemléletváltás áll: így válhatott egykor elzárt vízügyi létesítményből élő, lüktető városi központ.



Az Archello Awards az építészeti világ egyik rangos megmérettetése, ahol a zsűri 121, a világ minden részéről delegált építészből és tervezőből állt, és mintegy 50 kategóriában értékelték a több ezer nevezett, már megvalósult projektet. Ebben az erős nemzetközi mezőnyben nyerte el a zsűri elismerését a megújult Sió-zsilip, amely a köztér kategóriában indult.

„Új közterek ma már ritkán születnek, különösen egy olyan kiemelt turisztikai térségben, mint a Balaton partja” – nyilatkozta a Siófoki Híreknek Korompay Attila, a projekt építész tervezője. Hozzátette: a siófoki fejlesztésnek ázsiai, teljesen újonnan épített közterekkel is versenyeznie kellett, amelyek világszinten uralják ezt a kategóriát.

Nemcsak zsilip, hanem városi találkozóhely



A Balaton új vízszintszabályozó rendszerének tervezése 2014-ben kezdődött, a kivitelezés 2019-ben indult, a projekt pedig mintegy 19 milliárd forintnyi uniós és hazai forrásból valósult meg. Korompay Attila 2016-tól dolgozott azon az elképzelésen, amely gyökeresen újragondolta a zsilip szerepét.

A koncepció lényege az volt, hogy az addig zárt, üzemi terület megnyíljon a város és az emberek előtt. A cél nem csupán az esztétika volt, hanem az is, hogy bárki megérthesse, hogyan működik a Balaton vízszintszabályozása, és miként kapcsolódik mindez Siófok mindennapi életéhez.

Ennek eredményeként:

kilátó épült az üzemi épület tetején,

a tér rendezvények idején akár lelátóként is használható,

a látogatók testközelből figyelhetik meg a zsilip működését,

és egy Balaton-makett is segíti a vízügyi folyamatok megértését.

A múlt megőrzése és a jövő formálása egyszerre

A fejlesztés során a tervezők ügyeltek arra is, hogy a múlt értékei se vesszenek el: a régi zsilip két vízelzáró egységét sikerült megmenteni, amelyekből térkompozíció készült. Ez nemcsak emléket állít a korábbi műtárgynak, hanem szerves része lett az új közösségi térnek is.

A megújult Sió-zsilip már korábban is rangos szakmai díjakat kapott, többek között a Lampl Hugó-díjat és egy építőipari nívódíjat, ám az Archello Awards elismerése az első nemzetközi siker, amely világviszonylatban is reflektorfénybe helyezte Siófokot.

A szakemberek szerint a zsilip környezete a közeljövőben tovább fejlődhet: a Krúdy sétány tervezett megújításával válhat teljessé a terület átalakulása. A Sió-zsilip ma már nemcsak műszaki létesítmény, hanem Siófok egyik új városi szimbóluma, amely bizonyítja: a Balaton fővárosa nemcsak turisztikában, hanem építészetben és közösségi gondolkodásban is világszinten jegyzett helyszín lett.

Nyitókép: Sió-zsilip, Fotó: Vasvári Tamás/MTI