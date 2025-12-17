Az Eger külterületén, a K2-es út mentén azonosított egyedülálló sziklaalakzat tovább növeli a térség kultúrtörténeti jelentőségét.
Felfigyelt a világ a Balaton fővárosára: rangos nemzetközi díjat söpört be a Sió-zsilip
A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el. A döntés mögött nemcsak látványos építészeti megoldások, hanem egy szemléletváltás áll: így válhatott egykor elzárt vízügyi létesítményből élő, lüktető városi központ.
Az Archello Awards az építészeti világ egyik rangos megmérettetése, ahol a zsűri 121, a világ minden részéről delegált építészből és tervezőből állt, és mintegy 50 kategóriában értékelték a több ezer nevezett, már megvalósult projektet. Ebben az erős nemzetközi mezőnyben nyerte el a zsűri elismerését a megújult Sió-zsilip, amely a köztér kategóriában indult.
„Új közterek ma már ritkán születnek, különösen egy olyan kiemelt turisztikai térségben, mint a Balaton partja” – nyilatkozta a Siófoki Híreknek Korompay Attila, a projekt építész tervezője. Hozzátette: a siófoki fejlesztésnek ázsiai, teljesen újonnan épített közterekkel is versenyeznie kellett, amelyek világszinten uralják ezt a kategóriát.
Nemcsak zsilip, hanem városi találkozóhely
A Balaton új vízszintszabályozó rendszerének tervezése 2014-ben kezdődött, a kivitelezés 2019-ben indult, a projekt pedig mintegy 19 milliárd forintnyi uniós és hazai forrásból valósult meg. Korompay Attila 2016-tól dolgozott azon az elképzelésen, amely gyökeresen újragondolta a zsilip szerepét.
A koncepció lényege az volt, hogy az addig zárt, üzemi terület megnyíljon a város és az emberek előtt. A cél nem csupán az esztétika volt, hanem az is, hogy bárki megérthesse, hogyan működik a Balaton vízszintszabályozása, és miként kapcsolódik mindez Siófok mindennapi életéhez.
Ennek eredményeként:
- kilátó épült az üzemi épület tetején,
- a tér rendezvények idején akár lelátóként is használható,
- a látogatók testközelből figyelhetik meg a zsilip működését,
- és egy Balaton-makett is segíti a vízügyi folyamatok megértését.
A múlt megőrzése és a jövő formálása egyszerre
A fejlesztés során a tervezők ügyeltek arra is, hogy a múlt értékei se vesszenek el: a régi zsilip két vízelzáró egységét sikerült megmenteni, amelyekből térkompozíció készült. Ez nemcsak emléket állít a korábbi műtárgynak, hanem szerves része lett az új közösségi térnek is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A megújult Sió-zsilip már korábban is rangos szakmai díjakat kapott, többek között a Lampl Hugó-díjat és egy építőipari nívódíjat, ám az Archello Awards elismerése az első nemzetközi siker, amely világviszonylatban is reflektorfénybe helyezte Siófokot.
A szakemberek szerint a zsilip környezete a közeljövőben tovább fejlődhet: a Krúdy sétány tervezett megújításával válhat teljessé a terület átalakulása. A Sió-zsilip ma már nemcsak műszaki létesítmény, hanem Siófok egyik új városi szimbóluma, amely bizonyítja: a Balaton fővárosa nemcsak turisztikában, hanem építészetben és közösségi gondolkodásban is világszinten jegyzett helyszín lett.
Nyitókép: Sió-zsilip, Fotó: Vasvári Tamás/MTI
Makó mostantól a pisztáciáról is híres lehet! A pisztácia különleges növény: külön porzós és termős fákból áll, így az ültetvényen Gábor és édesanyja kézzel porozták...
A különleges halfaj kövületei a világhírű iharkúti dinoszauruszlelőhely késő kréta korú, nagyjából 85 millió éves üledékéből kerültek elő.
Hihetetlen felfedezés az Alföldön: honfoglaló elit harcosok sírjának titkai tárultak fel Akasztón – nemzetközi jelentőségű leletegyüttes mesél őseinkről.
Egy különleges figyelmeztető tábla bukkant fel Alsóvároson, amely nem az autósokat, hanem a környék macskáit védi. A kezdeményezés egyszerű üzenetet közvetít!
Nem semmi jelentnek lehetnek szemtanúi azok, akik megnézik a vasárnap reggel készült felvételt a Rábáról. Egy horgász videón örökítette meg, ahogy egy teljes szarvascsorda kel...
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nyaralót vásárolna az egykori zánkai MÁV-üdülő területén épülő luxusvillaparkban.
Olyan kilátópontokat gyűjtött össze, ahonnan páratlan rálátás nyílik Magyarország legmagasabb hegységeire.
Sokan azt hiszik, hogy a korcsolyázás drága mulatság, pedig nem feltétlenül az. Léteznek teljesen ingyenesen használható pályák is! Mutatjuk, hol mindenhol csúszkálhatsz vidéken!
Hosszú előkészítés után elindult egy olyan beavatkozás a Duna főágában, amely egyszerre szolgálja a hajózási érdekeket és a természetvédelmet.
Áron alul vihető a vidéki nagyváros ikonikus kísértetszállója: bárki lecsaphat a híres toronyra + Fotók
Több mint egy évtizednyi üresen állás után ismét árverésre bocsátották Salgótarján egykori ikonikus szállodáját, a Karancs Hotelt.
„Ha nem adnak szalonnát, elviszem a gerendát” Ettől a felvételtől te is libabőrös leszel! Hátborzongató archív felvételen a Luca-napi asszony járás, ahogy dédanyáink csinálták!
Nálatok sincs karácsony ünnepi halászlé nélkül? Mutatjuk, hogyan készül híres hungarikumunk, a bajai halászlé hagyományos módon, gyufatésztával tálalva.
Adventi fénytraktoros parádé 2025: íme az országos lista, itt lesznek vidéken karácsonyi felvonulások!
Az év végéhez közeledve egyre több településen vonulnak végig a gazdák feldíszített traktorai. Láttál már ilyet? Ha nem, most megnézheted, hol lesz a közeledben ilyen...
Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek
A hideg hónapokban is rengeteg olyan aromás növény akad, amik nemcsak a lakást töltik meg finom, meleg illatokkal, de a konyhában is sokoldalúan használhatók. Íme,...
Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott.
A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark...
A rendkívül alacsony téli vízállás ismét csapdába ejtett egy nagy hajót Dunaföldvárnál. A szlovák Bonavia december 2-a óta mozdulatlanul áll a zátonyon.
A legenda szerint a Zsolnay Mauzóleumban a téli napfordulón, amikor a Nap a zeniten áll, a beeső fény feltárja az eozin titkát. Most ti is...
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.
For more updates and related educational content, visit https://pbte.resultonline.pk/