Macska az úton? Szegeden meglépték: talán rendszer lesz ebből a szokatlan közlekedési táblából

Egy különleges, házilag készített figyelmeztető tábla bukkant fel Alsóvároson, amely nem az autósokat, hanem a környék macskáit védi. A kezdeményezés egyszerű üzenetet közvetít: lassítsunk, mert cicák járnak az úton.

Szeged Alsóvárosában, a Vám tér közelében, a Bálvány utca és a Szent Antal utca sarkán egy nem hivatalos figyelmeztető táblát helyeztek ki egy közlekedési oszlopra. A kézzel készített jelzés arra hívja fel a figyelmet, hogy a 30-as zónában nemcsak a KRESZ-szabályok betartása fontos, hanem az is, hogy az úttesten gyakran átszaladó macskákra fokozottan figyeljenek az autósok - írta a Szeged.hu.

A környéken élők szerint a cicák rendszeresen jönnek-mennek a házak és az udvarok között, ezért a figyelmetlen közlekedés komoly veszélyt jelenthet számukra. Bár nem ismert, eddig hány állat esett áldozatul gázolásnak, a helyiek abban bíznak, hogy a figyelemfelkeltő tábla segít megelőzni a baleseteket.

Az alsóvárosiak számára a macskák nem csupán kóbor állatok, hanem sok család kedvencei, amelyek szabadon járják a környéket. A kezdeményezés célja az, hogy kevesebb gazdinak kelljen megtapasztalnia azt, amikor a kedvencük egy esti kóborlás után már nem tér haza.

A történet külön érdekessége, hogy a helyiek szerint a KFT zenekar Macska az úton című dala is pont az ilyen figyelmetlenség veszélyeire hívja fel a figyelmet – most pedig a dal üzenete egy utcai táblán kelt életre Szegeden.

Címlapkép: Facebook