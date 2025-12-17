Sokan már most lemaradtak a 2026-os álomnyaralásról: óriási hibát követtek el, szívhatják a fogukat

Az európai időjárási mintázat jelentős átalakulás előtt áll, ami a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását a következő napokban.
A karácsonyi élményajándékozás látványosan felpörgeti az utazási piacot. Egyre többen döntenek tárgyi ajándék helyett utazási utalvány, konkrét program vagy komplett nyaralás mellett, ami már az ünnepek alatt elindítja a jövő évi foglalásokat. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb úticélok esetében a legjobb időpontok és szállások már januárban betelnek.
Az ajándékként kapott utazások között továbbra is erősek a belföldi pihenések, a tavaszi kulturális körutak és a következő évi nyári nyaralások. A karácsonyi időszak sokaknál nem csak az ajándékozásról szól, hanem a tudatos tervezésről is.
„Ez az időszak jellemzően a jövő évi utazások megalapozásáról szól. Az ajándékutazások mellett sokan kihasználják az előfoglalási kedvezményeket is, amelyek fejenként 10–20 ezer forintos megtakarítást jelenthetnek” – mondta Nagy Szilvia, a Vár a világ utazási iroda szakértője.
A valódi foglalási hullám szilveszter után indul. Az adatok szerint a nyári utazások 30–40 százalékát már január végéig vagy február közepéig lefoglalják. Egyre gyakoribb az is, hogy az utazók már az őszi, szeptemberi és októberi programokra is előre biztosítják a helyüket.
Télből a nyárba, hosszabb utakra
Jelenleg a legerősebb kereslet a melegebb, egzotikus desztinációk iránt mutatkozik. Kenya, Thaiföld, Zanzibár és több dél amerikai célpont is kiemelten népszerű.
„Ezekre az úticélokra jellemzően hosszabb, legalább 8, de inkább 12–14 napos utakat foglalnak. A távoli utazásoknál és a drágább repülőjegyek miatt így jobb az ár érték arány” – tette hozzá a szakértő.
A karácsonyi utalványok beváltása leginkább a tavaszi és nyári időszakra koncentrálódik. A klasszikus nyári célpontok között továbbra is Görögország, Olaszország, Bulgária, Törökország és Spanyolország vezetik a listát. Emellett sokan választanak városlátogató programokat is, például párizsi vagy londoni hétvégéket, illetve észak európai utazásokat Norvégiába, Finnországba vagy a balti államokba.
Biztonság és gyors döntés
A síutaknál továbbra is a közeli országok dominálnak. Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Lengyelország a legnépszerűbb célpontok, ahol a családok és baráti társaságok gyakran saját szervezésben foglalnak. A távolabbi, egzotikus utaknál viszont a többség inkább utazási irodán keresztül indul el.
„A hosszabb és távolabbi utaknál az utazási irodák tapasztalata és kapcsolatrendszere nagyobb biztonságot ad” – hangsúlyozta Nagy Szilvia.
A szakértő szerint a korai döntés kulcskérdés. Az olasz, görög, török és spanyol úticélok esetében a legjobb időpontok és helyszínek nagyon gyorsan betelnek. Az időben történő foglalás nem csak kedvezőbb árakat, hanem jobb szállásokat és programokat is jelent.
