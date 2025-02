Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett 2025-ben? Itt a dunaföldvári vásár időpont és más tudnivalók

Az ország egyik leghíresebb kirakodó- és állatvásárja a dunaföldvári vásár, melynek hagyománya 2025-ben sem maradhat el. Járjunk utána, mikor lesz vásár Dunaföldvár városában, melyek a vásár 2025 évi időpontjai és történik-e vásár dátum változás! Amellett, hogy eláruljuk, mikor van a dunaföldvári vásár 2025 évében, azt is leírjuk, mire kell figyelniük a vásárba érkező eladóknak és vevőiknek, mit érdemes tudni a kirakodóvásár szabályaival kapcsolatban!

Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a Dunaföldvár vásár 2025 évi rendezvényével kapcsolatban: tudd meg, mikor lesz vásár Dunaföldváron, melyek az idei vásárok időpontjai és hol lesz a dunaföldvári kirakodóvásár. Hogyan találhatunk el a dunaföldvári vásár helyszínére, mi mindent szerezhetünk be itt és melyek a vásárban való részvétel feltételei? Hová forduljunk a vásárral kapcsolatos ügyek intézéséhez, mennyibe kerül a helypénz és kik lehetnek eladók?

Országos Állat- és kirakodóvásár Dunaföldváron

Magyarország legismertebb vidéki vásárjai közé tartozik a dunaföldvári vásár 2025 évében is: a vásár Dunaföldvár esetében egyrészt egy hagyományos, piaci hangulatú kirakodóvásár, ahol a helyi őstermelők és gazdálkodó családok mellett kézművesek, festők, keramikusok és más művészek is felvonultatják portékáikat, másrészt állatvásár* is, ahol rengeteg különféle haszon- és díszállat közül válogathatunk. Nézzük, mikor lesz a következő Dunaföldvár vásár időpont!

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben . A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Dunaföldvár vásár dátum lista 2025-ben

A dunaföldvári vásár márciustól novemberig kerül megrendezésre, minden hónap 3. vasárnapján. A Dunaföldvár vásár időpont 2025 lista a következőképpen alakul:

március 16.

április 20.

május 18.

június 15.

július 20.

augusztus 17.

szeptember 21.

október 19.

november 16.

A dunaföldvári vásár helyszíne: hol van a vásár Dunaföldvár mellett?

Dunaföldvár egy bő nyolcezer fős város Tolna vármegyében, Dunaújvárostól 20 kilométerre délre, Budapesttől pedig 90 kilométerre találjuk. Maga a kirakodóvásár Dunaföldváron az Alsó tó úton található (7020 Dunaföldvár, Alsó tó 0268/1 hrsz.).

Fontos: a dunaföldvári vásár és a piac nem ugyanazon a helyszínen található (a dunaföldvári piac helyszíne: 7020 Dunaföldvár, Vak Bottyán tér)!

A dunaföldvári vásár nyitvatartása

A Dunaföldvár vásár 2025 évében változatlan módon hajnali 5:00-tól 14:00-ig tart nyitva a kirakodóvásár esetében, a dunaföldvári állatvásár nyitvatartása pedig 05:00-tól délelőtt 11:00-ig tart (ugyanígy a dunaföldvári piac nyitvatartása is 05:00-tól 11:00-ig tart, utóbbit minden szombaton megrendezik).

A Dunaföldvár vásár 2025 részvétel feltételei

A dunaföldvári vásár részvétellel kapcsolatban eladóként fontos tudnunk, hogy a bérlettel rendelkező árusok részvétele regisztráció fejében lehetséges („Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról piac – vásár – közterület.” c. adatlap kitöltése Dunaföldvár E-önkormányzati portálán keresztül; Ügyfélkapu+ regisztráció szükséges hozzá). A Dunaföldvár vásár 2025 ügyintézés, a vásárhelyek nyilvántartásba vétele és a bérlet eladás a dunaföldvári polgármesteri hivatalban intézhető.

A Dunaföldvár vásár részvételi feltételek közé tartozik továbbá az is, hogy az eladó vállalkozásának érvényesnek kell lennie: az eladó lehet egyéni vállalkozó, cég (őstermelői FELIR számmal, valamint NÉBIH tevékenység azonosítóval), őstermelő családi gazdálkodó, illetve számlaképes magánszemély is (pl. egy művész, aki az alkotásait árulja). A résztvevőknek a felsorolt adatokban bekövetkező változásokat írásban 15 napon belül be kell jelenteni a dunaföldvári önkormányzatnál.

Dunaföldvár vásár bérleti díj 2025

A résztvevő eladóknak szintén kötelező az éves Dunaföldvár vásár bérleti díj megfizetése is, az alkalmi árusoknak pedig helypénzt, illetve parkolási díjat kell fizetniük ahhoz, hogy részt vehessenek a dunaföldvári vásárban. A dunaföldvári vásár bérleti díjak 2025-ben a következőképpen alakulnak (1 egység = 2,5 m2):

Jobb 0-s sor, Bal 0-s sor, A sor, B sor, Z sor: 18 000 Ft/egység/év;

a kirakodóvásári rész felsorolt sorainak (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V) az alsó 2 és az utolsó 2 helye, III-szektor / A sor, pavilon asztalai: 18 000 Ft/egység/év;

a dunaföldvári kirakodóvásár fel nem sorolt területei: 12 000 Ft/egység/év.

A 2025-ös dunaföldvári vásár egyéb tudnivalói

Az állandó dunaföldvári lakóhellyel rendelkező őstermelők, az őstermelők családi gazdaságának a tagjai (ÖCSG) és a dunaföldvári székhelyű egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok kedvezményesen bérelhetnek vásárhelyet: nekik a dunaföldvári vásár bérleti díj 75%-át kell megfizetniük helypénz gyanánt (a kedvezmény lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával igényelhető). A dunaföldvári vásár rendezői fenntartják azon jogukat, hogy szükség esetén a lefoglalttól eltérő vásárhelyet jelöljenek ki az árusoknak.

A dunaföldvári állatvásáron és kirakodóvásáron való részvétel további szabályokhoz van kötve, melyek közé soroljuk, hogy egy árus a Dunaföldvár vásártéren évente összesen legfeljebb 12 értékesítési helyre, ebből egymás mellett legfeljebb 4 egységre válthat éves helyhasználatot (Dunaföldvár vásár 2025 bérletet) és ezt a vásár területén maximum 3 helyen teheti meg. A dunaföldvári vásár már kijelölt, kibérelt vásárhelyeit tilos az eladóknak egymás között cserélgetni, tovább értékesíteni. A szabályszegést a bérleti szerződés azonnali hatállyal történő felmondásával büntetik, a befizetett bérleti díj nem kerül visszatérítésre.

Nem a dunaföldvári vásár 2025-ben az egyetlen kirakodóvásár Magyarországon: más vidéki városokban is rendszeresen rendeznek különféle kirakodóvásárokat, többek között régiségvásárt, biovásárt és állatvásárt is. A dunaföldvári vásár mellett érdemes meglátogatnunk a Pécsen, Kecskeméten, Miskolcon, Ruzsán, Lajosmizsén, Kisteleken, Mezőtúron, Kiskundorozsmán, Nagykőrösön, Jászapátin, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Szekszárdon, Ónodon, Dabason, Vácon, Miskolcon, Mórahalmon és Dunaújvárosban rendezett vásárokat is.