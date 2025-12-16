2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
HelloVidék

Vége a hagyma egyeduralmának Makón? Meglepő egzotikus gyümölcs hódítja meg a várost

HelloVidék
2025. december 16. 10:32

Makó neve eddig leginkább a hagymáról volt ismert, de egy fiatal gazda, Kocsis Gábor, merészet lépett: pisztáciaültetvényt hozott létre a város határában. Az első termés már megvan, és a magyar pisztácia ígéretesen bontogatja szárnyait.

Makó határában, a Maros partján jelenleg körülbelül 240 fiatal pisztáciafa sorakozik, mind szabályos távolságra ültetve. A négy-öt éves fák még fiatalok, de már megmutatják első terméseiket: a kézi porozással segített ültetvény idén néhány kilogramm pisztáciát adott. Bár ez csak kezdet, Gábor célja, hogy Magyarországon is életképes pisztáciatermesztést hozzon létre - írta a Street Kitchen.

A fiatal gazda külföldi szakértők segítségével elemezte a dél-alföldi éghajlatot, és kiderült, hogy a terület ideális a pisztácia számára: meleg, száraz levegő, kevés csapadék, sok napsütés és enyhe tél. A Maros közelsége pedig biztosítja az öntözéshez szükséges vizet, ami különösen fontos a fiatal fák számára.

A pisztácia különleges növény: külön porzós és termős fákból áll, így az ültetvényen Gábor és édesanyja kézzel porozták a fákat, hogy a termés beinduljon. Az idei év első sikere már látható, bár a madarak komoly kihívást jelentettek, mert a termés egy részét elfogyasztották.

A terület szélén olajfák is nőnek, de a fiatal gazda fókusza teljesen a pisztácián van. Rendszeresen egyeztet más hazai pisztáciatermesztőkkel is, hiszen Magyarországon még csak néhányan kísérleteznek ezzel a növénnyel. A cél hosszú távon világos: stabil, hazai pisztáciatermesztés, amely a magyar piacra kerülhet.

A makói pisztácia íze frissen szedve különleges: édesebb, világosabb színű, és megőrzi a nyers pisztácia jellegzetességét. Ha minden jól megy, pár éven belül a magyar pisztácia is bekerülhet a hazai gasztrokultúra alapanyagai közé – egy kísérlet, amelyben benne van a családi összefogás, a kíváncsiság és a kitartás.
Címlapkép: Getty Images
