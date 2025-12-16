Vége a hagyma egyeduralmának Makón? Meglepő egzotikus gyümölcs hódítja meg a várost

Makó neve eddig leginkább a hagymáról volt ismert, de egy fiatal gazda, Kocsis Gábor, merészet lépett: pisztáciaültetvényt hozott létre a város határában. Az első termés már megvan, és a magyar pisztácia ígéretesen bontogatja szárnyait.

Makó határában, a Maros partján jelenleg körülbelül 240 fiatal pisztáciafa sorakozik, mind szabályos távolságra ültetve. A négy-öt éves fák még fiatalok, de már megmutatják első terméseiket: a kézi porozással segített ültetvény idén néhány kilogramm pisztáciát adott. Bár ez csak kezdet, Gábor célja, hogy Magyarországon is életképes pisztáciatermesztést hozzon létre - írta a Street Kitchen.

A fiatal gazda külföldi szakértők segítségével elemezte a dél-alföldi éghajlatot, és kiderült, hogy a terület ideális a pisztácia számára: meleg, száraz levegő, kevés csapadék, sok napsütés és enyhe tél. A Maros közelsége pedig biztosítja az öntözéshez szükséges vizet, ami különösen fontos a fiatal fák számára.

A pisztácia különleges növény: külön porzós és termős fákból áll, így az ültetvényen Gábor és édesanyja kézzel porozták a fákat, hogy a termés beinduljon. Az idei év első sikere már látható, bár a madarak komoly kihívást jelentettek, mert a termés egy részét elfogyasztották.

A terület szélén olajfák is nőnek, de a fiatal gazda fókusza teljesen a pisztácián van. Rendszeresen egyeztet más hazai pisztáciatermesztőkkel is, hiszen Magyarországon még csak néhányan kísérleteznek ezzel a növénnyel. A cél hosszú távon világos: stabil, hazai pisztáciatermesztés, amely a magyar piacra kerülhet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A makói pisztácia íze frissen szedve különleges: édesebb, világosabb színű, és megőrzi a nyers pisztácia jellegzetességét. Ha minden jól megy, pár éven belül a magyar pisztácia is bekerülhet a hazai gasztrokultúra alapanyagai közé – egy kísérlet, amelyben benne van a családi összefogás, a kíváncsiság és a kitartás.