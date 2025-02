Bödön Piac Szeged 2025: Íme a szegedi Bödön vásár dátuma, helyszíne, szabályai

A Bödön Piac, más néven Bödön vásár Szeged város egyik leghíresebb rendezvénye: ha valaki örömét leli a különféle kézműves termékek és élelmiszerek között való böngészésben, annak itt a helye! Nézzük, mi mindent érdemes tudni a szegedi Bödön Piac megrendezése kapcsán: mikor lesz vásár Szeged városában, melyek az eddig meghirdetett Bödön vásár dátumok, meddig tart a Bödön kirakodóvásár nyitvatartása és hol van a Bödön Piac Szegeden.

A vidéki magyar városokban, falvakban ma is él és virul a vásározás hagyománya, és nem véletlenül, hisz rengeteg olyan különleges árucikket kínálnak az ilyen rendezvényeken, amelyeket sehol máshol nem tudunk beszerezni. Cikkünkben ezúttal arról tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy mikor lesz vásár Szeged városában, avagy mikor kerül megrendezésre a nagy népszerűségnek örvendő Bödön vásár Szegeden. Amellett, hogy utánajárunk, melyek a Szeged vásár időpont lista eddig meghirdetett eseményei, azt is eláruljuk, melyek a szegedi Bödön vásár részvétel feltételei, mit ír a kirakodóvásár kapcsán a házirend!

Bödön Piac Szeged 2025

A piacozás, vásározás rajongóit minden évben lázban tartja a kérdés: mikor lesznek az országos állat- és kirakodóvásárok időpontjai 2025-ben, milyen izgalmas piacok, állatvásárok*, régiségvásárok vannak idén vidéken. A kézműves termékek kedvelői között sokan hallhattak már a Bödön Háztáji és Kézműves Piac nevű rendezvényről is, ahol mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő árucikkeket. A Bödön vásár Szeged kézműves gyűjtőhelye: a kirakodóvásár kínálatában különféle kistermelői, őstermelői és házi készítésű élelmiszerek (pl. lekvárok, olajok, sajtok, kolbászok, csokoládék), tisztálkodószerek és kozmetikumok (pl. kézműves szappanok) és ajándékok (pl. kézzel varrott plüssállatok, lakásdekorációk, ékszerek, gyertyák) széles választéka tárul a nézelődők elé.

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben . A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

Szegedi Bödön vásár dátum lista 2025

A rendezők eddig a szegedi Bödön vásár 2025 évi időpontjait április végéig hirdették ki: a kézműves vásárt minden hónap második és negyedik vasárnapján rendezik meg, azonban bizonyos hétvégéken szombaton is részt vehetünk rajta (pl. április 12-13.). A Bödön Piac időpontjai a következők:

február 23. vasárnap

március 9. vasárnap

március 23. vasárnap

április 12. szombat

április 13. vasárnap

április 27. vasárnap

Bödön vásár Szeged nyitvatartás

A szegedi Bödön Piac a meghirdetett vásárnapokon reggel 9:00 órától délután 14:00-ig tart nyitva.

A szegedi Bödön Piac helyszíne

A Bödön vásár Szeged városában 2025-ben is a megszokott módon, a Szeged Plázában kerül megrendezésre (6725 Szeged, Kossuth L. sgt. 119.).

Részvétel a szegedi Bödön vásáron

Ha valaki a szegedi Bödön Piacon szeretné kézműves és háztáji termékeit árusítani, ki kell töltenie egy online jelentkezési lapot, amely alapján a szervezők eldöntik, hogy az adott termékek illenek-e a Bödön vásár termékpalettájába – ha pozitív az elbírálás, bérlet vagy napijegy váltása fejében (legkésőbb az árusítás napjáig kell megfizetni készpénzben vagy utalással) lehet árusítani a kijelölt vásárhelyeken.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legfontosabb Bödön vásár Szeged 2025 részvételi szabályok közé soroljunk, hogy csak az előre egyeztetett termékek árusíthatók - a Bödön Piacra bevitt termékeket és azok minőségét ellenőrzik! Szintén ellenőrizhetik a szakhatósági vizsgálatot igénylő áruk (pl. élelmiszerek) érvényes engedélyét, ugyanis csak bevizsgált, engedélyezett (amennyiben ez szükséges) termékek árusíthatók. A szegedi Bödön Piac szabályai szerint az áruk beszállítását a piacnyitás előtt 1,5 órával lehet megkezdeni, a kirakodóvásár alatt már nem szabad árut szállítani.

Amennyiben valamelyik árus megszegi a Bödön vásár 2025 évi szabályait (pl. nem fizeti ki a helypénzt, nem rendeltetésszerűen használja vásárhelyét, nem tartja tisztán a standját, nem takarít maga után, nem ad számlát vagy nem írja ki jól láthatóan az árakat stb.), az pénzbírságot (20 000 Ft) és a helyhasználati/bérleti engedély visszavonását vonja maga után. Amennyiben eladóként részt szeretnénk venni a szegedi Bödön Piac 2025 évi rendezvényén, a félreértésekből adódó szabályszegések elkerülése végett mindenképpen legyünk tisztában a házirenddel, kérdéseinkkel pedig forduljunk a szervezőkhöz!

Nem a szegedi Bödön Piac az egyetlen izgalmas kézműves vásár Magyarországon 2025-ben: más vidéki városokban is rendszeresen rendeznek különféle kirakodóvásárokat, többek között régiségvásárt, biovásárt és állatvásárt is. A szegedi vásár mellett érdemes meglátogatnunk a Pécsen, Kecskeméten, Miskolcon, Ruzsán, Lajosmizsén, Kisteleken, Mezőtúron, Kiskundorozsmán, Nagykőrösön, Jászapátin, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Szekszárdon, Dabason, Ónodon, Vácon, Miskolcon, Mórahalmon, Dunaföldváron és Dunaújvárosban rendezett vásárokat is.