Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál

Az ország első heavy psych–stoner–kraut–doom fesztiválja ígérkezik az ősz egyik legizgalmasabb zenei eseményének. A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.

Szeptember első hétvégéjén teljesen új színt visz a hazai fesztiváltérképbe a Jam In The Psych Castle, amelyet a Psychedelic Source Records és a Para Hobo közösen szervez. A kétnapos esemény a pszichedelikus, progresszív, stoner, kraut és doom vonal rajongóinak szól – és már az első bejelentett lineup is komoly nemzetközi súlyt mutat - írta a recorder.blog.hu.

Weedpecker, Daliborovo Granje, Karkara – ritkán tapasztalt nemzetközi merítés

A szervezők rögtön nagy nevekkel kezdenek:

Weedpecker (Lengyelország) – a modern psych-rock egyik legfontosabb európai zenekara,

Daliborovo Granje (Horvátország) – akik instrumentális pszichedéliájukat balkáni népzenével, sevdah-hangulatokkal keverik,

Karkara (Franciaország) – akik a King Gizzard-féle kraut-pszichó robotikus-drive-ját hozzák majd a kastély kertjébe.

A külföldi felhozatal itt még nem ér véget: érkezik a fuzzos space-kraut vonalon játszó Speck (AT), az olasz neo-psziché királyai, a Giöbia, a sztóner metálos Supernaughty (IT), a doomos-progos Obsidian Sea (BG), a kozmikus space rockot toló Mr. Bison (IT), a természetből ihletkező psych-veteránok, a Da Captain Trips, és a két évvel ezelőtt az Unida előtt hatalmas bulit csináló román Roadkillsoda is.

Erős hazai sor: Qualitons, EndrE, Band In The Pit, Alas!, Deley, Azutmaga

A magyar színtér sem marad adósa a műfajnak. Fellép:

The Qualitons, akik kifejezetten erre a fesztiválra állítanak össze egyedi műsort,

a szegedi grunge/stoner trió EndrE,

a hömpölygő-hipnotikus Band In The Pit,

a galaktikus utazásokban utazó Deley,

a psych–poszt-rock–60’s funk–jazz elegyet játszó Alas!,

valamint az instrumentális psych–stoner–doom duó Azutmaga.

Mindkét napot egy-egy másfél órás jam session nyitja a Psychedelic Source Recordstól – a kollektíva hírhedt pátyi improvizációinak kastélyszintű verziójaként.

„No fillers, just killers” – így született meg a fesztivál

A Para Hobo alapítója, Kutya, azt mesélte, a PSR idei nagy sikerén (Independent Label Fair: zsűri + közönségdíj) felbuzdulva pattant ki a közös fesztivál ötlete. A Pusztazámori Öreg Tölgy Kastély pedig annyira lenyűgözte a zenekarokat, hogy alig akadt, aki visszautasította a meghívást.

A koncepció egyértelműen a német stoner fesztiválok – főleg a Freak Valley – mintáját követi: „Nem minden hazai bandát akartunk meghívni, hanem olyanokat, akiket a magyar közönség még nem látott. A mottó: no fillers, just killers.” – fogalmazott Kutya.

A szervezők azt is elárulták: több fellépő olyan lelkes lett, hogy a teljes koncertjét improvizálni szeretné (a Karkara és a Speck például).

Limitált, 500 fős fesztivál – december 8-án indul a jegyértékesítés

A Jam In The Psych Castle nem akar tömegfesztivál lenni: csak 500 jegyet adnak el, hogy a helyszín megőrizze családias, erdőszéli-elszállós hangulatát. Külön buszjárat indul majd Budapestről, amely éjszaka is visszaviszi a közönséget, ha valaki nem szeretne a kastély parkjában sátrazni. A fesztivál honlapja – jaminthepsychcastle.com – már él, a lineup folyamatosan frissül, a Facebookon és az Instagramon is lehet követni az új bejelentéseket.

A szervezők ígérete szerint még korántsem teljes a lista – a következő hetekben érkeznek az újabb, nemzetközi psych-, stoner- és krautbandák, így a végső lineup akár a műfaj egyik legerősebb közép-európai bulijává állhat össze.