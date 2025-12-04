Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál
Az ország első heavy psych–stoner–kraut–doom fesztiválja ígérkezik az ősz egyik legizgalmasabb zenei eseményének. A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
Szeptember első hétvégéjén teljesen új színt visz a hazai fesztiváltérképbe a Jam In The Psych Castle, amelyet a Psychedelic Source Records és a Para Hobo közösen szervez. A kétnapos esemény a pszichedelikus, progresszív, stoner, kraut és doom vonal rajongóinak szól – és már az első bejelentett lineup is komoly nemzetközi súlyt mutat - írta a recorder.blog.hu.
Weedpecker, Daliborovo Granje, Karkara – ritkán tapasztalt nemzetközi merítés
A szervezők rögtön nagy nevekkel kezdenek:
- Weedpecker (Lengyelország) – a modern psych-rock egyik legfontosabb európai zenekara,
- Daliborovo Granje (Horvátország) – akik instrumentális pszichedéliájukat balkáni népzenével, sevdah-hangulatokkal keverik,
- Karkara (Franciaország) – akik a King Gizzard-féle kraut-pszichó robotikus-drive-ját hozzák majd a kastély kertjébe.
A külföldi felhozatal itt még nem ér véget: érkezik a fuzzos space-kraut vonalon játszó Speck (AT), az olasz neo-psziché királyai, a Giöbia, a sztóner metálos Supernaughty (IT), a doomos-progos Obsidian Sea (BG), a kozmikus space rockot toló Mr. Bison (IT), a természetből ihletkező psych-veteránok, a Da Captain Trips, és a két évvel ezelőtt az Unida előtt hatalmas bulit csináló román Roadkillsoda is.
Erős hazai sor: Qualitons, EndrE, Band In The Pit, Alas!, Deley, Azutmaga
A magyar színtér sem marad adósa a műfajnak. Fellép:
- The Qualitons, akik kifejezetten erre a fesztiválra állítanak össze egyedi műsort,
- a szegedi grunge/stoner trió EndrE,
- a hömpölygő-hipnotikus Band In The Pit,
- a galaktikus utazásokban utazó Deley,
- a psych–poszt-rock–60’s funk–jazz elegyet játszó Alas!,
- valamint az instrumentális psych–stoner–doom duó Azutmaga.
Mindkét napot egy-egy másfél órás jam session nyitja a Psychedelic Source Recordstól – a kollektíva hírhedt pátyi improvizációinak kastélyszintű verziójaként.
„No fillers, just killers” – így született meg a fesztivál
A Para Hobo alapítója, Kutya, azt mesélte, a PSR idei nagy sikerén (Independent Label Fair: zsűri + közönségdíj) felbuzdulva pattant ki a közös fesztivál ötlete. A Pusztazámori Öreg Tölgy Kastély pedig annyira lenyűgözte a zenekarokat, hogy alig akadt, aki visszautasította a meghívást.
A koncepció egyértelműen a német stoner fesztiválok – főleg a Freak Valley – mintáját követi: „Nem minden hazai bandát akartunk meghívni, hanem olyanokat, akiket a magyar közönség még nem látott. A mottó: no fillers, just killers.” – fogalmazott Kutya.
A szervezők azt is elárulták: több fellépő olyan lelkes lett, hogy a teljes koncertjét improvizálni szeretné (a Karkara és a Speck például).
Limitált, 500 fős fesztivál – december 8-án indul a jegyértékesítés
A Jam In The Psych Castle nem akar tömegfesztivál lenni: csak 500 jegyet adnak el, hogy a helyszín megőrizze családias, erdőszéli-elszállós hangulatát. Külön buszjárat indul majd Budapestről, amely éjszaka is visszaviszi a közönséget, ha valaki nem szeretne a kastély parkjában sátrazni. A fesztivál honlapja – jaminthepsychcastle.com – már él, a lineup folyamatosan frissül, a Facebookon és az Instagramon is lehet követni az új bejelentéseket.
A szervezők ígérete szerint még korántsem teljes a lista – a következő hetekben érkeznek az újabb, nemzetközi psych-, stoner- és krautbandák, így a végső lineup akár a műfaj egyik legerősebb közép-európai bulijává állhat össze.
