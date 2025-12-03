Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
Leesik az állad: megdőlt a "misztikus" fekete amur országos rekordja – fotón a brutális kapás
Elismerte a Mohosz a magyar horgásztörténelem új csúcsát: Vass Norbert 46,6 kilós fekete amurt emelt ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből.
A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalosan is hitelesítette Vass Norbert rekordfogását: a 46,6 kilogrammos fekete amur Magyarország történetének legnagyobb, hitelesített példánya. A kapitális halat a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből – sokak számára Kákafoki-holtágként ismert – sikerült kifognia - írta a Pecaverzum.
A szenzációs esemény még augusztus 26-án, egy késő nyári estén történt, percre pontosan 21:10-kor, ám a horgász csak most, az év végén hozta nyilvánosságra a hírt.
Hat év küzdelem a „misztikus” halért
Vass Norbert története önmagában is különleges: 2019-ben tűzte ki célul, hogy egyszer szabályosan, tudatosan fog egy fekete amurt a Kákafoki-holtágból. Ez a hal a környék horgászai között legendásnak számít – ritkán kerül elő, és sokan szinte misztikus lényként tekintenek rá. Az első próbálkozásai azonban kudarcba fulladtak. Évekig minden szezonban újra nekivágott, majd a sikertelenségek miatt rendre feladta. Idén májusban azonban elhatározta, hogy most nem hátrál meg.
A döntést elképesztő kitartás követte: négy hónapon át, heti öt–hat napot töltött a vízparton. Helyszíneket váltott, technikát módosított, csalit cserélt – gyakorlatilag végigkísérletezett egy egész nyarat.
A rekord előtt már fogott egy másik óriást is
Augusztusra már több fekete amurt is sikerült partra húznia, köztük két igazán kiemelkedő példányt: egy 45 kilós és a hivatalos rekordot jelentő 46,6 kilós óriást. Utóbbi történelmi jelentőségű fogásnak számít, hiszen korábban ilyen méretű fekete amurt hivatalosan még senki sem fogott Magyarországon.
A horgász szerint ez a hal testesítette meg mindazt, amiért éveken át küzdött: a ritkaságot, a kihívást, a kitartást és azt a különleges kapcsolatot, amely egy horgász és a víz világa között kialakulhat.
Címlapkép: Facebook
