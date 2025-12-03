2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Facebook
HelloVidék

Leesik az állad: megdőlt a "misztikus" fekete amur országos rekordja – fotón a brutális kapás

Herbert Evelyn (MNB); Szakács János (MNB)*
2025. december 3. 13:45

Elismerte a Mohosz a magyar horgásztörténelem új csúcsát: Vass Norbert 46,6 kilós fekete amurt emelt ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből. 

A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalosan is hitelesítette Vass Norbert rekordfogását: a 46,6 kilogrammos fekete amur Magyarország történetének legnagyobb, hitelesített példánya. A kapitális halat a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből – sokak számára Kákafoki-holtágként ismert – sikerült kifognia - írta a Pecaverzum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szenzációs esemény még augusztus 26-án, egy késő nyári estén történt, percre pontosan 21:10-kor, ám a horgász csak most, az év végén hozta nyilvánosságra a hírt. 

Hat év küzdelem a „misztikus” halért

Vass Norbert története önmagában is különleges: 2019-ben tűzte ki célul, hogy egyszer szabályosan, tudatosan fog egy fekete amurt a Kákafoki-holtágból. Ez a hal a környék horgászai között legendásnak számít – ritkán kerül elő, és sokan szinte misztikus lényként tekintenek rá. Az első próbálkozásai azonban kudarcba fulladtak. Évekig minden szezonban újra nekivágott, majd a sikertelenségek miatt rendre feladta. Idén májusban azonban elhatározta, hogy most nem hátrál meg.

A döntést elképesztő kitartás követte: négy hónapon át, heti öt–hat napot töltött a vízparton. Helyszíneket váltott, technikát módosított, csalit cserélt – gyakorlatilag végigkísérletezett egy egész nyarat.

A rekord előtt már fogott egy másik óriást is

Augusztusra már több fekete amurt is sikerült partra húznia, köztük két igazán kiemelkedő példányt: egy 45 kilós és a hivatalos rekordot jelentő 46,6 kilós óriást. Utóbbi történelmi jelentőségű fogásnak számít, hiszen korábban ilyen méretű fekete amurt hivatalosan még senki sem fogott Magyarországon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A horgász szerint ez a hal testesítette meg mindazt, amiért éveken át küzdött: a ritkaságot, a kihívást, a kitartást és azt a különleges kapcsolatot, amely egy horgász és a víz világa között kialakulhat.

Címlapkép: Facebook
#facebook #magyarország #horgászat #mohosz #hal #rekord #horgász #hellovidék #magyar országos horgász szövetség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:32
13:20
13:17
13:02
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
2
1 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
3
2 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
1 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
5
1 hete
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 14:01
Komoly benzinakciót hirdetett az Auchan: brutál áron lehet tankolni a kútjaikon, indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 13:02
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Agrárszektor  |  2025. december 3. 13:27
Olyan dolog történt a vajárakkal, ami az egész tejpiacra hatással lehet