Leesik az állad: megdőlt a "misztikus" fekete amur országos rekordja – fotón a brutális kapás

Elismerte a Mohosz a magyar horgásztörténelem új csúcsát: Vass Norbert 46,6 kilós fekete amurt emelt ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből.

A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalosan is hitelesítette Vass Norbert rekordfogását: a 46,6 kilogrammos fekete amur Magyarország történetének legnagyobb, hitelesített példánya. A kapitális halat a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből – sokak számára Kákafoki-holtágként ismert – sikerült kifognia - írta a Pecaverzum.

A szenzációs esemény még augusztus 26-án, egy késő nyári estén történt, percre pontosan 21:10-kor, ám a horgász csak most, az év végén hozta nyilvánosságra a hírt.

Hat év küzdelem a „misztikus” halért

Vass Norbert története önmagában is különleges: 2019-ben tűzte ki célul, hogy egyszer szabályosan, tudatosan fog egy fekete amurt a Kákafoki-holtágból. Ez a hal a környék horgászai között legendásnak számít – ritkán kerül elő, és sokan szinte misztikus lényként tekintenek rá. Az első próbálkozásai azonban kudarcba fulladtak. Évekig minden szezonban újra nekivágott, majd a sikertelenségek miatt rendre feladta. Idén májusban azonban elhatározta, hogy most nem hátrál meg.

A döntést elképesztő kitartás követte: négy hónapon át, heti öt–hat napot töltött a vízparton. Helyszíneket váltott, technikát módosított, csalit cserélt – gyakorlatilag végigkísérletezett egy egész nyarat.

A rekord előtt már fogott egy másik óriást is

Augusztusra már több fekete amurt is sikerült partra húznia, köztük két igazán kiemelkedő példányt: egy 45 kilós és a hivatalos rekordot jelentő 46,6 kilós óriást. Utóbbi történelmi jelentőségű fogásnak számít, hiszen korábban ilyen méretű fekete amurt hivatalosan még senki sem fogott Magyarországon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A horgász szerint ez a hal testesítette meg mindazt, amiért éveken át küzdött: a ritkaságot, a kihívást, a kitartást és azt a különleges kapcsolatot, amely egy horgász és a víz világa között kialakulhat.

Címlapkép: Facebook