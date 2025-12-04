2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
A kutatókat is meglepte a szenzációs hír: ritka ragadozó költött a Duna–Dráva Nemzeti Parkban + Fotók
HelloVidék

A kutatókat is meglepte a szenzációs hír: ritka ragadozó költött a Duna–Dráva Nemzeti Parkban + Fotók

HelloVidék
2025. december 4. 12:15

Egészen kivételes ornitológiai eseményt dokumentáltak idén: először költött parlagi sas a Duna–Dráva Nemzeti Park területén, ráadásul rögtön két pár is. A szakemberek szerint a ritka ragadozó terjeszkedése új korszakot jelenthet a dél-dunántúli élőhelyek számára.

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága két új költő parlagi sas pár megjelenéséről számolt be, amivel tovább bővült a területen rendszeresen fészkelő madarak listája. A fokozottan védett Aquila heliaca állománya Magyarországon évről évre gyarapszik, de a Dél-Dunántúl eddig nem tartozott a fészkelőhelyei közé – mostanáig.

Az első pár fészkét januárban találta meg a Természetvédelmi Őrszolgálat Bács-Kiskun vármegye nyugati részén. A szakemberek hónapokon át követték a fészekalj fejlődését, és nyár közepére mindkét fióka sikeresen kirepült.

A fiatal madarak színes gyűrűt és jeladót kaptak, így pontosan lehet követni, merre járnak. A nyomkövetők alapján az egyik fiatal sas jelenleg a Böddi-szék környékén mozog, míg testvére Pusztaszer térségében gyűjt vadászati tapasztalatokat. A fiatal parlagi sasokra jellemző, hogy akár a Balkán-félsziget, Afrikáig vagy Kis-Ázsiáig is elvándorolhatnak első telelésükre.

Tolna vármegyében is költött egy pár – egy fióka maradt életben

A második fészek tavasz folyamán került elő, ezúttal a Duna jobb partján, Tolna vármegyében. Itt is sikeres költést figyeltek meg: eredetileg két fióka nevelkedett, de végül csak egy fiatal sas repült ki. Jeladót nem kapott, de a szakemberek hetekig látták még a fészek környékén.

A faj terjeszkedik – a Dél-Dunántúl új élőhely lehet

A parlagi sas hazai állománya az elmúlt években dinamikusan erősödött. A legtöbb fészkelő pár a Tiszántúlon, a Duna–Tisza közén, valamint a Kis-Alföld térségében él. A mostani megfigyelések arra utalnak, hogy a faj terjeszkedése déli irányba is felgyorsult, és a jövőben egyre több költés várható a Duna–Dráva Nemzeti Park területén.

A szakemberek szerint a sikeres költések hátterében a javuló élőhelyi adottságok, a zavarás csökkenése, valamint a célzott ragadozómadár-védelmi programok állnak.

 
Címlapkép: Getty Images
#vadászat #költés #dunántúl #tolna megye #természet #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #bács-kiskun #madár #madarak #madárvédelem #állatok

