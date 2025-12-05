Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó

Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója, egy Maruti Suzuki 800-as. A kétszeres Kossuth-díjas színésznő legendás járművéhez mindössze 219 ezer forintért lehet hozzájutni.

A használtautó-piac időről időre tartogat meglepetéseket, de ahhoz hasonlót, mint ami most a használtautó.hu-n felbukkant, ritkán látni. Egy székesfehérvári kereskedésben árulják a legendás színésznő, Psota Irén egykori autóját: egy alig 100 ezret futott, jó állapotú Maruti Suzuki 800-ast, amelyet 1994-ben vásárolt meg újonnan - írta a Feol.hu.

A Maruti 800 – a „népautó”, amely történelmet írt

A Maruti 800-as nemcsak Indiában, hanem világszerte egy korszak jelképe lett. Az indiai–japán együttműködésben készült típus 1983-as megjelenése után forradalmasította az autózást Dél-Ázsiában, és 1989-től már Magyarországon is forgalmazta a Merkúr. Bár spártai felszereltsége miatt nem tartozott a luxusmodellek közé, megbízhatóságával és összeszerelési minőségével sok hazai autós szemében „űrtechnológiának” tűnt a kor Trabantjai, Ladái és Polskijai mellett.

A 800 köbcentis, háromhengeres motor 39 lóerejével nem a gyorsulásról szólt, de megbízhatósága éveken át építette a Suzuki hazai hírnevét – ez az alap állította előkészítette a terepet az 1992-től Esztergomban gyártott Suzuki Swift sikere előtt is.

Fotó: használtauto.hu

Psota Irén autója: 31 év, 99 ezer kilométer, és még mindig talpon

A most meghirdetett jármű 1994. április 26-án gördült ki újonnan a szalonból Psota Irén nevére. A hirdetés adatai szerint a színésznő alig egy évig használta, majd továbbadta egyetlen hosszú távú tulajdonosának, akinél harminc évig maradt. Ez idő alatt valós 99 ezer kilométert futott – ami nemcsak a kocsi életkora, de az öt számjegyű analóg kilométeróra miatt is különleges, hiszen hamarosan átfordul nullára.

A Marutik általában nem tartoznak a keresett oldtimerek közé, így a tulajdonos reálisan árazott. Sőt, a kínálat alapján ez a darab: a második legolcsóbb Maruti 800 jelenleg a piacon, és jelenlegi áron (219 ezer Ft) kifejezetten kedvező vételnek számít. A különlegesség mellett az is emeli az értékét, hogy friss műszaki vizsgával rendelkezik – vagyis gyakorlatilag azonnal használatba vehető.

Címlapfotó, fotó: hasznaltauto.hu