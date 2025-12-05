2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üres kórházi ágyak a kórház folyosóján
Sport

Súlyos beteg az egykori PL-játékos: fontos üzenetet küldött ezzel kapcsolatban

Pénzcentrum
2025. december 5. 15:50

Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd, és arra buzdítja a férfiakat, hogy rendszeresen vegyenek részt szűrővizsgálatokon - tudósított a BBC.

A 56 éves, korábban a Newcastle és a West Ham csapatában is játszó labdarúgó csütörtökön közzétett videójában elmondta, hogy nemrég fejezte be közel két hónapos sugárterápiás kezelését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Körülbelül 18 hónapja mentem el az éves orvosi vizsgálatomra, és ragaszkodtam a PSA-teszthez, ahogy mindig. Ezúttal azonban emelkedett volt a PSA-szintem" - magyarázta Hislop. "Az MRI és a biopszia gyorsan megállapította, hogy meglehetősen agresszív prosztatarákkal küzdök. Egy évvel ezelőtt, december 6-án radikális prosztatektómián estem át, és azt hittem, ezzel vége."

"Hat hónappal később azonban a PSA-szintem ismét emelkedni kezdett, és egy újabb vizsgálat kimutatta, hogy a prosztatarák átterjedt a medencecsontomra. Hamarosan gyógyszeres kezelést kezdtem, és ma reggel fejeztem be a hét és fél hetes sugárterápiát. Az út folytatódik."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Hislop megosztott egy felvételt, amelyen egy csengőt szólaltat meg a massachusettsi kórházban, jelezve a kezelés befejezését. A Rákkutató Intézet adatai szerint a fekete afrikai vagy karibi származású férfiak közül minden negyediket érinti a prosztatarák, míg a fehér európai származásúak közül csak minden nyolcadikat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Hadd szóljak a közösségemhez, az emberekhez: kérem, menjenek el szűrésre. Ismerjék meg a PSA-szintjüket, kövessék nyomon annak alakulását" - mondta a Londonban született, de a 2006-os világbajnokságon Trinidad és Tobagót képviselő Hislop.

"A prosztatarák túlélhető, ha elég korán felfedezik. Vannak kezelések rá. A szűrővizsgálatok életeket mentenek. Az enyémet is megmentették."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #sport #betegség #rák #labdarúgás #szűrővizsgálat #férfiak #kezelés #egészségmegőrzés #premier league #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:28
16:23
16:05
15:50
15:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
2025. december 5.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
5 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
4
2 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
5
6 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 16:05
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 14:15
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Agrárszektor  |  2025. december 5. 15:31
Megint elhalasztották az új irányelv bejelentését: 2026-ig várni kell rá