Súlyos beteg az egykori PL-játékos: fontos üzenetet küldött ezzel kapcsolatban

Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd, és arra buzdítja a férfiakat, hogy rendszeresen vegyenek részt szűrővizsgálatokon - tudósított a BBC.

A 56 éves, korábban a Newcastle és a West Ham csapatában is játszó labdarúgó csütörtökön közzétett videójában elmondta, hogy nemrég fejezte be közel két hónapos sugárterápiás kezelését.

"Körülbelül 18 hónapja mentem el az éves orvosi vizsgálatomra, és ragaszkodtam a PSA-teszthez, ahogy mindig. Ezúttal azonban emelkedett volt a PSA-szintem" - magyarázta Hislop. "Az MRI és a biopszia gyorsan megállapította, hogy meglehetősen agresszív prosztatarákkal küzdök. Egy évvel ezelőtt, december 6-án radikális prosztatektómián estem át, és azt hittem, ezzel vége."

"Hat hónappal később azonban a PSA-szintem ismét emelkedni kezdett, és egy újabb vizsgálat kimutatta, hogy a prosztatarák átterjedt a medencecsontomra. Hamarosan gyógyszeres kezelést kezdtem, és ma reggel fejeztem be a hét és fél hetes sugárterápiát. Az út folytatódik."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Hislop megosztott egy felvételt, amelyen egy csengőt szólaltat meg a massachusettsi kórházban, jelezve a kezelés befejezését. A Rákkutató Intézet adatai szerint a fekete afrikai vagy karibi származású férfiak közül minden negyediket érinti a prosztatarák, míg a fehér európai származásúak közül csak minden nyolcadikat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Hadd szóljak a közösségemhez, az emberekhez: kérem, menjenek el szűrésre. Ismerjék meg a PSA-szintjüket, kövessék nyomon annak alakulását" - mondta a Londonban született, de a 2006-os világbajnokságon Trinidad és Tobagót képviselő Hislop.

"A prosztatarák túlélhető, ha elég korán felfedezik. Vannak kezelések rá. A szűrővizsgálatok életeket mentenek. Az enyémet is megmentették."