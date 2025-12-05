A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Megint vakarhatja a fejét a FIFA: ez teljesen beárnyékolja az esti sorsolást?
Donald Trump és Gianni Infantino is részt vesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolásán, ami a Fehér Házhoz közel, a Kennedy Centerben lesz ma este. Az esemény így erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét - számolt be a BBC.
A pénteki sorsoláson a futballsztárok és hírességek mellett jelen lesz az amerikai elnök, valamint a másik két társrendező ország vezetője, Claudia Sheinbaum mexikói elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök is.
A ceremónia szervezése során láthatóan figyelembe vették Trump preferenciáit: fellép a Village People együttes, amely a Trump-kampánygyűléseken rendszeresen hallható YMCA című dalt fogja előadni. A hagyományoktól eltérően egy új FIFA-díjat is átadnak, amelynek várhatóan Trump lesz a kitüntetettje.
Ezek a gesztusok csak tovább erősítik az amerikai elnök és a FIFA-elnök Gianni Infantino között kialakult szövetséget. Infantino nemrég azt nyilatkozta, hogy Trump Nobel-békedíjat érdemelne az izraeli-gázai tűzszünethez való hozzájárulásáért, és lelkesen dicsérte politikáját.
A kritikusok szerint ez a közelség veszélyezteti a FIFA alapszabályában rögzített politikai semlegességet, és fennáll a veszély, hogy a sorsolás – és maga a torna is – propagandaeszközzé válik. Úgy vélik, a világfutball irányítótestülete túlságosan közel került a Make America Great Again (MAGA) mozgalomhoz.
A FIFA egyik vezető tisztségviselője a BBC Sport kérdésére azt válaszolta, hogy az új díj akár nagyobb jelentőségű is lehet, mint a Nobel-békedíj, és a szervezet dicséretet érdemel, amiért a megosztott világban a békét támogatja.
Bill Clinton elnök annak idején nem vett részt az 1994-es világbajnokság sorsolásán, amikor az USA legutóbb házigazda volt. Trump viszont prominens szerepet vállal, kihasználva a világbajnokság által kínált globális platformot.
Infantino és Trump kapcsolata az elmúlt években egyre szorosabbá vált. A FIFA-elnök 2018-ban először látogatott el az Ovális Irodába, azóta pedig számos közös megjelenésük volt, többek között a davosi Világgazdasági Fórumon, az Ábrahám-egyezmény aláírásán, sőt Trump januári második beiktatásán is részt vett vendégként.
A FIFA hivatalosan is méltatta kettejük szoros barátságát, Infantino pedig azzal érvelt, hogy ez praktikus szempontból is érthető, tekintettel az USA világbajnoki házigazda szerepére. A szervezet szerint Infantino rendszeresen találkozik más világvezetőkkel is.
Az Infantino és Trump közötti kapcsolat azonban jelentős ellenállást váltott ki a sportvilágban. Idén az UEFA küldöttei kivonultak a FIFA-kongresszusról Paraguayban, amikor Infantino órákkal később érkezett, miután Trumppal a Közel-Keleten járt. Azzal vádolták, hogy "magánjellegű politikai érdekeket" helyez előtérbe.
Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy Trump egyes politikai döntései és kijelentései milyen hatással lehetnek a világbajnokságra. Júniusban a Fehér Ház 19 országot sorolt fel, amelyek teljes vagy részleges bevándorlási korlátozások alá esnek. Irán és Haiti, amelyek csapatai kvalifikálták magukat a világbajnokságra, a tiltás által érintett országok között vannak.
A FIFA ígéretet tett arra, hogy a torna befogadó és egyesítő lesz. A júniusi elnöki rendelet mentesíti a sportolókat és az edzői stábokat a világbajnokságra való utazás alól, de a szurkolók tilalom alá eshetnek.
Trump és Infantino kapcsolata kölcsönösen előnyösnek tűnik. Trump számára a világbajnokság ideális lehetőséget kínál arra, hogy globális színtéren jelenítse meg magát, míg Infantino számára a valaha rendezett legjövedelmezőbb sporteseményről van szó, amely jelentősen növeli a FIFA kereskedelmi bevételeit.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
