2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forrás: Ingatlan.com
HelloVidék

Vége egy korszaknak: eladó Pápa kultikus ékköve, ennyiér viheted a 200 éves Arany Griff hotelt

HelloVidék
2025. december 3. 17:52

Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor egyben kerül kalapács alá.

Pápa szívében, a város legforgalmasabb pontján hirdették meg eladásra az Arany Griff hotelt, amely a Fő tér, a Fő utca és a Kossuth utca találkozásánál áll több mint kétszáz éve. A műemléki védettségű épület teljes területe közel 2800 négyzetméter, és hosszú ideje meghatározó szereplője a helyi vendéglátásnak és kereskedelmi életnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ingatlan jelenleg 24 szobás szállodaként működik, étteremmel, rendezvényteremmel és egy utcafronti üzletsorral, amely tizenöt különálló helyiséget foglal magába. Ez a többfunkciós kialakítás nemcsak történelmi értéket, hanem stabil bevételi struktúrát is jelent a jövőbeli tulajdonos számára, hiszen a hotelvendégek, a bérlők és a rendezvények forgalma egyszerre építi a bevételt.

Az Ingatlan.hu hirdetése szerint az épületet egy 30 éve működő egyszemélyes kft. birtokolja, az ingatlan pedig teljesen tehermentes. Az eladási ár 585 millió forint, vagyis körülbelül 1,5 millió euró.

Forrás: Ingatlan.comForrás: Ingatlan.com

Történelem, üzlet és turizmus egyetlen épületben

Az Arany Griff hotel nem csupán egy szálláshely, hanem Pápa történelmének egyik fontos darabja. A város gyönyörű barokk főterén álló épület hosszú időn át a helyi társasági és kulturális élet egyik központja volt, és ma is szerves része a városképnek. A Griff szálloda és étterem nevét az Esterházy-család címerében szereplő madárról kapta. 1914-ben Ötvös Sándor vezette az akkor 10 szobás, étteremmel és kávéházzal rendelkező hotelt.

A belső udvarral rendelkező ingatlan jó műszaki állapotban van, így akár azonnal folytatható benne a szállodai és vendéglátó-ipari tevékenység. A helyszín külön értéke, hogy a főtér turisztikai és közösségi szempontból is kiemelt terület: egész évben programok, rendezvények és jelentős turistaforgalom jellemzi, ami komoly piaci előnyt biztosíthat annak, aki a hotelt tovább üzemeltetné vagy új funkcióval ruházná fel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nem a Griff az egyetlen, amely új gazdát keres a városban

Érdemes azonban megjegyezni, hogy jelenleg 10 másik eladó szálloda, hotel vagy panzió szerepel a pápai kínálatban az Ingatlan.com adatai szerint. Ez azt is mutathatja, hogy a helyi ingatlanpiacon komoly mozgás indult el a kereskedelmi és turisztikai ingatlanok szektorában, ami egyszerre jelenthet lehetőséget és bizonytalanságot a befektetők számára.

 
#befektetés #szálloda #ingatlan #turizmus #vendéglátás #hotel #ingatlanpiac #eladás #pápa #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:13
18:05
17:52
17:40
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
2
1 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
3
2 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
1 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
5
1 hete
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:13
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:05
Kvíz: Adventi utazást tervezel? Ismerd fel a híres európai karácsonyi vásárokat képek alapján!
Agrárszektor  |  2025. december 3. 17:24
20-25 év lemaradásban van a magyar élelmiszeripar: be lehet ezt hozni?