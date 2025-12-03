Vége egy korszaknak: eladó Pápa kultikus ékköve, ennyiér viheted a 200 éves Arany Griff hotelt

Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor egyben kerül kalapács alá.

Pápa szívében, a város legforgalmasabb pontján hirdették meg eladásra az Arany Griff hotelt, amely a Fő tér, a Fő utca és a Kossuth utca találkozásánál áll több mint kétszáz éve. A műemléki védettségű épület teljes területe közel 2800 négyzetméter, és hosszú ideje meghatározó szereplője a helyi vendéglátásnak és kereskedelmi életnek.

Az ingatlan jelenleg 24 szobás szállodaként működik, étteremmel, rendezvényteremmel és egy utcafronti üzletsorral, amely tizenöt különálló helyiséget foglal magába. Ez a többfunkciós kialakítás nemcsak történelmi értéket, hanem stabil bevételi struktúrát is jelent a jövőbeli tulajdonos számára, hiszen a hotelvendégek, a bérlők és a rendezvények forgalma egyszerre építi a bevételt.

Az Ingatlan.hu hirdetése szerint az épületet egy 30 éve működő egyszemélyes kft. birtokolja, az ingatlan pedig teljesen tehermentes. Az eladási ár 585 millió forint, vagyis körülbelül 1,5 millió euró.

Történelem, üzlet és turizmus egyetlen épületben

Az Arany Griff hotel nem csupán egy szálláshely, hanem Pápa történelmének egyik fontos darabja. A város gyönyörű barokk főterén álló épület hosszú időn át a helyi társasági és kulturális élet egyik központja volt, és ma is szerves része a városképnek. A Griff szálloda és étterem nevét az Esterházy-család címerében szereplő madárról kapta. 1914-ben Ötvös Sándor vezette az akkor 10 szobás, étteremmel és kávéházzal rendelkező hotelt.

A belső udvarral rendelkező ingatlan jó műszaki állapotban van, így akár azonnal folytatható benne a szállodai és vendéglátó-ipari tevékenység. A helyszín külön értéke, hogy a főtér turisztikai és közösségi szempontból is kiemelt terület: egész évben programok, rendezvények és jelentős turistaforgalom jellemzi, ami komoly piaci előnyt biztosíthat annak, aki a hotelt tovább üzemeltetné vagy új funkcióval ruházná fel.

Nem a Griff az egyetlen, amely új gazdát keres a városban

Érdemes azonban megjegyezni, hogy jelenleg 10 másik eladó szálloda, hotel vagy panzió szerepel a pápai kínálatban az Ingatlan.com adatai szerint. Ez azt is mutathatja, hogy a helyi ingatlanpiacon komoly mozgás indult el a kereskedelmi és turisztikai ingatlanok szektorában, ami egyszerre jelenthet lehetőséget és bizonytalanságot a befektetők számára.