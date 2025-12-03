Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést: ekkora még sosem volt a volumen, egyetlen hónapban sem.
Vége egy korszaknak: eladó Pápa kultikus ékköve, ennyiér viheted a 200 éves Arany Griff hotelt
Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor egyben kerül kalapács alá.
Pápa szívében, a város legforgalmasabb pontján hirdették meg eladásra az Arany Griff hotelt, amely a Fő tér, a Fő utca és a Kossuth utca találkozásánál áll több mint kétszáz éve. A műemléki védettségű épület teljes területe közel 2800 négyzetméter, és hosszú ideje meghatározó szereplője a helyi vendéglátásnak és kereskedelmi életnek.
Az ingatlan jelenleg 24 szobás szállodaként működik, étteremmel, rendezvényteremmel és egy utcafronti üzletsorral, amely tizenöt különálló helyiséget foglal magába. Ez a többfunkciós kialakítás nemcsak történelmi értéket, hanem stabil bevételi struktúrát is jelent a jövőbeli tulajdonos számára, hiszen a hotelvendégek, a bérlők és a rendezvények forgalma egyszerre építi a bevételt.
Az Ingatlan.hu hirdetése szerint az épületet egy 30 éve működő egyszemélyes kft. birtokolja, az ingatlan pedig teljesen tehermentes. Az eladási ár 585 millió forint, vagyis körülbelül 1,5 millió euró.
Történelem, üzlet és turizmus egyetlen épületben
Az Arany Griff hotel nem csupán egy szálláshely, hanem Pápa történelmének egyik fontos darabja. A város gyönyörű barokk főterén álló épület hosszú időn át a helyi társasági és kulturális élet egyik központja volt, és ma is szerves része a városképnek. A Griff szálloda és étterem nevét az Esterházy-család címerében szereplő madárról kapta. 1914-ben Ötvös Sándor vezette az akkor 10 szobás, étteremmel és kávéházzal rendelkező hotelt.
A belső udvarral rendelkező ingatlan jó műszaki állapotban van, így akár azonnal folytatható benne a szállodai és vendéglátó-ipari tevékenység. A helyszín külön értéke, hogy a főtér turisztikai és közösségi szempontból is kiemelt terület: egész évben programok, rendezvények és jelentős turistaforgalom jellemzi, ami komoly piaci előnyt biztosíthat annak, aki a hotelt tovább üzemeltetné vagy új funkcióval ruházná fel.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem a Griff az egyetlen, amely új gazdát keres a városban
Érdemes azonban megjegyezni, hogy jelenleg 10 másik eladó szálloda, hotel vagy panzió szerepel a pápai kínálatban az Ingatlan.com adatai szerint. Ez azt is mutathatja, hogy a helyi ingatlanpiacon komoly mozgás indult el a kereskedelmi és turisztikai ingatlanok szektorában, ami egyszerre jelenthet lehetőséget és bizonytalanságot a befektetők számára.
Évtizedek óta áll elhagyatottan Balatonboglár egyik legértékesebb partszakaszán a Balaton Akadémia épülete. Lokációja kivételes, állapota viszont konkrétan életveszélyes.
Elképesztő szabályozással védené magát a borsodi város: 300 ezret fizetsz, ha költöznél – vagy ledolgozod ingyen
Meglepő rendeletet vezet be Felsőzsolca: aki ide költözne, mostantól nemcsak pénzt kell fizessen, de még a büntetlen előéletét és az ingatlan méreteit is vizsgálják.
Ritka természetvédelmi siker: száz fölött nőtt a befogott és visszatelepített hörcsögök száma, ami a kerecsensólymoknak is jó hír.
Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban.
Egyszerre, egy helyről érkezett több tucat rossz állapotú Maine Coon macska a pásztói fajtamentő egyesülethez. A szervezet szerint most életmentő lenne minden támogatás.
Nem semmi kezdeményezés: a pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket!
Vízkeresztig meg sem áll a bál: addig tart az Advent Szentendrén 2025 programsorozat, ahol a szentendrei karácsonyi vásár, a jégpálya, helyi kézműves portékák és koncertek...
dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.