Lehúzott rolók karácsony előtt: a Libri váratlan bejelentést tett

Pénzcentrum
2025. december 5. 16:28

Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én idén is zárva tart a Libri valamennyi budapesti és vidéki könyvesboltja. 

A Libri kiemelten fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson munkavállalóinak az ünnepi készülődésre és feltöltődésre – főként a kiemelt kereskedelmi időszakot követően, ezért december 24-én a korábbi évekhez hasonlóan most is zárva tart valamennyi könyvesboltjuk.

A karácsonyt megelőző napokban azonban a Libri Könyvesboltok a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, a karácsonyi ajándékok és a téli olvasnivalók beszerzésére pedig rendelkezésre a könyvkereskedő webáruháza is.

A Libri idén is arra biztatja az olvasókat, hogy időben tervezzék meg vásárlásaikat, hogy a csomagok biztosan megérkezzenek a fa alá. Amennyiben lehetséges, érdemes a könyvesbolti átvételt választani, hiszen így a rendelések ingyenesen és garantáltan gyorsan eljutnak majd a vásárlókhoz.

A boltok karácsonyi nyitvatartása

Korábban több áruház bejelentette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.

  • A Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva.
  • Az Aldi üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
  • A Tesco üzletei december 24-én délig várják a vásárlókat.
  • A Lidl Magyarország áruházai december 24-én országszerte zárva lesznek.
  • A JYSK Magyarországon december 24-én zárva tartja üzleteit.
  • A Rossmann üzletei országszerte zárva tartanak decemebr 24-én.
  • Az Auchan üzletei december 24-én délig tartanak nyitva.
Címlapkép: Getty Images
