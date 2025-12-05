Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Lehúzott rolók karácsony előtt: a Libri váratlan bejelentést tett
Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én idén is zárva tart a Libri valamennyi budapesti és vidéki könyvesboltja.
A Libri kiemelten fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson munkavállalóinak az ünnepi készülődésre és feltöltődésre – főként a kiemelt kereskedelmi időszakot követően, ezért december 24-én a korábbi évekhez hasonlóan most is zárva tart valamennyi könyvesboltjuk.
A karácsonyt megelőző napokban azonban a Libri Könyvesboltok a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, a karácsonyi ajándékok és a téli olvasnivalók beszerzésére pedig rendelkezésre a könyvkereskedő webáruháza is.
A Libri idén is arra biztatja az olvasókat, hogy időben tervezzék meg vásárlásaikat, hogy a csomagok biztosan megérkezzenek a fa alá. Amennyiben lehetséges, érdemes a könyvesbolti átvételt választani, hiszen így a rendelések ingyenesen és garantáltan gyorsan eljutnak majd a vásárlókhoz.
A boltok karácsonyi nyitvatartása
Korábban több áruház bejelentette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
- A Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva.
- Az Aldi üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
- A Tesco üzletei december 24-én délig várják a vásárlókat.
- A Lidl Magyarország áruházai december 24-én országszerte zárva lesznek.
- A JYSK Magyarországon december 24-én zárva tartja üzleteit.
- A Rossmann üzletei országszerte zárva tartanak decemebr 24-én.
- Az Auchan üzletei december 24-én délig tartanak nyitva.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki.
A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény.
A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából.
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
A Prada bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért (460 milliárd forint) felvásárolta a Versace divatházat, ezzel két jelentős olasz luxusmárkát egyesítve.
Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.
Felrobbant a karácsonyi szezonja az egyik legnagyobb magyar webshopnak: ezek a legdurvábban fogyó termékek
A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Meddig érdemes leadni a rendelést, hogy biztosan jusson bejgli az ünnepi asztalra? Nem árt sietni vele 2025-ben.
Sok magyar háztartásban okozott csalódást, hogy az IKEA idén levette a polcokról a népszerű Vintersaga mézeskalács tésztát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.