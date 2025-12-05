Lehúzott rolók karácsony előtt: a Libri váratlan bejelentést tett

Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én idén is zárva tart a Libri valamennyi budapesti és vidéki könyvesboltja.

A Libri kiemelten fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson munkavállalóinak az ünnepi készülődésre és feltöltődésre – főként a kiemelt kereskedelmi időszakot követően, ezért december 24-én a korábbi évekhez hasonlóan most is zárva tart valamennyi könyvesboltjuk.

A karácsonyt megelőző napokban azonban a Libri Könyvesboltok a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, a karácsonyi ajándékok és a téli olvasnivalók beszerzésére pedig rendelkezésre a könyvkereskedő webáruháza is.

A Libri idén is arra biztatja az olvasókat, hogy időben tervezzék meg vásárlásaikat, hogy a csomagok biztosan megérkezzenek a fa alá. Amennyiben lehetséges, érdemes a könyvesbolti átvételt választani, hiszen így a rendelések ingyenesen és garantáltan gyorsan eljutnak majd a vásárlókhoz.

A boltok karácsonyi nyitvatartása

Korábban több áruház bejelentette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.