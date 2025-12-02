2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
A rare wild European or Black-Bellied Hamster, Cricetus Cricetus, has come out of its burrow in a cemetery to forage for food.
HelloVidék

A hazai szakemberek is ledöbbentek: soha nem látott hörcsögboom a Hevesi-síkon

HelloVidék
2025. december 2. 17:15

Rekordot döntött idén a mezei hörcsög befogása a Hevesi-síkon: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei 171 egyedet fogtak be és telepítettek vissza mezőgazdasági élőhelyre – jelentette a szervezet a LIFE-program részeként. Ezzel pontosan 100-zal több hörcsög került vissza természetes környezetébe, mint a tavalyi, első csapdázási évben.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai számára 2025 különleges évként vonul be a Dél-Hevesi tájegység történetébe: soha ennyi mezei hörcsög nem került még elő a térségben, mint az idei szezonban.
A természetvédők összesen 171 egyedet fogtak be és telepítettek vissza szántóföldi élőhelyekre – ez több mint száz példánnyal több, mint 2024-ben.

A mezei hörcsög hazánkban védett, Európa számos országában pedig már súlyosan veszélyeztetett fajnak számít. Nálunk az agrárélőhelyek jellegzetes lakója, emellett a kerecsensólyom egyik legfontosabb zsákmányállata, így állományának erősödése nemcsak helyi, hanem országos természetvédelmi jelentőséggel bír.

A mostani ugrásszerű növekedést több tényező is alátámasztotta: a terepi megfigyelések, a friss járatok megjelenése és az éjszakai hőkamerás észlelések egyaránt azt mutatják, hogy a faj újra jelentős számban van jelen a Hevesi-síkon.

Hol bukkantak fel a hörcsögök?

A befogások zöme Tiszanána belterületének kertjeiben és udvaraiban történt – jellemzően olyan helyeken, ahol a lakók korábban ritkán találkoztak ezzel az állattal. A szezon június és szeptember között zajlott, napi csapdaellenőrzésekkel, szigorúan a biztonságos és kíméletes állatvédelmi protokoll szerint.

A Dél-Hevesi Tájegység más pontjairól is egyre több jelzés érkezett:

  • új járatok füves mezsgyéken és lucernatáblák szélén
  • élénk éjszakai aktivitást mutató hőkamera-felvételek
  • és sajnos több elgázolt példány is, ami kedvezőtlen, ugyanakkor a populáció látványos növekedését jelzi.

Mit jelent mindez a természetvédelem számára?

A megerősödő állomány több területen is változást hozhat:

  • Csökkenhetnek a belterületi konfliktusok, hiszen a visszatelepített hörcsögök újra természetes élőhelyeikre kerülnek.
  • Javul a ragadozómadarak – különösen a kerecsensólymok – táplálékbázisa, ami hosszú távon stabilabb állományokat eredményezhet.

A szakemberek szerint azonban a Hevesi-síkon esély nyílik egy kiegyensúlyozott, fenntartható hörcsögpopuláció kialakítására.

A faj befogása és áttelepítése kizárólag hatósági engedéllyel történhet — ezt a Bükki Nemzeti Park szakemberei a #LIFESakerRoads projekt keretében végzik. A program célja legalább 250 egyed áttelepítése, így a 2025-ös eredmény komoly lépés a kitűzött cél felé.

A hirtelen állománynövekedés hátterében több ökológiai tényező állhat, de hogy pontosan mi indította be a „hörcsögboomot”, arra a kutatók is csak most keresik a választ. Egy azonban biztos:
a Hevesi-síkon olyan folyamat indult el, amely akár megfordíthatja a faj hazai csökkenésének több évtizedes trendjét.
Címlapkép: Getty Images
#rágcsáló #állomány #hellovidék #természetvédelem #ökoszisztéma #áttelepítés

