Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban.
A hazai szakemberek is ledöbbentek: soha nem látott hörcsögboom a Hevesi-síkon
Rekordot döntött idén a mezei hörcsög befogása a Hevesi-síkon: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei 171 egyedet fogtak be és telepítettek vissza mezőgazdasági élőhelyre – jelentette a szervezet a LIFE-program részeként. Ezzel pontosan 100-zal több hörcsög került vissza természetes környezetébe, mint a tavalyi, első csapdázási évben.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai számára 2025 különleges évként vonul be a Dél-Hevesi tájegység történetébe: soha ennyi mezei hörcsög nem került még elő a térségben, mint az idei szezonban.
A természetvédők összesen 171 egyedet fogtak be és telepítettek vissza szántóföldi élőhelyekre – ez több mint száz példánnyal több, mint 2024-ben.
A mezei hörcsög hazánkban védett, Európa számos országában pedig már súlyosan veszélyeztetett fajnak számít. Nálunk az agrárélőhelyek jellegzetes lakója, emellett a kerecsensólyom egyik legfontosabb zsákmányállata, így állományának erősödése nemcsak helyi, hanem országos természetvédelmi jelentőséggel bír.
A mostani ugrásszerű növekedést több tényező is alátámasztotta: a terepi megfigyelések, a friss járatok megjelenése és az éjszakai hőkamerás észlelések egyaránt azt mutatják, hogy a faj újra jelentős számban van jelen a Hevesi-síkon.
Hol bukkantak fel a hörcsögök?
A befogások zöme Tiszanána belterületének kertjeiben és udvaraiban történt – jellemzően olyan helyeken, ahol a lakók korábban ritkán találkoztak ezzel az állattal. A szezon június és szeptember között zajlott, napi csapdaellenőrzésekkel, szigorúan a biztonságos és kíméletes állatvédelmi protokoll szerint.
A Dél-Hevesi Tájegység más pontjairól is egyre több jelzés érkezett:
- új járatok füves mezsgyéken és lucernatáblák szélén
- élénk éjszakai aktivitást mutató hőkamera-felvételek
- és sajnos több elgázolt példány is, ami kedvezőtlen, ugyanakkor a populáció látványos növekedését jelzi.
Mit jelent mindez a természetvédelem számára?
A megerősödő állomány több területen is változást hozhat:
- Csökkenhetnek a belterületi konfliktusok, hiszen a visszatelepített hörcsögök újra természetes élőhelyeikre kerülnek.
- Javul a ragadozómadarak – különösen a kerecsensólymok – táplálékbázisa, ami hosszú távon stabilabb állományokat eredményezhet.
A szakemberek szerint azonban a Hevesi-síkon esély nyílik egy kiegyensúlyozott, fenntartható hörcsögpopuláció kialakítására.
A faj befogása és áttelepítése kizárólag hatósági engedéllyel történhet — ezt a Bükki Nemzeti Park szakemberei a #LIFESakerRoads projekt keretében végzik. A program célja legalább 250 egyed áttelepítése, így a 2025-ös eredmény komoly lépés a kitűzött cél felé.
A hirtelen állománynövekedés hátterében több ökológiai tényező állhat, de hogy pontosan mi indította be a „hörcsögboomot”, arra a kutatók is csak most keresik a választ. Egy azonban biztos:
a Hevesi-síkon olyan folyamat indult el, amely akár megfordíthatja a faj hazai csökkenésének több évtizedes trendjét.
dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: két zerge jelent meg. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
