2025. november 17. hétfő
Közönséges európai vipera, Vipera berus, Bieszczady-hegység, Kárpátok, Lengyelország.
HelloVidék

Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant

HelloVidék
2025. november 17. 11:16

Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon. A bejelentések szerint Baranya különösen mozgalmas évet zárt, ritka gyíkok és gőték is előkerültek.

Megjött a jelentés: keresztes viperát regisztráltak hazánkban – sosem látott mozgás a magyar hüllőtérképen
Érdekes és sokakat izgalomban tartó adatsor látott napvilágot a herptérkép friss bejegyzéseinek köszönhetően: az év során ugyanis több olyan kígyó- és hüllőészlelés is történt, amely ritkaságnak számít Magyarországon. A Bama.hu beszámolója szerint a természetjárók idén kivételesen sok adatot töltöttek fel, ezek között pedig nemcsak ártalmatlan siklók, hanem valóban veszélyes fajok is szerepelnek.

A legismertebb magyar mérges kígyó, a rákosi vipera továbbra sem került fel új helyszínként a térképre – de így is akadt bőven izgalom. Sátoraljaújhelynél ugyanis egy keresztes viperát regisztráltak, ami önmagában is rendkívül ritka hazai esemény. Emellett Zsolna térségéből is érkezett bejegyzés egy élő példányról, ami azt mutatja, hogy a faj időnként jóval közelebb merészkedik a határainkhoz, mint ahogy azt korábban gondoltuk.

Kaszpi haragossiklók is előkerültek – nő a felbukkanások száma

A beérkező adatok között több kaszpi haragossikló is szerepel, amely bár nem tartozik a hazai fauna jellemző tagjai közé, időről időre felbukkan a térségben. A haragossikló nem mérges, de méretével, viselkedésével és jellegzetes kinézetével gyakran riadalmat kelt azokban, akik váratlanul találkoznak vele.

A herpetológusok szerint a mostani adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a térség klímája kedvez bizonyos fajok terjedésének – és ezzel párhuzamosan a természetjárók aktivitása is nőtt.

Baranya különösen aktív évre tekint vissza

Nem csak az északkeleti országrész hozott meglepetéseket: Baranya vármegye is kiemelkedően sok bejelentést produkált. A leggyakoribb fali gyík mellett nagy számban észleltek vízisiklót, rézsiklót és erdei siklót is. Egy olvasó Kozármislenyben videón is megörökített egy kifejezetten szép erdei siklópéldányt, amely sokak tetszését elnyerte a közösségi felületeken.

Sumony térsége pedig egy újabb különlegességgel gazdagította a térképet: dunai tarajosgőtét vettek észre, amelyből országosan mindössze tizenhat bejegyzés érkezett az év során.

Kígyó vagy sikló? Nem mindegy – és nem is ugyanaz

A bejegyzések újra rávilágítanak: bár minden sikló kígyónak számít, nem minden kígyó sikló. A viperák és a különböző mérges kígyófajok között akadnak kifejezetten veszélyes egyedek, míg a hazánkban leggyakrabban előforduló fajok – vízisikló, rézsikló, kockás sikló, erdei sikló – teljesen ártalmatlanok.

Mégis sokan megijednek a találkozástól, ami nem csoda: a kígyók megjelenése ösztönösen félelmet vált ki, különösen akkor, ha a hírekben épp viperákról és haragossiklókról olvasunk.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #veszély #klímaváltozás #állat #felmelegedés #méreg #baranya megye #veszélyes #természet #baranya #hellovidék #természetvédelem #állatok #kígyó

