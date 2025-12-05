A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony. A teljes felújításon átesett torony szombattól újra felemelkedik, és minden nap háromszor megszólaltatja Szent Bertalan harangjait.
A pécsi Széchenyi tér egyik legkülönlegesebb látványossága, a dzsámi mögött megbúvó, felemelkedő harangtorony 2017 óta némán és mozdulatlanul állt. A Pécsi Egyházmegye most bejelentette: a szerkezet átfogó felújításon esett át, így szombattól ismét a város mindennapi ritmusának része lesz. Az Ünnepélyes átadásra és püspöki áldásra december 6-án, délután fél ötkor kerül sor.
Elektronika vitte padlóra, elektronika hozta vissza az életbe
A torony meghibásodását a mozgatásáért felelős elektronika okozta még nyolc évvel ezelőtt. Mivel a javításra sokáig nem jutott forrás, a szerkezetet le kellett állítani, vele együtt pedig elhallgattak Szent Bertalan harangjai is – pedig a harangláb minden nap háromszor, reggel hétkor, délben és este hétkor emelkedett a magasba.
Idén ősszel végre megkezdődhetett a munka: korszerűsítették a hidraulikai vezérlést, a harangok mozgatását végző motorokat, és a torony külső megjelenése is megújult.
A harangláb, amely felemelkedik a földből
A különleges, rozsdamentes acélból készült szerkezet a 2000-es évek elején született meg Bachman Zoltán, a PTE díjazott építészprofesszora tervei alapján. A harangláb egy 13. századi szentélyalap fölött áll, egy aknába süllyesztve: a harangozás idején a lift tizenhárom méterre, nagyjából ötemeletnyi magasságba emeli ki.
A három harang – közös nevén Szent Bertalan harangjai – mágneses erőteret keltő motorok segítségével szólal meg. A legnagyobb, a 290 kilós Szent Mór és Szent Bernát harang mellett egy 190 kilós Árpád-házi Szent Margit- és egy 90 kilós Szent Pál-lélekharang is helyet kapott a lábon.
A szerkezet mozgását Kircsi László által komponált, gregorián dallamokra épülő harangjáték kíséri, amely a harangozás kezdetét és végét jelzi. A harangláb tövénél Szent Bertalan apostol szobra áll, Rétfalvi Sándor alkotása.
A pécsi dzsámi története szinte egybeforrt a város középkori és török kori múltjával
A 13. században itt állt a Szent Bertalan-templom, amelyet az 1560-as években a törökök elbontottak, és köveiből épült fel a ma is látható dzsámi elődje. A templom a török kiűzése után vált ismét keresztény szentéllyé, majd évszázadokon át számos átalakításon esett át – többek között a minaret lebontásával és a korábbi harangtornyok eltűnésével.
A most ismét működésbe lépő harangtorony a modern pécsi építészet és a történelmi örökség különleges találkozása, amely újra visszakerül a város hangzó látványosságai közé.
