Elhagyatott óriás a Balaton partján: botrányosan romos az Akadémia kultikus épülete

Évtizedek óta áll elhagyatottan Balatonboglár egyik legértékesebb partszakaszán a Balaton Akadémia épülete. Lokációja kivételes, állapota azonban konkrétan életveszélyes – a város még nem tud dönteni, felújítsa vagy bontsa le a romos létesítményt.

Balaton egyik legértékesebb partszakasza mellett áll évtizedek óta egy elfeledett, romos óriás: a Balaton Akadémia épülete. Bár kívülről már-már életveszélyes állapotban van, lokációja annyira kivételes, hogy a Balatonboglár városa sem eladni, sem felújítani nem meri egyelőre. A balatonboglári Platán strand közvetlen szomszédságában álló több száz négyzetméteres létesítmény a ’70-es, ’80-as években még sportszállóként működött. Ma a fedett teniszcsarnok mellett omladozó falakkal, tönkrement nyílászárókkal és beázó tetővel várja sorsát. Az önkormányzat jelenleg csak raktárként használja az épületet, lakhatásra alkalmatlan.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere szerint az épület sorsa évek óta kényes kérdés: „A Balaton Akadémia túl jó helyen van ahhoz, hogy elengedjük, de túl romos és túl drága ahhoz, hogy most felújítsuk. Minden elromlott rajta.” - nyilatkozta a Sonline.hu-nak.

A Balaton partján áll az elfeledett óriás - de mi legyen vele?

A város jelenleg nem rendelkezik olyan forrással, amelyből a teljes rekonstrukció finanszírozható lenne. Ugyanakkor az eladás sem tűnik járhatónak, hiszen az ingatlan kulcsszerepet játszik a helyi sportéletben, közvetlenül kapcsolódik a teniszcentrummal.

Felmerült a bontás lehetősége is, hiszen egy modern létesítmény felépítése hosszú távon olcsóbb lehetne, mint a teljes rekonstrukció. Ugyanakkor egy ügyes befektetői ötlet óriási lehetőségeket rejthet: sporthotel, rekreációs központ, konferenciahelyszín vagy multifunkciós turisztikai egység is kialakítható lenne az épület helyén.

„A Balaton Akadémia túl értékes ahhoz, hogy elkótyavetyéljük. Olyan megoldást kell találni, amely hosszú távon a város érdekét szolgálja” – hangsúlyozta a polgármester.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Lássuk csak, mi is ez a Balaton Akadémia?

A Balaton Akadémia egy oktatási és kutatóintézmény volt, amely a táj- és magyarságkutatás mellett kulturális központként is működött. Dr. Szijártó István hozta létre, szervezte meg és igazgatta, és a Veszprém Megyei Közgyűlés 1992-ben adta 99 évre használatra a balatonalmádi–vörösberényi, egykori jezsuita kolostor épületét. Itt 1993-ban kezdte meg működését a Gábor Dénes Főiskola önálló oktatási egységeként. 1995-től Balatonbogláron is folytak képzések, főként informatikai mérnök és műszaki menedzser szakirányokon, összesen 150 végzett diák részvételével, állami támogatás nélkül. A Balaton Akadémia jelmondata a Szent István király intelmei alapján született: „SIS HONESTUS!” – azaz „Légy becsületes, becsüld az embereket!”. Az oktatás mellett az intézmény országos kulturális missziót is folytatott, több városban, például Balatonőszödön és Keszthelyen nyilvános tanulmányi rendezvényeket szervezett, könyvsorozatokat jelentetett meg, és létrehozta a Balaton Akadémia Táj- és Magyarságkutató Központot.

Végezetül, ami biztos: a jelenlegi állapotában az épület nem maradhat. A döntés a következő évtizedek városképét is meghatározhatja, és a Balatonboglár jövőbeli turisztikai arculatát alapjaiban formálhatja.

Címlapkép: Google maps