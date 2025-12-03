Meglepő rendeletet vezet be Felsőzsolca: aki ide költözne, mostantól nemcsak pénzt kell fizessen, de még a büntetlen előéletét és az ingatlan méreteit is vizsgálják.
Elhagyatott óriás a Balaton partján: botrányosan romos az Akadémia kultikus épülete
Évtizedek óta áll elhagyatottan Balatonboglár egyik legértékesebb partszakaszán a Balaton Akadémia épülete. Lokációja kivételes, állapota azonban konkrétan életveszélyes – a város még nem tud dönteni, felújítsa vagy bontsa le a romos létesítményt.
Balaton egyik legértékesebb partszakasza mellett áll évtizedek óta egy elfeledett, romos óriás: a Balaton Akadémia épülete. Bár kívülről már-már életveszélyes állapotban van, lokációja annyira kivételes, hogy a Balatonboglár városa sem eladni, sem felújítani nem meri egyelőre. A balatonboglári Platán strand közvetlen szomszédságában álló több száz négyzetméteres létesítmény a ’70-es, ’80-as években még sportszállóként működött. Ma a fedett teniszcsarnok mellett omladozó falakkal, tönkrement nyílászárókkal és beázó tetővel várja sorsát. Az önkormányzat jelenleg csak raktárként használja az épületet, lakhatásra alkalmatlan.
Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere szerint az épület sorsa évek óta kényes kérdés: „A Balaton Akadémia túl jó helyen van ahhoz, hogy elengedjük, de túl romos és túl drága ahhoz, hogy most felújítsuk. Minden elromlott rajta.” - nyilatkozta a Sonline.hu-nak.
A Balaton partján áll az elfeledett óriás - de mi legyen vele?
A város jelenleg nem rendelkezik olyan forrással, amelyből a teljes rekonstrukció finanszírozható lenne. Ugyanakkor az eladás sem tűnik járhatónak, hiszen az ingatlan kulcsszerepet játszik a helyi sportéletben, közvetlenül kapcsolódik a teniszcentrummal.
Felmerült a bontás lehetősége is, hiszen egy modern létesítmény felépítése hosszú távon olcsóbb lehetne, mint a teljes rekonstrukció. Ugyanakkor egy ügyes befektetői ötlet óriási lehetőségeket rejthet: sporthotel, rekreációs központ, konferenciahelyszín vagy multifunkciós turisztikai egység is kialakítható lenne az épület helyén.
„A Balaton Akadémia túl értékes ahhoz, hogy elkótyavetyéljük. Olyan megoldást kell találni, amely hosszú távon a város érdekét szolgálja” – hangsúlyozta a polgármester.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Lássuk csak, mi is ez a Balaton Akadémia?
A Balaton Akadémia egy oktatási és kutatóintézmény volt, amely a táj- és magyarságkutatás mellett kulturális központként is működött. Dr. Szijártó István hozta létre, szervezte meg és igazgatta, és a Veszprém Megyei Közgyűlés 1992-ben adta 99 évre használatra a balatonalmádi–vörösberényi, egykori jezsuita kolostor épületét. Itt 1993-ban kezdte meg működését a Gábor Dénes Főiskola önálló oktatási egységeként. 1995-től Balatonbogláron is folytak képzések, főként informatikai mérnök és műszaki menedzser szakirányokon, összesen 150 végzett diák részvételével, állami támogatás nélkül. A Balaton Akadémia jelmondata a Szent István király intelmei alapján született: „SIS HONESTUS!” – azaz „Légy becsületes, becsüld az embereket!”. Az oktatás mellett az intézmény országos kulturális missziót is folytatott, több városban, például Balatonőszödön és Keszthelyen nyilvános tanulmányi rendezvényeket szervezett, könyvsorozatokat jelentetett meg, és létrehozta a Balaton Akadémia Táj- és Magyarságkutató Központot.
Végezetül, ami biztos: a jelenlegi állapotában az épület nem maradhat. A döntés a következő évtizedek városképét is meghatározhatja, és a Balatonboglár jövőbeli turisztikai arculatát alapjaiban formálhatja.
Címlapkép: Google maps
Ritka természetvédelmi siker: száz fölött nőtt a befogott és visszatelepített hörcsögök száma, ami a kerecsensólymoknak is jó hír.
Egyszerre, egy helyről érkezett több tucat rossz állapotú Maine Coon macska a pásztói fajtamentő egyesülethez. A szervezet szerint most életmentő lenne minden támogatás.
Nem semmi kezdeményezés: a pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket!
Vízkeresztig meg sem áll a bál: addig tart az Advent Szentendrén 2025 programsorozat, ahol a szentendrei karácsonyi vásár, a jégpálya, helyi kézműves portékák és koncertek...
dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.