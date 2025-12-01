2025. december 1. hétfő Elza
5 °C Budapest
Horgászbot, pergető orsó a háttérben móló folyóparton. Napfelkelte. Köd a tó hátterében. Ködös reggel. vad természet. A vidéki kikapcsolódás fogalma. Cikk a horgásznapról.
HelloVidék

Horgászok figyelem: fontos tilalom lépett életbe a hazai folyókon – ezt jobb, ha mindenki tudja

HelloVidék
2025. december 1. 13:15

December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át a téli horgászszezont.

December 1-jén életbe lépett az a három hónapos harcsatilalom, amely a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon is egységesen megtiltja a faj egyedeinek elvitelét. A döntést még tavaly jelentették be, az idei az első szezon, amikor a rendelkezés valóban hatályos - írta a Pecaverzum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályozást az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) kezdeményezte, és a halgazdálkodási hasznosítókkal közösen dolgozták ki. A cél egyértelmű volt: összehangolni a három nagy vízterület korábban eltérő helyi horgászrendjeit, és egységes védelemmel óvni a téli időszakban vermelő harcsákat.

A szervezetek már a bejelentéskor hangsúlyozták: a faj állományvédelme különösen fontos a hideg hónapokban, amikor a halak a fenékközeli, védett részekre húzódnak, és különösen sérülékenyek. A mostani, közös szabályozás egyszerűbb eligazodást jelent a horgászoknak, miközben nagyobb esélyt ad az őshonos állomány regenerálódására.

A harcsavilágon belül azonban más, hosszabb távú változások is készülnek. Döme Gábor világbajnok horgász javaslata alapján új méretkorlátok is terítékre kerülhetnek: a szakember 80 centis minimális és 150 centis maximális elvihető mérethatárt javasolt. A dokumentum a Magyar Országos Horgász Szövetségnél (MOHOSZ) van, és könnyen lehet, hogy a következő évek szabályozásába már bekerül.

A tilalom 2026. február 28-ig tart, így aki télen harcsára horgászna, jobban teszi, ha alaposan áttanulmányozza az aktuális előírásokat – most ugyanis a visszaengedés az egyetlen engedélyezett opció.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A következő hónapokban a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon:

  • minden megfogott harcsát azonnal vissza kell engedni,
  • tilos a faj bármely egyedének elvitele,
  • a horgászrend megszegése szigorú szankciókat von maga után.

A horgászok többsége támogatja a döntést, különösen azok, akik az utóbbi években tapasztalták, hogy a nagy folyók harcsaállománya egyre kiszámíthatatlanabb. A szervezetek szerint a tilalom hosszú távon látványos javulást hozhat, ha a horgászok és a hatóságok is következetesen betartják.
Címlapkép: Getty Images
#duna #horgászat #mohosz #hal #december #tilalom #harcsa #halgazdálkodás #tisza #hellovidék #tisza-tó

