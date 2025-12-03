Ritka természetvédelmi siker: száz fölött nőtt a befogott és visszatelepített hörcsögök száma, ami a kerecsensólymoknak is jó hír.
Elképesztő szabályozással védené magát a borsodi város: 300 ezret fizetsz, ha költöznél – vagy ledolgozod ingyen
Meglepő rendeletet vezet be Felsőzsolca: aki ide költözne, mostantól nemcsak pénzt kell fizessen, de még a büntetlen előéletét és az ingatlan méreteit is vizsgálják. A lakók többsége üdvözli a lépést, de lesz, akinek ez gondot okoz majd.
Felsőzsolcán – alig pár kilométerre Miskolctól – 2026. január 1-jétől életbe lép egy olyan önkormányzati rendelet, amely alapjaiban változtatja meg, ki és hogyan költözhet be a településre. A városvezetés szerint a „települési önazonosság védelméről” szóló szabályozás a közösséget hivatott óvni, és már most nagy támogatást kapott a helyiektől - írja a Boon.hu.
Aki itt szeretne lakcímet létesíteni, annak fizetnie kell, bizonyítania kell a jövedelmét, igazolnia kell büntetlen előéletét, és még az ingatlan méreteit is ellenőrzik. A döntést a novemberi képviselő-testületi ülésen hozták meg. „Településünk egyre közkedveltebb, ezért szeretnénk megőrizni az élhetőségét és a közösség biztonságát” – mondta Szarka Tamás polgármester.
Pénz vagy társadalmi munka: a betelepülési hozzájárulás nem megúszható
A rendelet egyik központi eleme az ún. betelepülési hozzájárulás, amelynek összege 300 ezer forint. Aki ezt nem szeretné megfizetni, legalább 100 óra társadalmi munkával kiválthatja, amit helyben, elsősorban a polgárőrségnél kell elvégezni. A településvezetés szerint ez kettős célt szolgál: erősíti a közösségi szerepvállalást, és enyhíti a polgárőrség létszámhiányát.
Korábban Taktaharkány is bevezette saját önazonosságvédelmi rendeletét, ahol: a vevők esetén a szomszédok elővásárlási jogot kapnak, betelepülési díj fizetendő, szakképzettséget is igazolni kell. A jelenség tehát regionális szintű, és úgy tűnik, egyre több önkormányzat keresi a módját annak, hogyan tarthatja kézben a számára kellemetlennek tűnő a demográfiai folyamatokat.
Nem semmi kezdeményezés: a pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket!
Vízkeresztig meg sem áll a bál: addig tart az Advent Szentendrén 2025 programsorozat, ahol a szentendrei karácsonyi vásár, a jégpálya, helyi kézműves portékák és koncertek...
dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.