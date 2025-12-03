2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
3 °C Budapest
Pecs, Hungary - September 17, 2023: Picture of a sign with the logo of Borsodi on a local retailer bar in the center of Pecs, Hungary.
Elképesztő szabályozással védené magát a borsodi város: 300 ezret fizetsz, ha költöznél – vagy ledolgozod ingyen

HelloVidék
2025. december 3. 09:15

Meglepő rendeletet vezet be Felsőzsolca: aki ide költözne, mostantól nemcsak pénzt kell fizessen, de még a büntetlen előéletét és az ingatlan méreteit is vizsgálják. A lakók többsége üdvözli a lépést, de lesz, akinek ez gondot okoz majd.

Felsőzsolcán – alig pár kilométerre Miskolctól – 2026. január 1-jétől életbe lép egy olyan önkormányzati rendelet, amely alapjaiban változtatja meg, ki és hogyan költözhet be a településre. A városvezetés szerint a „települési önazonosság védelméről” szóló szabályozás a közösséget hivatott óvni, és már most nagy támogatást kapott a helyiektől - írja a Boon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aki itt szeretne lakcímet létesíteni, annak fizetnie kell, bizonyítania kell a jövedelmét, igazolnia kell büntetlen előéletét, és még az ingatlan méreteit is ellenőrzik. A döntést a novemberi képviselő-testületi ülésen hozták meg. „Településünk egyre közkedveltebb, ezért szeretnénk megőrizni az élhetőségét és a közösség biztonságát” – mondta Szarka Tamás polgármester.

Pénz vagy társadalmi munka: a betelepülési hozzájárulás nem megúszható

A rendelet egyik központi eleme az ún. betelepülési hozzájárulás, amelynek összege 300 ezer forint. Aki ezt nem szeretné megfizetni, legalább 100 óra társadalmi munkával kiválthatja, amit helyben, elsősorban a polgárőrségnél kell elvégezni. A településvezetés szerint ez kettős célt szolgál: erősíti a közösségi szerepvállalást, és enyhíti a polgárőrség létszámhiányát.

Korábban Taktaharkány is bevezette saját önazonosságvédelmi rendeletét, ahol: a vevők esetén a szomszédok elővásárlási jogot kapnak, betelepülési díj fizetendő, szakképzettséget is igazolni kell. A jelenség tehát regionális szintű, és úgy tűnik, egyre több önkormányzat keresi a módját annak, hogyan tarthatja kézben a számára kellemetlennek tűnő a demográfiai folyamatokat.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #miskolc #polgármester #település #költözés #rendelet #hellovidék #betelepülés #polgárőrség

