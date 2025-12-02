Elstartolt az téli gombaszezon: íme, a hazai erdők ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?

Egyszerre, egy helyről érkezett több tucat rossz állapotú Maine Coon macska a pásztói fajtamentő egyesülethez. A szervezet szerint most életmentő lenne minden támogatás.
Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban. A szakértők szerint a lilatönkű pereszke, a kései laskagomba és a téli fülőke a legbiztonságosabb és legízletesebb téli vadgombák közé tartoznak, ám a hideg hónapokban nagyobb a mérgezés kockázata, mint a szokásos szezonban.
A téli Bakony különleges élményt nyújt: a hófedte erdőkben a gombák apró színes foltokként tűnnek fel, és a ritka téli fajok, mint a lilatönkű pereszke vagy a téli fülőke, igazi ínyencségnek számítanak. Emellett a gombaszedés remek kikapcsolódás, de jó alkalom a természet megfigyelésére és a gombaismeret fejlesztésére is.
A téli gombaszedés izgalmas szórakozás, de fokozott figyelmet is igényel!
Az első és legfontosabb jó tanács, amit a télen is gombászni indulóknak a szakemberek tanácsolnak: csak a téli gombák fiatal példányait érdemes szedni! Mert a teljesen kifejlett gombák a fagy hatására rothadásnak indulhatnak, így elfogyasztásuk gyomorrontást, hányást vagy hasmenést okozhat. A fiatal példányok viszont bírják a fagyokat, akár többször is „hibernálódnak” a növekedés során, mielőtt teljesen kifejlődnek - árulta el Győri Krisztina gombaszakellenőr a Veol.hu-nak. Mint a cikkből kiderült, a Bakonyban most az alábbi fajták találhatók leggyakrabban:
1. Lilatönkű pereszke – tökéletes például gombapaprikáshoz
A lilatönkű pereszke (Lepista personata) egy ehető gombafaj, amely októbertől novemberig, néha tavasszal is előfordul füves helyeken, legelőkön és erdőszéleken. Kalapja 5–15 cm átmérőjű, domború, majd ellaposodik, színe bőrszínű, felülete csupasz, széle sokáig begöngyölt. Tönkje 3–6 cm hosszú, 2–3 cm vastag, ibolyáslila, felülete szálas és pikkelyes; húsában a kalap puha, fehéres, a tönk szálas, szürkés, kellemes illatú és jóízű. Bár ehető és ízletes, könnyen összetéveszthető a mérgező retekszagú kígyógombával, valamint a nem ehető kék pókhálósgombával, ezért fogyasztása előtt mindig ellenőrizni kell szakellenőrrel.
2. Kései laskagomba – fán növő, télen is bőségesen megtalálható
A kései laskagomba (Pleurotus ostreatus) ehető faj, amely októbertől decemberig nő lombos fákon, tuskókon és fahulladékon. Kalapja 4–15 cm átmérőjű, eleinte domború, később kagyló-, nyelv- vagy lapát formájú, színe szürke, acélszürke, szürkésbarna vagy kékesfekete; hidegebb időben sötétebb árnyalatot ölthet. Lemezei a tönkre lefutók, sűrűn állók, fehérek, tönkje rövid, oldalt álló, csoportosan nő, felülete pelyhes-szőrös. A kalap rugalmas, a tönk kemény és szívós; szaga és íze nem jellegzetes. Bár ehető, idősebb példányai rágósak lehetnek, és hasonlíthat a világosbarna, nyári laskagombához (P. pulmonarius), ezért fogyasztása előtt érdemes alaposan megvizsgálni.
3. Téli fülőke – kevésbé ismert, de ízletes vadgomba, a hideg hónapok egyik kincse
A téli fülőke jellegzetes narancsvörös, ragadós kalapjáról, valamint sárgás, lefelé sötétedő, gyakran feketés, bársonyos tönkjéről ismerhető fel. Kalapja 1–7 cm átmérőjű, széle lehet sima vagy bordázott, húsa a kalapban rugalmas, a tönkben rostos, színe fehéres, enyhén halszagú lehet. Termőrétege fiatalon fehéres, később halványsárgás, okkeres, a lemezek a tönkhöz nőnek vagy felkanyarodnak; spórapora fehér. A gomba csoportosan nő, elsősorban elhalt lombos fák tuskóin, törzsén és ágain, de akár városi környezetben is előfordulhat. Szeptembertől áprilisig terem, hideg időben is jól tűri a fagyokat, ezért a téli gombaszedés különleges és ritka kincse.
Biztonságos téli gombaszedés tippek
- Csak fiatal, épen maradt gombákat szedjünk.
- Teljesen kifejlett példányokat, vagy fagy által károsított gombákat soha ne fogyasszunk.
- Minden gombát ellenőriztesünk szakértővel, mielőtt otthon fogyasztanánk.
- Célszerű gombatúrán részt venni tapasztalt vezetővel, például a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport szervezésében.
A szakember hangsúlyozza: csak a friss, fiatal termőtesteket szabad leszedni, és minden esetben ellenőriztessük a gombát gombaszakellenőrrel, mielőtt elfogyasztjuk. A téli gombaszedésnél különösen fontos, hogy rutinos vezetővel, gombatúrán vegyünk részt, hiszen az ehető és mérgező gombák közti különbség gyakran nagyon apró.
