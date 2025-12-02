2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két tinédzser az anyukájukkal, akik egy kosarat cipelnek, bogyókat és gombákat szednek az erdőben nyáron.
HelloVidék

Elstartolt az téli gombaszezon: íme, a hazai erdők ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?

HelloVidék
2025. december 2. 15:15

Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban. A szakértők szerint a lilatönkű pereszke, a kései laskagomba és a téli fülőke a legbiztonságosabb és legízletesebb téli vadgombák közé tartoznak, ám a hideg hónapokban nagyobb a mérgezés kockázata, mint a szokásos szezonban.

A téli Bakony különleges élményt nyújt: a hófedte erdőkben a gombák apró színes foltokként tűnnek fel, és a ritka téli fajok, mint a lilatönkű pereszke vagy a téli fülőke, igazi ínyencségnek számítanak. Emellett a gombaszedés remek kikapcsolódás, de jó alkalom a természet megfigyelésére és a gombaismeret fejlesztésére is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A téli gombaszedés izgalmas szórakozás, de fokozott figyelmet is igényel!

Az első és legfontosabb jó tanács, amit a télen is gombászni indulóknak a szakemberek tanácsolnak: csak a téli gombák fiatal példányait érdemes szedni! Mert a teljesen kifejlett gombák a fagy hatására rothadásnak indulhatnak, így elfogyasztásuk gyomorrontást, hányást vagy hasmenést okozhat. A fiatal példányok viszont bírják a fagyokat, akár többször is „hibernálódnak” a növekedés során, mielőtt teljesen kifejlődnek - árulta el Győri Krisztina gombaszakellenőr a Veol.hu-nak. Mint a cikkből kiderült, a Bakonyban most az alábbi fajták találhatók leggyakrabban:

1. Lilatönkű pereszke – tökéletes például gombapaprikáshoz

A lilatönkű pereszke (Lepista personata) egy ehető gombafaj, amely októbertől novemberig, néha tavasszal is előfordul füves helyeken, legelőkön és erdőszéleken. Kalapja 5–15 cm átmérőjű, domború, majd ellaposodik, színe bőrszínű, felülete csupasz, széle sokáig begöngyölt. Tönkje 3–6 cm hosszú, 2–3 cm vastag, ibolyáslila, felülete szálas és pikkelyes; húsában a kalap puha, fehéres, a tönk szálas, szürkés, kellemes illatú és jóízű. Bár ehető és ízletes, könnyen összetéveszthető a mérgező retekszagú kígyógombával, valamint a nem ehető kék pókhálósgombával, ezért fogyasztása előtt mindig ellenőrizni kell szakellenőrrel.

2. Kései laskagomba – fán növő, télen is bőségesen megtalálható

A kései laskagomba (Pleurotus ostreatus) ehető faj, amely októbertől decemberig nő lombos fákon, tuskókon és fahulladékon. Kalapja 4–15 cm átmérőjű, eleinte domború, később kagyló-, nyelv- vagy lapát formájú, színe szürke, acélszürke, szürkésbarna vagy kékesfekete; hidegebb időben sötétebb árnyalatot ölthet. Lemezei a tönkre lefutók, sűrűn állók, fehérek, tönkje rövid, oldalt álló, csoportosan nő, felülete pelyhes-szőrös. A kalap rugalmas, a tönk kemény és szívós; szaga és íze nem jellegzetes. Bár ehető, idősebb példányai rágósak lehetnek, és hasonlíthat a világosbarna, nyári laskagombához (P. pulmonarius), ezért fogyasztása előtt érdemes alaposan megvizsgálni.

 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

3. Téli fülőke – kevésbé ismert, de ízletes vadgomba, a hideg hónapok egyik kincse

A téli fülőke jellegzetes narancsvörös, ragadós kalapjáról, valamint sárgás, lefelé sötétedő, gyakran feketés, bársonyos tönkjéről ismerhető fel. Kalapja 1–7 cm átmérőjű, széle lehet sima vagy bordázott, húsa a kalapban rugalmas, a tönkben rostos, színe fehéres, enyhén halszagú lehet. Termőrétege fiatalon fehéres, később halványsárgás, okkeres, a lemezek a tönkhöz nőnek vagy felkanyarodnak; spórapora fehér. A gomba csoportosan nő, elsősorban elhalt lombos fák tuskóin, törzsén és ágain, de akár városi környezetben is előfordulhat. Szeptembertől áprilisig terem, hideg időben is jól tűri a fagyokat, ezért a téli gombaszedés különleges és ritka kincse.

A group of Flammulina velutipes mushrooms growing together on the forest floor, surrounded by moss and fallen leaves. The soft natural light highlights their delicate orange caps and the moist woodland environment.

 

Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
EZ IS ÉRDEKELHET
Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
Jelenthetjük, hogy az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére a vargánya még mindig az igazak álmát alussza, de a szerencsésebb gombászok már találtak sütni való gombát.

Biztonságos téli gombaszedés tippek

  • Csak fiatal, épen maradt gombákat szedjünk.
  • Teljesen kifejlett példányokat, vagy fagy által károsított gombákat soha ne fogyasszunk.
  • Minden gombát ellenőriztesünk szakértővel, mielőtt otthon fogyasztanánk.
  • Célszerű gombatúrán részt venni tapasztalt vezetővel, például a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport szervezésében.

A szakember hangsúlyozza: csak a friss, fiatal termőtesteket szabad leszedni, és minden esetben ellenőriztessük a gombát gombaszakellenőrrel, mielőtt elfogyasztjuk. A téli gombaszedésnél különösen fontos, hogy rutinos vezetővel, gombatúrán vegyünk részt, hiszen az ehető és mérgező gombák közti különbség gyakran nagyon apró.
Címlapkép: Getty Images
#mérgezés #veszély #túra #gomba #természet #kikapcsolódás #hellovidék #gombaszezon #gombászat #bakony

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:43
15:41
15:33
15:15
Pénzcentrum
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
2
1 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
3
2 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
1 hete
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
5
2 hete
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 14:50
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar nagybank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 13:01
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 15:27
Fontos híreket közölt Nagy István a tűzifaprogramról: ez sok magyart érint