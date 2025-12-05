Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Elképesztő: körözi a rendőrség a világbajnok magyar bokszolót, ezért szeretnék elkapni
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Kábítószer birtoklásának megalapozott gyanúja miatt körözi a rendőrség Káté Gyulát, a világbajnok magyar bokszolót. A rendőrség honlapján fellelt információk szerint az egykori ökölvívó ellen a hét elején, december másodikán rendelték el a körözvényt.
Káté Gyula 2012-ben, a londoni olimpia után hagyta abba sportolói pályafutását. 2000-ben junior vb-t nyert, és három alkalommal: 2004-ben, 2008-ban és 2012-ben is indult az olimpián, ahol azonban nem szerzett érmet. A szakszövetség négy alkalommal választotta meg az év bokszolójának, magyar bajnokságot tízszer tudott nyerni.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.