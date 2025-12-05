Elképesztő: körözi a rendőrség a világbajnok magyar bokszolót, ezért szeretnék elkapni

A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.

Kábítószer birtoklásának megalapozott gyanúja miatt körözi a rendőrség Káté Gyulát, a világbajnok magyar bokszolót. A rendőrség honlapján fellelt információk szerint az egykori ökölvívó ellen a hét elején, december másodikán rendelték el a körözvényt.

Káté Gyula 2012-ben, a londoni olimpia után hagyta abba sportolói pályafutását. 2000-ben junior vb-t nyert, és három alkalommal: 2004-ben, 2008-ban és 2012-ben is indult az olimpián, ahol azonban nem szerzett érmet. A szakszövetség négy alkalommal választotta meg az év bokszolójának, magyar bajnokságot tízszer tudott nyerni.