Egy fiatal nő óvatosan leereszt egy facsemetét a frissen ásott földbe. Arra összpontosít, hogy a gyökerek megfelelően helyezkedjenek el, buja zöld növényzettel körülvéve. A meleg napfény megvilágítja erőfeszítéseit, miközben felkész
HelloVidék

Ingyenfát osztanak a vidéki nagyvárosban: csak azok kapnak, akik időben lépnek

HelloVidék
2025. december 2. 09:45

A pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket – közölte az önkormányzat és a Biokom Nonprofit Kft. A lehetőség továbbra is népszerű, de az idei akcióra már előzetes online jelentkezés szükséges, a kapacitások pedig végesek.

Idén is a Városi Csemetekertből (Nagyhídi utca) vihetnek haza facsemetéket a pécsiek, hogy saját környezetüket gazdagítsák és zöldebbé tegyék. Az akció időpontja: december 9. (kedd) 8.00–14.00. A növények átvétele ezúttal is lakcímkártya felmutatásával lehetséges. Egy lakcímre legfeljebb 2 fa igényelhető. Az osztás a készlet erejéig tart -írta sajtóközleményében a a Biokom Nonprofit Kft., amit a Pecsma.hu szemlézett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Biokom felhívja a figyelmet, hogy idén előzetes jelentkezés szükséges. A részvételhez kötelező kitölteni az online jelentkezési űrlapot, amely ide kattintva érhető
el. Az idei akcióban elérhető fajok többek között:

  • csertölgy (Quercus cerris),
  • erdei fenyő (Pinus sylvestris),
  • gyertyán (Carpinus betulus),
  • kocsányos tölgy (Quercus robur),
  • korai juhar (Acer platanoides),
  • közönséges nyír (Betula pendula),
  • közönséges platán (Platanus × acerifolia),
  • mezei juhar (Acer campestre),
  • szürke nyár (Populus × canescens),
  • vénic szil (Ulmus laevis).

A facsemeték mérete eltérő, egyes növények kisebb ültetőedényben, mások pedig szabad
gyökérrel vehetők át. Az utóbbiak esetében, akik autóval érkeznek, érdemes takaróanyagot
vinni a jármű belső terének védelméhez – figyelmeztet a Biokom.

Tudnivalók a szabadgyökeres növények ültetéséről:

A fa gyökérzetét fóliazsákba csomagolva vihető haza, ebben csak az átvétel napjáig
tartható, vízbe állítva még 3–4 napig életképes. Javasolt még aznap este elültetni, legalább 60×60×60 centiméteres ültetőgödör ásása ajánlott, a talajt komposzttal vagy szerves trágyával érdemes javítani, az ültetés után 40–50 liter vízzel kell beiszapolni, a földet nem kell erősen tömöríteni, de egy támkaró használata javasolt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tudnivalók a cserepes növények ültetéséről:

A cserepes növények öntözés mellett tavaszig is eltarthatóak ültetés nélkül, cserepes növény esetén is érdemes számára 60x60x60-as ültetőgödröt ásni, ha rossz minőségű talajt találunk, az ültetőközeget érdemes komposzttal vagy szerves trágyával javítani, az ültetés után 40–50 liter vízzel kell beiszapolni, a földet nem kell erősen tömöríteni, de egy támkaró használata javasolt.

Felelősségteljes faültetés:

Minden fát olyan helyre érdemes telepíteni, amely megfelel az adott faj igényeinek és nem
veszélyezteti a környezet biztonságát. Fontos kerülni a telekhatárhoz vagy épületekhez túl közeli ültetést, légvezetékek alatti, földkábelek feletti területeket, olyan helyeket, ahol a növény később forgalomtechnikai akadályt jelenthet. A felelősségteljes választással elkerülhető a későbbi kényszerű metszés vagy kivágás – zárul a közlemény.
Címlapkép: Getty Images
#ingyenes #önkormányzat #december #pécs #zöld #környezetvédelem #fa #hellovidék #faültetés #növények

