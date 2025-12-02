A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start keretében.
Ingyenfát osztanak a vidéki nagyvárosban: csak azok kapnak, akik időben lépnek
A pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket – közölte az önkormányzat és a Biokom Nonprofit Kft. A lehetőség továbbra is népszerű, de az idei akcióra már előzetes online jelentkezés szükséges, a kapacitások pedig végesek.
Idén is a Városi Csemetekertből (Nagyhídi utca) vihetnek haza facsemetéket a pécsiek, hogy saját környezetüket gazdagítsák és zöldebbé tegyék. Az akció időpontja: december 9. (kedd) 8.00–14.00. A növények átvétele ezúttal is lakcímkártya felmutatásával lehetséges. Egy lakcímre legfeljebb 2 fa igényelhető. Az osztás a készlet erejéig tart -írta sajtóközleményében a a Biokom Nonprofit Kft., amit a Pecsma.hu szemlézett.
A Biokom felhívja a figyelmet, hogy idén előzetes jelentkezés szükséges. A részvételhez kötelező kitölteni az online jelentkezési űrlapot, amely ide kattintva érhető
el. Az idei akcióban elérhető fajok többek között:
- csertölgy (Quercus cerris),
- erdei fenyő (Pinus sylvestris),
- gyertyán (Carpinus betulus),
- kocsányos tölgy (Quercus robur),
- korai juhar (Acer platanoides),
- közönséges nyír (Betula pendula),
- közönséges platán (Platanus × acerifolia),
- mezei juhar (Acer campestre),
- szürke nyár (Populus × canescens),
- vénic szil (Ulmus laevis).
A facsemeték mérete eltérő, egyes növények kisebb ültetőedényben, mások pedig szabad
gyökérrel vehetők át. Az utóbbiak esetében, akik autóval érkeznek, érdemes takaróanyagot
vinni a jármű belső terének védelméhez – figyelmeztet a Biokom.
Tudnivalók a szabadgyökeres növények ültetéséről:
A fa gyökérzetét fóliazsákba csomagolva vihető haza, ebben csak az átvétel napjáig
tartható, vízbe állítva még 3–4 napig életképes. Javasolt még aznap este elültetni, legalább 60×60×60 centiméteres ültetőgödör ásása ajánlott, a talajt komposzttal vagy szerves trágyával érdemes javítani, az ültetés után 40–50 liter vízzel kell beiszapolni, a földet nem kell erősen tömöríteni, de egy támkaró használata javasolt.
Tudnivalók a cserepes növények ültetéséről:
A cserepes növények öntözés mellett tavaszig is eltarthatóak ültetés nélkül, cserepes növény esetén is érdemes számára 60x60x60-as ültetőgödröt ásni, ha rossz minőségű talajt találunk, az ültetőközeget érdemes komposzttal vagy szerves trágyával javítani, az ültetés után 40–50 liter vízzel kell beiszapolni, a földet nem kell erősen tömöríteni, de egy támkaró használata javasolt.
Felelősségteljes faültetés:
Minden fát olyan helyre érdemes telepíteni, amely megfelel az adott faj igényeinek és nem
veszélyezteti a környezet biztonságát. Fontos kerülni a telekhatárhoz vagy épületekhez túl közeli ültetést, légvezetékek alatti, földkábelek feletti területeket, olyan helyeket, ahol a növény később forgalomtechnikai akadályt jelenthet. A felelősségteljes választással elkerülhető a későbbi kényszerű metszés vagy kivágás – zárul a közlemény.
