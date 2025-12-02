Ingyenfát osztanak a vidéki nagyvárosban: csak azok kapnak, akik időben lépnek

A pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket – közölte az önkormányzat és a Biokom Nonprofit Kft. A lehetőség továbbra is népszerű, de az idei akcióra már előzetes online jelentkezés szükséges, a kapacitások pedig végesek.

Idén is a Városi Csemetekertből (Nagyhídi utca) vihetnek haza facsemetéket a pécsiek, hogy saját környezetüket gazdagítsák és zöldebbé tegyék. Az akció időpontja: december 9. (kedd) 8.00–14.00. A növények átvétele ezúttal is lakcímkártya felmutatásával lehetséges. Egy lakcímre legfeljebb 2 fa igényelhető. Az osztás a készlet erejéig tart -írta sajtóközleményében a a Biokom Nonprofit Kft., amit a Pecsma.hu szemlézett.

A Biokom felhívja a figyelmet, hogy idén előzetes jelentkezés szükséges. A részvételhez kötelező kitölteni az online jelentkezési űrlapot, amely ide kattintva érhető

el. Az idei akcióban elérhető fajok többek között:

csertölgy (Quercus cerris),

erdei fenyő (Pinus sylvestris),

gyertyán (Carpinus betulus),

kocsányos tölgy (Quercus robur),

korai juhar (Acer platanoides),

közönséges nyír (Betula pendula),

közönséges platán (Platanus × acerifolia),

mezei juhar (Acer campestre),

szürke nyár (Populus × canescens),

vénic szil (Ulmus laevis).

A facsemeték mérete eltérő, egyes növények kisebb ültetőedényben, mások pedig szabad

gyökérrel vehetők át. Az utóbbiak esetében, akik autóval érkeznek, érdemes takaróanyagot

vinni a jármű belső terének védelméhez – figyelmeztet a Biokom.

Tudnivalók a szabadgyökeres növények ültetéséről:

A fa gyökérzetét fóliazsákba csomagolva vihető haza, ebben csak az átvétel napjáig

tartható, vízbe állítva még 3–4 napig életképes. Javasolt még aznap este elültetni, legalább 60×60×60 centiméteres ültetőgödör ásása ajánlott, a talajt komposzttal vagy szerves trágyával érdemes javítani, az ültetés után 40–50 liter vízzel kell beiszapolni, a földet nem kell erősen tömöríteni, de egy támkaró használata javasolt.

Tudnivalók a cserepes növények ültetéséről:

A cserepes növények öntözés mellett tavaszig is eltarthatóak ültetés nélkül, cserepes növény esetén is érdemes számára 60x60x60-as ültetőgödröt ásni, ha rossz minőségű talajt találunk, az ültetőközeget érdemes komposzttal vagy szerves trágyával javítani, az ültetés után 40–50 liter vízzel kell beiszapolni, a földet nem kell erősen tömöríteni, de egy támkaró használata javasolt.

Felelősségteljes faültetés:

Minden fát olyan helyre érdemes telepíteni, amely megfelel az adott faj igényeinek és nem

veszélyezteti a környezet biztonságát. Fontos kerülni a telekhatárhoz vagy épületekhez túl közeli ültetést, légvezetékek alatti, földkábelek feletti területeket, olyan helyeket, ahol a növény később forgalomtechnikai akadályt jelenthet. A felelősségteljes választással elkerülhető a későbbi kényszerű metszés vagy kivágás – zárul a közlemény.