Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor...
Videón a döbbenetes akció: napokig kínlódtak vele, végül 8 méter mélyről emelték ki a Tiszába zuhant autót
A szokatlanul viharos Tisza és az erős sodrás is nehezítette a mentést, amelyben több tucat önkéntes szakember vett részt.
A Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat (SZVTSZ) napokig tartó, látványos és rendkívül összetett műveletben emelte ki azt a személyautót, amely november 21-én sodródott a Tiszába az Algyői Szabadstrand térségében. A jármű végül december 2-án került a felszínre – jelentette be Facebookon a szervezet.
Az autót november 21-én észlelték a folyón sodródva, ekkor riasztotta a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szakszolgálatot. A SZVTSZ négyfős csapattal, hajóval és gépkocsival indult a helyszínre, ahol szonárral vizsgálták át a Tisza érintett szakaszát. A vízirendészet járőrhajója is csatlakozott a kereséshez, de a jármű akkor még nyomtalanul eltűnt a zavaros folyóban.
A kutatást 24-én folytatták, ekkor találták meg 12:45-kor a Szent Anna Kikötő pontonjánál. A kocsi 8 méter mélyen feküdt a mederben, GPS-koordinátáit rögzítették.
Búvárok, katamaránná szerelt hajók és viharos Tisza
Másnap a Harcsa Búvárszolgálat merült le, hogy megerősítsék a pontos helyet és kötelet rögzítsenek a roncsra. A kiemelést azonban a szokatlanul erős hullámzás és a viharos szél miatt elhalasztották.
December 1-jén sikerült előkészíteni a műveletet: két árvízi mentőhajót kapcsoltak össze katamarássá, erre rögzítettek egy bakdarut, amelyet az Inox&More Kft.-vel közösen terveztek és építettek.
A folyó sodrása sem akadályozta meg őket
A tényleges kiemelés december 2-án zajlott. A búvárok, a tűzoltók és a szakszolgálat tagjai együtt dolgoztak az úszóművön, és fokozatosan emelték fel a kocsit a mederből. A helyzetet nehezítette a megnövekedett sodrás és az áradó folyó által szállított uszadék, mégis sikerült épségben partra juttatni az autót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A parton a tűzoltók csörlővel kerekeire fordították, majd átadták a tulajdonosnak.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) szakemberei folyamatosan felügyelték a műveletet, hogy az üzemanyag és az akkumulátor ne okozzon szennyezést.
Összefogás mentette meg a Tiszát a környezeti károktól
A többnapos akció teljes egészében önkéntes alapon zajlott. Részt vett benne:
- Harcs Búvárszolgálat (Budapest XIII.): 3 búvár
- Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 4 tűzoltó
- Inox&More Kft.: Kajner Gyula, hajóvezető
- SZVTSZ tagjai, köztük szonárkezelők, hajóvezetők, matrózok, búvárok és csörlőkezelők
- Egyed Krisztián, szonárkezelő
A szakszolgálat kiemelte: a mentés összetettsége és a folyó extrém viszonyai miatt ennyi szervezet összehangolt munkájára ritkán van szükség – de most csak így sikerült biztonságosan kiemelni a járművet.
Elképesztő szabályozással védené magát a borsodi város: 300 ezret fizetsz, ha költöznél – vagy ledolgozod ingyen
Meglepő rendeletet vezet be Felsőzsolca: aki ide költözne, mostantól nemcsak pénzt kell fizessen, de még a büntetlen előéletét és az ingatlan méreteit is vizsgálják.
Ritka természetvédelmi siker: száz fölött nőtt a befogott és visszatelepített hörcsögök száma, ami a kerecsensólymoknak is jó hír.
Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban.
Egyszerre, egy helyről érkezett több tucat rossz állapotú Maine Coon macska a pásztói fajtamentő egyesülethez. A szervezet szerint most életmentő lenne minden támogatás.
Nem semmi kezdeményezés: a pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket!
Vízkeresztig meg sem áll a bál: addig tart az Advent Szentendrén 2025 programsorozat, ahol a szentendrei karácsonyi vásár, a jégpálya, helyi kézműves portékák és koncertek...
dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.