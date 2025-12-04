2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
Videón a döbbenetes akció: napokig kínlódtak vele, végül 8 méter mélyről emelték ki a Tiszába zuhant autót

HelloVidék
2025. december 4. 09:15

A szokatlanul viharos Tisza és az erős sodrás is nehezítette a mentést, amelyben több tucat önkéntes szakember vett részt.

A Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat (SZVTSZ) napokig tartó, látványos és rendkívül összetett műveletben emelte ki azt a személyautót, amely november 21-én sodródott a Tiszába az Algyői Szabadstrand térségében. A jármű végül december 2-án került a felszínre – jelentette be Facebookon a szervezet.

Az autót november 21-én észlelték a folyón sodródva, ekkor riasztotta a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szakszolgálatot. A SZVTSZ négyfős csapattal, hajóval és gépkocsival indult a helyszínre, ahol szonárral vizsgálták át a Tisza érintett szakaszát. A vízirendészet járőrhajója is csatlakozott a kereséshez, de a jármű akkor még nyomtalanul eltűnt a zavaros folyóban.

A kutatást 24-én folytatták, ekkor találták meg 12:45-kor a Szent Anna Kikötő pontonjánál. A kocsi 8 méter mélyen feküdt a mederben, GPS-koordinátáit rögzítették.

Búvárok, katamaránná szerelt hajók és viharos Tisza

Másnap a Harcsa Búvárszolgálat merült le, hogy megerősítsék a pontos helyet és kötelet rögzítsenek a roncsra. A kiemelést azonban a szokatlanul erős hullámzás és a viharos szél miatt elhalasztották.

December 1-jén sikerült előkészíteni a műveletet: két árvízi mentőhajót kapcsoltak össze katamarássá, erre rögzítettek egy bakdarut, amelyet az Inox&More Kft.-vel közösen terveztek és építettek.


A folyó sodrása sem akadályozta meg őket

A tényleges kiemelés december 2-án zajlott. A búvárok, a tűzoltók és a szakszolgálat tagjai együtt dolgoztak az úszóművön, és fokozatosan emelték fel a kocsit a mederből. A helyzetet nehezítette a megnövekedett sodrás és az áradó folyó által szállított uszadék, mégis sikerült épségben partra juttatni az autót.

A parton a tűzoltók csörlővel kerekeire fordították, majd átadták a tulajdonosnak.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) szakemberei folyamatosan felügyelték a műveletet, hogy az üzemanyag és az akkumulátor ne okozzon szennyezést.


Összefogás mentette meg a Tiszát a környezeti károktól

A többnapos akció teljes egészében önkéntes alapon zajlott. Részt vett benne:

  • Harcs Búvárszolgálat (Budapest XIII.): 3 búvár
  • Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 4 tűzoltó
  • Inox&More Kft.: Kajner Gyula, hajóvezető
  • SZVTSZ tagjai, köztük szonárkezelők, hajóvezetők, matrózok, búvárok és csörlőkezelők
  • Egyed Krisztián, szonárkezelő

A szakszolgálat kiemelte: a mentés összetettsége és a folyó extrém viszonyai miatt ennyi szervezet összehangolt munkájára ritkán van szükség – de most csak így sikerült biztonságosan kiemelni a járművet.
Címlapkép: Getty Images
#víz #katasztrófa #szeged #tűzoltó #katasztrófavédelem #környezetvédelem #önkéntes #csongrád #folyó #autóbaleset #jármű #tisza #mentés #hellovidék #búvár

