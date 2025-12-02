2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Sokkoló állatkínzás Nógrádban: tucatnyi fajtiszta macskát mentenek, kérdés, mi lesz velük + Fotók
HelloVidék

Sokkoló állatkínzás Nógrádban: tucatnyi fajtiszta macskát mentenek, kérdés, mi lesz velük + Fotók

HelloVidék
2025. december 2. 10:45

A pásztói Maine Coon Fajtamentő Egyesület segélykiáltást tett közzé Facebook-oldalán: egyszerre, egy helyről több tucatnyi gazdi nélkül maradt cica érkezett hozzájuk, akik láthatóan nincsenek jó állapotban. A szervezet szerint életmentő lenne minden támogatás, mert az ünnepek előtt sosem látott nyomás nehezedik rájuk.

A pásztói Maine Coon Fajtamentő Egyesület szinte összeomlott a hirtelen érkező, sokkoló mennyiségű mentendő állattól: egy helyről, egyszerre több tucat fajtiszta, ám súlyosan elhanyagolt állapotú Maine Coon cica került hozzájuk. A szervezet Facebook-oldalán közzétett segélykiáltásban azt írják, a történtek mögött nyilvánvalóan komoly tragédia vagy hosszú ideje tartó gondozatlanság állhat – a cicák állapota legalábbis erre utal.

„Amikor ennyi cica érkezik egy helyről, mindenki sejti, hogy valami nagyon nagy baj történhetett…” – fogalmaznak a bejegyzésben. Mint írják, testileg és lelkileg is romokban vannak az állatok, és most minden erejükre szükség van, hogy stabilizálni tudják őket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a mentőház felújítása éppen most zajlik, így a kapacitások eleve szűkösek.

Óriási anyagi teher, akadozó szállítások, megtelt kennelek

A gondozás nemcsak emberileg, de anyagilag is hatalmas teher. Az állatok többségénél komplex állatorvosi kivizsgálásra, FIV-FeLV tesztekre, ivartalanításra, oltásokra és speciális gyógykezelésekre van szükség – ezek költségei az egekbe szöktek.

Bár a nyáron elkészült egy téliesített, zárt külső kennel, amelyben most biztonságban tudják elhelyezni az új érkezőket, a menhely szerint a fejlesztés még nem teljes, és a kapacitások határán mozognak.

A karácsonyi időszak pedig külön nehéz: a futárszolgálatok leterheltsége miatt még a tápok szállítása is akadozik. A szervezet szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban.

A menhely: „Most tényleg fel kell kötni azt a bizonyos gatyót…”

Az egyesület arra kér minden állatbarátot, hogy lehetőségeihez mérten segítsen:
pénzadománnyal, speciális táppal, takarókkal vagy akár ideiglenes befogadással. Minden támogatás közvetlenül a cicák ellátását és felépülését segíti.

A cél az, hogy a Maine Coon cicák minél előbb megerősödjenek – és talán, ha szerencséjük van, karácsonykor már szerető otthonban, új családjuknál ünnepelhessenek. Az egyesület abban bízik: 2026-ot ezek a cicák már nehéz múltjuk mögött, biztonságban kezdhessék meg.

Forrás: Facebook
#karacsony #támogatás #macska #adomány #állat #állatvédelem #állatkínzás #állattartás #hellovidék #nógrád #állatmenhely

