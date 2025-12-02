Nem semmi kezdeményezés: a pécsiek idén is ingyen juthatnak facsemetékhez a Városi Csemetekertben, ahol december 9-én, kedden 8 és 14 óra között osztják a növényeket!
Sokkoló állatkínzás Nógrádban: tucatnyi fajtiszta macskát mentenek, kérdés, mi lesz velük + Fotók
A pásztói Maine Coon Fajtamentő Egyesület segélykiáltást tett közzé Facebook-oldalán: egyszerre, egy helyről több tucatnyi gazdi nélkül maradt cica érkezett hozzájuk, akik láthatóan nincsenek jó állapotban. A szervezet szerint életmentő lenne minden támogatás, mert az ünnepek előtt sosem látott nyomás nehezedik rájuk.
A pásztói Maine Coon Fajtamentő Egyesület szinte összeomlott a hirtelen érkező, sokkoló mennyiségű mentendő állattól: egy helyről, egyszerre több tucat fajtiszta, ám súlyosan elhanyagolt állapotú Maine Coon cica került hozzájuk. A szervezet Facebook-oldalán közzétett segélykiáltásban azt írják, a történtek mögött nyilvánvalóan komoly tragédia vagy hosszú ideje tartó gondozatlanság állhat – a cicák állapota legalábbis erre utal.
„Amikor ennyi cica érkezik egy helyről, mindenki sejti, hogy valami nagyon nagy baj történhetett…” – fogalmaznak a bejegyzésben. Mint írják, testileg és lelkileg is romokban vannak az állatok, és most minden erejükre szükség van, hogy stabilizálni tudják őket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a mentőház felújítása éppen most zajlik, így a kapacitások eleve szűkösek.
Óriási anyagi teher, akadozó szállítások, megtelt kennelek
A gondozás nemcsak emberileg, de anyagilag is hatalmas teher. Az állatok többségénél komplex állatorvosi kivizsgálásra, FIV-FeLV tesztekre, ivartalanításra, oltásokra és speciális gyógykezelésekre van szükség – ezek költségei az egekbe szöktek.
Bár a nyáron elkészült egy téliesített, zárt külső kennel, amelyben most biztonságban tudják elhelyezni az új érkezőket, a menhely szerint a fejlesztés még nem teljes, és a kapacitások határán mozognak.
A karácsonyi időszak pedig külön nehéz: a futárszolgálatok leterheltsége miatt még a tápok szállítása is akadozik. A szervezet szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban.
A menhely: „Most tényleg fel kell kötni azt a bizonyos gatyót…”
Az egyesület arra kér minden állatbarátot, hogy lehetőségeihez mérten segítsen:
pénzadománnyal, speciális táppal, takarókkal vagy akár ideiglenes befogadással. Minden támogatás közvetlenül a cicák ellátását és felépülését segíti.
A cél az, hogy a Maine Coon cicák minél előbb megerősödjenek – és talán, ha szerencséjük van, karácsonykor már szerető otthonban, új családjuknál ünnepelhessenek. Az egyesület abban bízik: 2026-ot ezek a cicák már nehéz múltjuk mögött, biztonságban kezdhessék meg.
Forrás: Facebook
dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
December 1-jétől egészen február végéig teljes harcsatilalom érvényes a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon. A korlátozás most lépett életbe először, és alapjaiban írja át...
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte
Szegeden meglépték: szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: két zerge jelent meg. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
