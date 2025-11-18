Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!

Nyolcvanöt éves lett a Festetics család egyetlen máig élő tagja, aki még a keszthelyi kastély falai között született — az intézmény pedig egy személyes hangú posztban idézte fel, hogyan számolt be a korabeli sajtó a főúri örökös világrajöveteléről. Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.

Kereken 85 éve, 1940. november 18-án örvendetes családi eseményre került sor a keszthelyi Festetics családban: megszületett Festetics III. György herceg és felesége, Maria von Haugwitz hercegasszony első és egyetlen gyermeke, György - írta a keszthelyi Festetics-kastély hivatalos Facebook-oldalán.

Ahogy írták, a korabeli sajtó is beszámolt a születéséről: a Keszthely és Vidéke részletesen írt az eseményről, a Magyar Nemzet pedig 1940. november 19-i számában közölte, hogy a hercegné egészséges fiúgyermeknek adott életet.

Az országos napilapok közül a Magyar Nemzet másnapi, november 19-i számában így tudósított a keszthelyi főnemesi család öröméről: „A Festetics-hitbizománynak örököse született. Herceg Festetics György titkos tanácsos, felsőházi tag, a keszthelyi hitbizomány urának felesége, született Haugwitz Mária grófnő hétfőn reggel Keszthelyen fiúgyermeknek adott életet. Az anya és az újszülött gyermek jól érzik magukat.”

A herceg kisgyermekkora részben Keszthelyhez kötődött, de mindössze három évet töltött a kastélyban. Gyakran játszott a környékbeli gyerekekkel, és már három és fél évesen interjút adott a Keszthely és Vidéke újságírójának, amelyben arról beszélt, mennyire várja az iskolakezdést.

A második világháború végéhez közeledve azonban édesanyjával el kellett hagynia az országot. Ezt követően Svájcban és Ausztriában nevelkedett, tanulmányait pedig Németországban és az Egyesült Államokban is folytatta. Felnőttként bankárként dolgozott, és Bécsben telepedett le. Magyarországra az 1980-as évektől jár vissza rendszeresen. Bár élete nagy részét külföldön töltötte, a magyar nyelvet ma is használja, még ha néha keresnie is kell a megfelelő szavakat - derül ki egy korábbi cikkből.

Ünnepséggel is készül a város

Festetics IV. György ma is élő kapcsolatot ápol Keszthellyel, tagja a magisztrátusnak és a Helikoni Ünnepségek állandó megnyitója. A város nagyszabású műsorral készül köszöntésére szerdán a Balaton Színházban 18 órától.

Fellép a Helikon Kórus, a Balaton Kamarakórus, a Festetics György Zeneiskola, a Csány-Szendrey Daloskedvűek Kórusa, a Premontrei Pacsirták, a Gyenes Néptáncegyüttes, valamint Varjassi Sheila és Németh Lili Nóra. Ahogy a város honlapján írják, "ha valaki ajándékkal lepné meg az ünnepeltet, őt kérik, hogy a kabinetnél jelezze ezt a szándékot."

Ahogy a fentebbi tudósításból kiderült, Festetics IV. Györgynek két fia van, akik közül Festetics V. György is ellátogat a holnapi városi ünnepségre.

Ősei között volt I. Festetics György (1755–1819), akik agráriskolát és gimnáziumot működtetett a balatoni városban, hatalmas könyvtárat hozott létre, és elindította a Helikoni Ünnepeket; II. Festetics Tasziló pedig a keszthelyi kastély mai formáját alakította ki, parkját is ő rendezte be.