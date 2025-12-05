Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása. A városvezetés szerint most először látszik biztosnak, hogy újra megnyílhat a régió egyik legfontosabb turisztikai látványossága.
A tűzeset óta több mint egy éve zárva tart Miskolctapolca legismertebb látványossága, a Barlangfürdő. Bár a nyári szezonban a kültéri medencék korlátozottan működtek, az ikonikus barlangi terek teljesen látogatásra alkalmatlanná váltak a tavaly őszi tűzben. A fürdő újjáépítése hónapok óta a helyiek és a turisztikai szakma egyik legfontosabb kérdése volt – most azonban új szakasz kezdődik - írta a Boon.hu.
Aláírták a szerződést, indulhat a rekonstrukció
A november 20-i közgyűlésen Tóth-Szántai József polgármester jelentette be, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás, és megvan a kivitelező, amely a fürdő rekonstrukcióját elvégezheti. Akkor még tartott a jogszabályban előírt moratórium, ezért nem volt nyilvános a győztes cég neve, most azonban minden részlet kiderült: a DHJ Építőipari és Szolgáltató Kft. kapta a megbízást.
A miskolci önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelezői szerződést már aláírták, és a következő napokban átadják a munkaterületet. Ezzel ténylegesen is elkezdődhet a Barlangfürdő újjáépítése.
A polgármester szerint az újjáépítés hosszú előkészítési időszak után jutott mérföldkőhöz. A teljes elektromos és vízrendszer korszerűsítése nemcsak a helyreállítást, hanem a jövőbeni fejlesztéseket is lehetővé teszi majd. Mint elmondta: "A fürdő új infrastruktúráját úgy alakítják ki, hogy a jövőben akár nagyobb kapacitás és új élményelemek is csatlakozhassanak a rendszerhez."
Már a bővítés tervei is készen állnak
A városvezetés azt is közölte, hogy a fürdő továbbfejlesztésének részletes tervei már szeptember végére elkészültek, és hamarosan a kormány elé kerülnek jóváhagyásra. Ez a második ütem új medencéket, szolgáltatásokat és akár új épületrészeket is jelentene.
A polgármester kiemelte: több mint egy éve dolgoznak azon, hogy a fürdő helyreállítása elindulhasson, és mostanra jutottak el oda, hogy a konkrét kivitelezés tényleg kezdetét veheti.
Remélt visszatérés a régió turizmusában
Miskolctapolca Barlangfürdője a térség egyik legfontosabb turisztikai vonzereje, évente több százezer látogatót fogadott a tűz előtt. A fürdő újranyitása nemcsak helyi szinten, hanem országos turisztikai szempontból is jelentős lépésnek számít.
A következő hetekben megkezdődő munka a város szerint az első érdemi lépés afelé, hogy a különleges természeti adottságú barlangtér újra fogadni tudja a vendégeket.
Címlapfotó: MTI/Vajda János
