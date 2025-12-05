2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Leégett a Miskolctapolcai Barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete (MTI/Vajda János)
HelloVidék

Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak

HelloVidék
2025. december 5. 10:15

Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása. A városvezetés szerint most először látszik biztosnak, hogy újra megnyílhat a régió egyik legfontosabb turisztikai látványossága.

A tűzeset óta több mint egy éve zárva tart Miskolctapolca legismertebb látványossága, a Barlangfürdő. Bár a nyári szezonban a kültéri medencék korlátozottan működtek, az ikonikus barlangi terek teljesen látogatásra alkalmatlanná váltak a tavaly őszi tűzben. A fürdő újjáépítése hónapok óta a helyiek és a turisztikai szakma egyik legfontosabb kérdése volt – most azonban új szakasz kezdődik - írta a Boon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aláírták a szerződést, indulhat a rekonstrukció

A november 20-i közgyűlésen Tóth-Szántai József polgármester jelentette be, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás, és megvan a kivitelező, amely a fürdő rekonstrukcióját elvégezheti. Akkor még tartott a jogszabályban előírt moratórium, ezért nem volt nyilvános a győztes cég neve, most azonban minden részlet kiderült: a DHJ Építőipari és Szolgáltató Kft. kapta a megbízást.

A miskolci önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelezői szerződést már aláírták, és a következő napokban átadják a munkaterületet. Ezzel ténylegesen is elkezdődhet a Barlangfürdő újjáépítése.

A polgármester szerint az újjáépítés hosszú előkészítési időszak után jutott mérföldkőhöz. A teljes elektromos és vízrendszer korszerűsítése nemcsak a helyreállítást, hanem a jövőbeni fejlesztéseket is lehetővé teszi majd. Mint elmondta: "A fürdő új infrastruktúráját úgy alakítják ki, hogy a jövőben akár nagyobb kapacitás és új élményelemek is csatlakozhassanak a rendszerhez."

Már a bővítés tervei is készen állnak

A városvezetés azt is közölte, hogy a fürdő továbbfejlesztésének részletes tervei már szeptember végére elkészültek, és hamarosan a kormány elé kerülnek jóváhagyásra. Ez a második ütem új medencéket, szolgáltatásokat és akár új épületrészeket is jelentene.

A polgármester kiemelte: több mint egy éve dolgoznak azon, hogy a fürdő helyreállítása elindulhasson, és mostanra jutottak el oda, hogy a konkrét kivitelezés tényleg kezdetét veheti.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Remélt visszatérés a régió turizmusában

Miskolctapolca Barlangfürdője a térség egyik legfontosabb turisztikai vonzereje, évente több százezer látogatót fogadott a tűz előtt. A fürdő újranyitása nemcsak helyi szinten, hanem országos turisztikai szempontból is jelentős lépésnek számít.

A következő hetekben megkezdődő munka a város szerint az első érdemi lépés afelé, hogy a különleges természeti adottságú barlangtér újra fogadni tudja a vendégeket.

Címlapfotó: MTI/Vajda János
#turizmus #miskolc #fürdő #beruházás #tűz #polgármester #látványosság #bővítés #hellovidék #rekonstrukció #barlang

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:03
09:43
09:32
09:24
Pénzcentrum
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Fusi melók, amikkel otthonról is megduplázhatod a fizetésed: még 2025-ben is bőven megéri belevágni
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
2
1 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
3
2 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
5
4 napja
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 10:03
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 05:42
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
Agrárszektor  |  2025. december 5. 09:01
Bejött a gazdák számítása? Ezzel nagyot lehet szakítani idén