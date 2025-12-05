Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak

Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása. A városvezetés szerint most először látszik biztosnak, hogy újra megnyílhat a régió egyik legfontosabb turisztikai látványossága.

A tűzeset óta több mint egy éve zárva tart Miskolctapolca legismertebb látványossága, a Barlangfürdő. Bár a nyári szezonban a kültéri medencék korlátozottan működtek, az ikonikus barlangi terek teljesen látogatásra alkalmatlanná váltak a tavaly őszi tűzben. A fürdő újjáépítése hónapok óta a helyiek és a turisztikai szakma egyik legfontosabb kérdése volt – most azonban új szakasz kezdődik - írta a Boon.hu.

Aláírták a szerződést, indulhat a rekonstrukció

A november 20-i közgyűlésen Tóth-Szántai József polgármester jelentette be, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás, és megvan a kivitelező, amely a fürdő rekonstrukcióját elvégezheti. Akkor még tartott a jogszabályban előírt moratórium, ezért nem volt nyilvános a győztes cég neve, most azonban minden részlet kiderült: a DHJ Építőipari és Szolgáltató Kft. kapta a megbízást.

A miskolci önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelezői szerződést már aláírták, és a következő napokban átadják a munkaterületet. Ezzel ténylegesen is elkezdődhet a Barlangfürdő újjáépítése.

A polgármester szerint az újjáépítés hosszú előkészítési időszak után jutott mérföldkőhöz. A teljes elektromos és vízrendszer korszerűsítése nemcsak a helyreállítást, hanem a jövőbeni fejlesztéseket is lehetővé teszi majd. Mint elmondta: "A fürdő új infrastruktúráját úgy alakítják ki, hogy a jövőben akár nagyobb kapacitás és új élményelemek is csatlakozhassanak a rendszerhez."

Már a bővítés tervei is készen állnak

A városvezetés azt is közölte, hogy a fürdő továbbfejlesztésének részletes tervei már szeptember végére elkészültek, és hamarosan a kormány elé kerülnek jóváhagyásra. Ez a második ütem új medencéket, szolgáltatásokat és akár új épületrészeket is jelentene.

A polgármester kiemelte: több mint egy éve dolgoznak azon, hogy a fürdő helyreállítása elindulhasson, és mostanra jutottak el oda, hogy a konkrét kivitelezés tényleg kezdetét veheti.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Remélt visszatérés a régió turizmusában

Miskolctapolca Barlangfürdője a térség egyik legfontosabb turisztikai vonzereje, évente több százezer látogatót fogadott a tűz előtt. A fürdő újranyitása nemcsak helyi szinten, hanem országos turisztikai szempontból is jelentős lépésnek számít.

A következő hetekben megkezdődő munka a város szerint az első érdemi lépés afelé, hogy a különleges természeti adottságú barlangtér újra fogadni tudja a vendégeket.

Címlapfotó: MTI/Vajda János