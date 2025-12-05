2025. december 5. péntek Vilma
Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták

Pénzcentrum
2025. december 5. 14:15

Putyin állítólagos titkos lányát Párizsban konfrontálta egy ukrán újságíró, aki a háborúért tette felelőssé az orosz elnököt - írta meg az Express.

A kelet-európai Nexta hírportál december 3-án osztott meg egy videófelvételt, amelyen állítólag Yelizaveta Krivonogikh, Vlagyimir Putyin száműzetésben élő lánya látható, akit egy ukrán újságíró szólított meg Párizsban.

A videón látható rövid beszélgetés során a kamera mögött álló férfi azzal szembesíti a nőt, hogy az orosz elnök a múlt héten megölte a testvérét. Ezután megkérdezi tőle, hogyan tud Európában élni, amit az oroszok gyakran "Gay-rope"-nak (utalva a nyugati liberális értékekre) neveznek.

A maszkot viselő nő a felirat szerint megpróbálja elkerülni a kamerát, és közli a férfival, hogy nincs engedélye a forgatásra.

A Proekt orosz médiaorgánum 2020-ban állította, hogy Krivonogikh hasonlít Putyinra, és hogy édesanyja, Szvetlana Krivonogikh az ezredforduló idején közel állt az orosz vezetőhöz.

Nem megerősített jelentések szerint a fiatal nő Elizaveta Olegovna Rudnova néven él Párizsban, és a ICART nemzetközi művészeti menedzsment iskolában tanult. Állítólag korábban elítélte az ukrajnai háborút, amely "milliók életét követeli".

Putyinnak két hivatalos lánya van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától: az 1985-ben született Maria Vorontsova, aki biológiát és orvostudományt tanult, valamint Katerina Tyihonova, aki az üzleti életben és a tudományos világban tevékenykedik.

Az Egyesült Államok 2022-ben mindkét hivatalos lányát szankciókkal sújtotta, miután orosz csapatok atrocitásokat követtek el Ukrajnában.
