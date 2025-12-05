Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták

Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Putyin állítólagos titkos lányát Párizsban konfrontálta egy ukrán újságíró, aki a háborúért tette felelőssé az orosz elnököt - írta meg az Express.
A kelet-európai Nexta hírportál december 3-án osztott meg egy videófelvételt, amelyen állítólag Yelizaveta Krivonogikh, Vlagyimir Putyin száműzetésben élő lánya látható, akit egy ukrán újságíró szólított meg Párizsban.
A videón látható rövid beszélgetés során a kamera mögött álló férfi azzal szembesíti a nőt, hogy az orosz elnök a múlt héten megölte a testvérét. Ezután megkérdezi tőle, hogyan tud Európában élni, amit az oroszok gyakran "Gay-rope"-nak (utalva a nyugati liberális értékekre) neveznek.
A maszkot viselő nő a felirat szerint megpróbálja elkerülni a kamerát, és közli a férfival, hogy nincs engedélye a forgatásra.
A Proekt orosz médiaorgánum 2020-ban állította, hogy Krivonogikh hasonlít Putyinra, és hogy édesanyja, Szvetlana Krivonogikh az ezredforduló idején közel állt az orosz vezetőhöz.
Nem megerősített jelentések szerint a fiatal nő Elizaveta Olegovna Rudnova néven él Párizsban, és a ICART nemzetközi művészeti menedzsment iskolában tanult. Állítólag korábban elítélte az ukrajnai háborút, amely "milliók életét követeli".
Putyinnak két hivatalos lánya van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától: az 1985-ben született Maria Vorontsova, aki biológiát és orvostudományt tanult, valamint Katerina Tyihonova, aki az üzleti életben és a tudományos világban tevékenykedik.
Az Egyesült Államok 2022-ben mindkét hivatalos lányát szankciókkal sújtotta, miután orosz csapatok atrocitásokat követtek el Ukrajnában.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
