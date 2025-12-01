Szigethalom önkormányzata bevezeti az ebrendészeti hozzájárulást, amely alól mentesülnek az ivartalanított kutyák tulajdonosai.
Elképesztő terv született: végre újraéledhet a Balaton egyik legrégebbi kikötője
Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakasz jöhet létre, ám a beruházáshoz szükséges hivatalos kijelölés továbbra is hiányzik.
Balatonszárszó önkormányzata és a horgász közösség régóta várja, hogy a nádasban vagy rendezetlen partszakaszon tárolt csónakok helyett végre kulturált és biztonságos kikötőhelyek jöjjenek létre. A település szeretné újjáépíteni a Tóparti Parknál egykor működő csónakkikötőt. A tervek szerint 45–50 csónak, valamint 10–15 kis merülésű hajó számára alakítanának ki férőhelyet. Az önkormányzat közlése szerint a cél nem csupán a horgászok kényelme: ha a kikötő megvalósul, az hozzájárulhat a helyi turizmus élénkítéséhez is - írja a Sonline.hu.
A település történetében fontos szerepet játszott ez a kis kikötő. Fekete János, a település polgármestere szerint már az 1920-as években is élénk élet zajlott itt, és még a ’70-es években is több csónak használta rendszeresen. A partszakasz később azonban elhanyagolódott, eliszaposodott, és a kikötő teljesen megszűnt. Mostanra a csónakok nagy része a nádasban köt ki, ami sem nem biztonságos, sem nem esztétikus, ráadásul a vízben lévő, rozsdás vasrudak komoly veszélyt jelentenek.
Kiderült, mi a fejlesztés legnagyobb akadálya
A probléma viszont az, hogy az új, országos és balatoni szabályozások — például a Vízparti Terv — miatt csak azokon a partszakaszokon lehet kikötőt létesíteni, amelyeket erre előzetesen „kikötőként hasznosítható partszakaszként” vagy „kikötő létesítése céljából vizsgálat alá vonható hely”-ként jelöltek ki. Jelenleg azonban Balatonszárszó hivatalos tervrajzain nem szerepel ilyen jelölés — ezért hiába a helyi szándék, a megvalósításhoz elengedhetetlen a terület hivatalos kijelölése.
A balatonszárszói csónakkikötő újjáéledésének terve valódi eséllyel és közösségi támogatással bír — ha sikerülne hivatalosan kijelölni a partszakaszt „kikötőként hasznosítható” területként. Addig viszont a fejlesztés elmarad. A kérdés most az: belefér-e a jelenlegi vízparti szabályozásba, illetve sikerül-e elég támogatást szerezni a hivatalos engedélyekhez.
A hazai sztárkertész elárulta: ne írd le a panelt, ezekkel a praktikákkal bárki balkonján teremhet gyümölcs
Egyre nagyobb divat a balkongyümölcsfa, mert ha van néhány négyzetméternyi erkélyed, akár panellakásban élve is bátran belevághatsz a termesztésbe.
ermészetvédők riadót fújnak: a szárazság miatt tömegesen maradt el a fekete gólyák költése.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Ezen a településen heteken belül akár 200 ezres bírságra is számíthatnak a szabálytalan e-rolleresek
Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon
Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. adventje. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos karácsonyi hangulat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar...
A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: két zerge jelent meg. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Egy őz beszorult egy diósdi családi ház kerítésébe, és sehogy sem tudott kijutni. Szerencsére a törökbálinti tűzoltók gyorsan a helyszínre értek...
Itt a dátum: ekkor nyit Magyarország új vízi komplexuma - a vidéki város legnagyobb attrakciója készül + Fotó
Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Szabó Péter saját háza tíz év munkájával készült el: modern anyagok, kézműves megoldások, a magyar vidéki építészet hagyományainak érzékeny továbbgondolása – így született a projekt.
