Elképesztő terv született: végre újraéledhet a Balaton egyik legrégebbi kikötője

Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakasz jöhet létre, ám a beruházáshoz szükséges hivatalos kijelölés továbbra is hiányzik.

Balatonszárszó önkormányzata és a horgász közösség régóta várja, hogy a nádasban vagy rendezetlen partszakaszon tárolt csónakok helyett végre kulturált és biztonságos kikötőhelyek jöjjenek létre. A település szeretné újjáépíteni a Tóparti Parknál egykor működő csónakkikötőt. A tervek szerint 45–50 csónak, valamint 10–15 kis merülésű hajó számára alakítanának ki férőhelyet. Az önkormányzat közlése szerint a cél nem csupán a horgászok kényelme: ha a kikötő megvalósul, az hozzájárulhat a helyi turizmus élénkítéséhez is - írja a Sonline.hu.

A település történetében fontos szerepet játszott ez a kis kikötő. Fekete János, a település polgármestere szerint már az 1920-as években is élénk élet zajlott itt, és még a ’70-es években is több csónak használta rendszeresen. A partszakasz később azonban elhanyagolódott, eliszaposodott, és a kikötő teljesen megszűnt. Mostanra a csónakok nagy része a nádasban köt ki, ami sem nem biztonságos, sem nem esztétikus, ráadásul a vízben lévő, rozsdás vasrudak komoly veszélyt jelentenek.

Kiderült, mi a fejlesztés legnagyobb akadálya

A probléma viszont az, hogy az új, országos és balatoni szabályozások — például a Vízparti Terv — miatt csak azokon a partszakaszokon lehet kikötőt létesíteni, amelyeket erre előzetesen „kikötőként hasznosítható partszakaszként” vagy „kikötő létesítése céljából vizsgálat alá vonható hely”-ként jelöltek ki. Jelenleg azonban Balatonszárszó hivatalos tervrajzain nem szerepel ilyen jelölés — ezért hiába a helyi szándék, a megvalósításhoz elengedhetetlen a terület hivatalos kijelölése.

A balatonszárszói csónakkikötő újjáéledésének terve valódi eséllyel és közösségi támogatással bír — ha sikerülne hivatalosan kijelölni a partszakaszt „kikötőként hasznosítható” területként. Addig viszont a fejlesztés elmarad. A kérdés most az: belefér-e a jelenlegi vízparti szabályozásba, illetve sikerül-e elég támogatást szerezni a hivatalos engedélyekhez.