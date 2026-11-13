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Tech

Újra terjed a kíméletlen NAV-csalás: ha ilyen e-mailt kapsz, meg ne nyisd, egyből kitakarítják a bankszámládat

Pénzcentrum
2026. november 13. 15:30 2 perc

Egy váratlan adó-visszatérítésről szóló értesítésnek könnyű megörülni, különösen, ha úgy tűnik, maga az adóhivatal küldte. Számos magyar ilyen levéllel találkozhatott a napokban. Mielőtt azonban bárki a levélben szereplő linkre kattintana, érdemes megnéznie, milyen címről érkezett az üzenet. A NAV nevében küldött hamis értesítést már a feladó címe is elárulhatja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

140 ezer forintos adó-visszatérítést ígér egy, a NAV nevében küldött csaló e-mail - hívta fel a figyelmet a szélhámos akcióra a Pénzcentrum egyik olvasója. A levél szerint az utalást már előkészítették, a részletek pedig az üzenetben lévő gombbal érhetők el. A hasonló adathalász próbálkozásoknál a csalók hamis oldalakon igyekeznek megszerezni a bankkártyaadatokat. Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

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Csaló e-mail a NAV nevében. A szélhámosok adóvisszatérítés reményével kecsegtetnek.Csaló e-mail a NAV nevében. A szélhámosok adóvisszatérítés reményével kecsegtetnek.

„Ez az utolsó emlékeztető” – áll a levél tárgyában. Mint látható, az üzenet szerint a címzett 2026-os bevallása után 140 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelyet hamarosan átutalnak. A hivatalos látszatot iktatási számmal és kiállítási dátummal erősítik, a levél végén pedig az „Üzenet megtekintése az ügyfélkapun” feliratú gomb várja a címzettet.

A feladó neve NAV-ként jelenik meg, a mellette látható e-mail-cím azonban egy idegen domainhez tartozik. Az is árulkodó, hogy a november 6-i keltezésű levél már a 2026-os adóév bevallására hivatkozik, miközben az adóév még véget sem ért.

A NAV már márciusban figyelmeztetett, hogy a csalók az adóhivatal oldalaira hasonlító felületeken próbálnak bankkártyaadatokat kicsalni. A hivatal e-mailben vagy SMS-ben soha nem küld ügyintézésre mutató linket. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha ilyen levelet kapsz, ne kattints a benne lévő gombra, és ne adj meg bankkártyaadatokat. Ha ellenőrizni szeretnéd, érkezett-e hivatalos üzeneted, a NAV honlapjáról nyisd meg az ügyintézési felületet, és lépj be DÁP-pal vagy Ügyfélkapu+-szal.
Címlapkép: Getty Images
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