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Újra terjed a kíméletlen NAV-csalás: ha ilyen e-mailt kapsz, meg ne nyisd, egyből kitakarítják a bankszámládat
Egy váratlan adó-visszatérítésről szóló értesítésnek könnyű megörülni, különösen, ha úgy tűnik, maga az adóhivatal küldte. Számos magyar ilyen levéllel találkozhatott a napokban. Mielőtt azonban bárki a levélben szereplő linkre kattintana, érdemes megnéznie, milyen címről érkezett az üzenet. A NAV nevében küldött hamis értesítést már a feladó címe is elárulhatja.
140 ezer forintos adó-visszatérítést ígér egy, a NAV nevében küldött csaló e-mail - hívta fel a figyelmet a szélhámos akcióra a Pénzcentrum egyik olvasója. A levél szerint az utalást már előkészítették, a részletek pedig az üzenetben lévő gombbal érhetők el. A hasonló adathalász próbálkozásoknál a csalók hamis oldalakon igyekeznek megszerezni a bankkártyaadatokat. Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
„Ez az utolsó emlékeztető” – áll a levél tárgyában. Mint látható, az üzenet szerint a címzett 2026-os bevallása után 140 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelyet hamarosan átutalnak. A hivatalos látszatot iktatási számmal és kiállítási dátummal erősítik, a levél végén pedig az „Üzenet megtekintése az ügyfélkapun” feliratú gomb várja a címzettet.
A feladó neve NAV-ként jelenik meg, a mellette látható e-mail-cím azonban egy idegen domainhez tartozik. Az is árulkodó, hogy a november 6-i keltezésű levél már a 2026-os adóév bevallására hivatkozik, miközben az adóév még véget sem ért.
A NAV már márciusban figyelmeztetett, hogy a csalók az adóhivatal oldalaira hasonlító felületeken próbálnak bankkártyaadatokat kicsalni. A hivatal e-mailben vagy SMS-ben soha nem küld ügyintézésre mutató linket. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Ha ilyen levelet kapsz, ne kattints a benne lévő gombra, és ne adj meg bankkártyaadatokat. Ha ellenőrizni szeretnéd, érkezett-e hivatalos üzeneted, a NAV honlapjáról nyisd meg az ügyintézési felületet, és lépj be DÁP-pal vagy Ügyfélkapu+-szal.
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