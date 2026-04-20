Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz

A fenntarthatóság az elmúlt években a vállalati működés egyik meghatározó szempontjává vált: már nemcsak környezeti, hanem üzleti és pénzügyi kérdés is, amely egyre közvetlenebb hatással van a versenyképességre. A cégeknek egyszerre kell megfelelniük a szigorodó szabályozásoknak, a befektetői elvárásoknak és a fogyasztói igényeknek, miközben működésüket is hatékonyabbá kell tenniük. A Pénzcentrum hétfőnként megjelenő tematikus körképe, a Hetifókusz ezúttal ezt a kérdést járta körül.

A közelgő Föld napja kapcsán (április 22.) a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok milyen konkrét lépéseket tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.

A Pénzcentrum kérdéseire ezúttal az AutoWallis, a Bonafarm Csoport, az E.ON Hungária Csoport, valamint a hazai bankszektor több nagy szereplője, köztük a K&H Bank, az MBH Bank és az OTP Bank válaszolt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy saját működésükben és ügyfeleik támogatásán keresztül milyen konkrét, mérhető lépésekkel járulnak hozzá a fenntarthatósági célok eléréséhez.

A válaszokból kirajzolódik, hogy a fenntarthatóság ma már nem pusztán vállalati kommunikációs elem, hanem egyre inkább üzleti és működési alapelv: a cégek egységesebb mérési rendszereket vezetnek be, energiahatékonysági beruházásokat valósítanak meg, és egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a megújuló energia használatára. Emellett az is jól látszik, hogy a pénzügyi szektor kulcsszerepet vállal az átállásban, hiszen a zöld hitelek, befektetések és edukációs programok révén nemcsak saját működésüket alakítják át, hanem ügyfeleiket is aktívan ösztönzik a fenntarthatóbb döntések meghozatalára.

AutoWallis: Az energiahatékonyság stratégiai kérdés a működésben

Az AutoWallis esetében az energiahatékonysági beruházások értékelése azzal az alapvető kihívással indul, amely ma a legtöbb nagyvállalat számára egyaránt fennáll: a gyorsan fejlődő és változó szabályozási környezetben a működéshez kapcsolódó kibocsátások pontos, auditálható módszertan mentén történő mérése.

Ennek megfelelően az elmúlt időszak egyik fő fókusza az volt, hogy egységes, megbízható alapokra helyezzük a karbonlábnyom mérését. A közgyűlés jóváhagyását követően publikálásra kerülő, auditált fenntarthatósági jelentésünkben a 2025-ös évet már egy pontosabb módszertan és magas szintű adatminőség mellett bázisévként határoztuk meg, amely stabil kiindulópontot ad a további fejlesztések méréséhez. Erre építve tudjuk az energiahatékonysági beruházások környezeti hatását – különösen a kibocsátáscsökkentésen keresztül – érdemben nyomon követni, miközben pénzügyi szempontból továbbra is a hatékonyság és a megtérülés a döntéshozatal alapja

– közölték.

Az AutoWallis hangsúlyozta, hogy az energiahatékonyság stratégiai kérdés a működésükben: minden telephelyük rendelkezik napelemes megoldással, és céljuk, hogy 2031-re a megújuló energia arányát 30%-ra növeljék, miközben minden új beruházás esetében alapvető szempont az energiafelhasználás optimalizálása és annak mérhetősége.

A hulladékgazdálkodási célokról szólva a cégcsoport elmondta, hogy ennek meghatározása jelenleg egy megalapozó, helyzetfelmérési szakaszra épül. A CSRD elvárásain túlmutatóan céljuk, hogy átfogó képet kapjanak arról, hogy hazai és nemzetközi tagvállalataik milyen folyamatok mentén, milyen szabályozási környezetben kezelik a hulladékokat, pontosan milyen hulladékáramok keletkeznek, és azok milyen volumenben jelennek meg. Ez az elemzési munka teremti meg ugyanis az alapját annak, hogy a következő lépésben meghatározzák az AutoWallis hulladékgazdálkodási stratégiájának fő fókuszpontjait, amelyekben várhatóan kiemelt szerepet kap a hulladékképződés csökkentése és az újrahasznosítás arányának növelése, valamint az ezekhez kapcsolódó mérőszámok (KPI-ok) kijelölése. Ezt a strukturált megközelítést a 2026-os év során tervezik kialakítani, ezt követően pedig az implementációs szakaszt haladéktalanul megkezdik, és az intézkedéseket fokozatosan kiterjesztik csoportszintre, minden esetben a helyi adottságok figyelembevételével.

Hozzátették, hogy a 2025-ös év egyik legfontosabb projektjénél, az új irodába költözéskor is már szem előtt tartották az ESG szempontokat is, és a fenntartható üzemeltetés kifejezetten fontos volt a bérlemény kiválasztásánál. A költözés során a figyelem még a meglévő bútorokra is kiterjedt, amelyeknek 95 százalékát tovább használják az új helyen, a fennmaradó darabokat pedig a munkatársaknak, illetve jótékony célra ajánlották fel.

Az AutoWallis a fenntarthatósági szempontokat az ügyfélélménybe is beépíti, egyik kezdeményezésük, mely egyszerre csökkenti a környezeti terhelést és javítja az ügyfelek kényelmét, az a mobilitási üzletáguk rövidtávú bérleti megoldásai, ezek közül is különösen a carsharing az, ami ilyen alapelvekre épül. A kilométer alapú bérleti eseményekre kínáló szolgáltatás rugalmas megoldást jelenthet a felhasználóknak a városi mobilitás kihívásaira: nagybevásárláshoz, költözéshez, vagy bármilyen alkalmi célra igénybe vehető autók, folyamatos és fix fenntartási és parkolás költségek nélkül, egyúttal mérsékelve az utak és a környezet terhelését is. A cégcsoport szerint a carsharing vállalati partnerek számára is vonzó lehet, hiszen cafeteria-elemként adómentesen kínálhatják munkavállalóiknak a rugalmas mobilitást, amely megoldás sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel és jelentős költségcsökkentéssel járhat.

Bonafarm Csoport: Új akcióterven dolgozunk a fenntarthatósági teljesítmény további javítása érdekében

A termelés és a logisztika környezeti lábnyomának csökkentéséről kérdezve a Bonafarmot, a cégcsoport elmondta, hogy a logisztika területén a fuvaraik maximális optimalizálására törekszenek, így ennek megfelelő fuvareszközöket használnak. A fuvarok során minden esetben a teljes kihasználtság a cél, és a visszfuvarok biztosítására is figyelnek. Hangsúlyozták, hogy a logisztikai tevékenység optimalizálásnál ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy a nehéz járművek közúti közlekedésének szabályai gyakran nem teszik lehetővé azt, hogy a legrövidebb utakon végezzék el a szállítást. Hozzátették azt is, hogy s meglévő logisztikai rendszereinket időről időre felülvizsgálják, új modelleket dolgoznak ki, és ha ezek valódi hatékonyságnövelést és karbonlábnyom-csökkentést eredményeznek, akkor élesben is alkalmazzák őket.

A csomagolás területén a csomagolásfejlesztési csapatuk partnereikkel együtt dolgozik az elsődleges és másodlagos csomagolások csökkentési megoldásain és az anyaghasználat egyszerűsítésén (pl. monoPP, címke helyett nyomtatott információ). Megjegyezték, hogy a csomagolás az élelmiszerek esetében élelmiszerbiztonsági szereppel is bír, így ezen a területen az ökológiai lábnyom csökkentését célzó fejlesztések kiemelten nehéz feladatot jelentenek, de ennek ellenére folyamatosan dolgoznak a felhasznált csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésén.

A víz felhasználására rátérve azt mondták el, hogy valamennyi élelmiszeripari szereplőhöz hasonlóan, a Bonafarm Csoport gyártási folyamataihoz is jelentős mennyiségű víz szükséges.

Mivel a víz értékes és korlátos erőforrás, ezért ahol lehetséges, ott többször felhasználjuk, visszaforgatjuk. A kibocsátott szennyvizet előtisztítjuk, így az egyáltalán nem vagy kevésbé terheli a befogadókat. A fenntarthatósági teljesítmény további javítása érdekében hamarosan megkezdjük egy új akcióterv kidolgozását a témában

– emelték ki.

Azt is hangsúlyozták, hogy a termelésük környezeti lábnyomának csökkentésében fontos szerepe van az energiahatékonyságnak. Mint mondták, amellett, hogy termelési folyamataik során számos környezetbarát erőforrást használnak (pl. naperőművek, termálvíz), amelyek csökkentik a környezetterhelésüket, intelligens energiarendszerek kialakításán is dolgoznak. Közvetlenül szolgálja a karbonlábnyomuk csökkentését az is, hogy üzemeiket folyamatosan fejlesztik, és a modern technológiai megoldások révén egységnyi előállított termékhez fajlagosan egyre kevesebb erőforrásra van szükségük.

A Pénzcentrum kérdésére arról is beszéltek, hogy ahol lehetséges, ott hazai, adott esetben helyi forrásból szerezik be az alapanyagainkat. Ilyen a mezőgazdasági termények nagy része, a takarmány alapanyagok, a nyerstej stb. Megjegyezték, hogy a Bonafarm Csoport vertikálisan integrált rendszerének köszönhetően sok esetben az alapanyagok nem csak helyi, hanem saját forrásaikból származnak, ami a fenntarthatóságot éppúgy szolgálja, ahogy garantálja a magas minőséget és a maximális élelmiszer-biztonságot is.

Folyamatosan vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy ahol ennek van realitása, ott a távolabbról érkező alapanyagforrásaikat közelebbi forrásokra cseréljék. Ezeken a területeken új beszállítókat kutatnak fel, illetve beszállítói regisztrációs rendszerükön keresztül bárki, így a helyi szolgáltatók, termelők is fel tudják venni a kapcsolatot, és tudnak együttműködést kezdeményezni velük.

A körforgásos gazdálkodás bevezetésével kapcsolatban elmondták, hogy a Bonafarm Csoport értékláncában keletkező hulladékok jelentős részét melléktermékként hasznosítják. Ennek bővítésén és továbbfejlesztésén folyamatosan dolgoznak, és keresik az új és hatékony megoldásokat.

Ahol nincs módunk a melléktermékként való hasznosításra, ott is hasznosítjuk a hulladékot a hulladékhierarchia alapelvei szerint. A cégcsoportban kiterjedt szelektív hulladékgyűjtési rendszerünk van, emellett az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésére is jelentős figyelmet fordítunk. Olyan gyártástervezési rendszert működtetünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy pontosan a partnereink igényeihez igazítsuk a termelésünket. Ennek köszönhetően mindig abból és annyit gyártunk, amennyire kereslet van. Ez nemcsak hatékonyabb működést biztosít számunkra, hanem jelentősen hozzájárul az élelmiszerhulladék csökkentéséhez is

– jegyezték meg.

E.ON Hungária Csoport: A fenntarthatóbb energiahasználat tudatos döntések sorozata

Az E.ON Hungária Csoport az energiahatékonyságról megjegyezte, hogy akkor működik igazán, ha az ügyfél pontosan látja a saját fogyasztását, érti a döntései hatását, és van kezében megoldás a változtatásra. Ennek megfelelően három területen segítik lakossági és kisvállalati ügyfeleiket.

Az első a fogyasztás láthatóvá tétele. Az okosmérőknek köszönhetően ma már csaknem 600 ezer ügyfelük követheti nyomon, mikor és mennyi energiát használ. Ez teszi lehetővé, hogy ne általánosságban, hanem konkrét adatok alapján lehessen csökkenteni a fogyasztást vagy átgondolni annak időzítését.

A második a döntések egyszerűsítése. Digitális felületeiken az ügyfelek gyorsan hozzáférnek a saját adataikhoz és az ügyintézéshez, emellett az E.ON Hungária Csoport érthető formában mutatja be azokat a szempontokat – például hatékonysági mutatókat vagy tarifákat –, amelyek valóban befolyásolják a hosszú távú energiafogyasztást és költségeket.

A harmadik a konkrét megoldások biztosítása. Ugyanis nemcsak irányt mutatnak, hanem kivitelezhető megoldásokat is kínálnak háztartások és KKV-k számára: napelemes és napenergia tárolós rendszereket, hőszivattyús és korszerű fűtési-hűtési megoldásokat, elektromos autó töltési lehetőségeket minden területen, valamint teljes körű energetikai kivitelezést a tervezéstől az üzembe helyezésig.

Ezeket kiegészítik a költségoldali ösztönzők és szabályozási lehetőségek: ilyen például a hőszivattyús rendszerekhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott kedvezményes „H” tarifa, amelynek igénybevételében és műszaki feltételeinek teljesítésében a vállalat támogatást nyújt.

Az üzleti ügyfelek számára emellett elérhetők okosmérős és zöldáram-alapú konstrukciók, melyek új típusú tarifák, amelyek a fogyasztás tudatosabb időzítését és a költségek jobb tervezhetőségét segítik.

Fontos támogatási területként említették a pályázati lehetőségekhez való hozzáférést is: például az Otthoni Energiatároló Programhoz kapcsolódóan segítenek a szükséges dokumentáció előkészítésében, és végigkísérik az ügyfeleket a folyamaton a műszaki tervezéstől a pályázat benyújtásáig.

Arra is kitértek, hogy a kisvállalkozások esetében külön hangsúlyt kap a gyakorlati tudásmegosztás is: a kisvállalkozások számára szakmai tartalmakkal és edukációs platformokon – például Energy Lab webináriumokon (E.ON Energy Lab) – keresztül segítik a megalapozott döntéshozatalt. A lakosság felé pedig edukációs programokkal, így az Energiakaland (energiakaland) kezdeményezéssel és a Föld Bajnokai programmal (Föld bajnokai pályázat) járulnak hozzá ahhoz, hogy már fiatal korban kialakuljon az energiatudatos szemlélet.

Összességében arra törekszünk, hogy az ügyfeleink ne csak tudják, hogy érdemes spórolni az energiával, hanem pontosan lássák, hogyan tudják ezt a saját mindennapjaikban megtenni – és ehhez minden szükséges eszközt meg is kapjanak

– emelték ki, majd arra is kitértek, hogy a háztartások milyen konkrét lépéseket tudnak tenni az energiafogyasztásuk fenntarthatóbbá tételéért. Ugyanakkor hangsúlyozták, a fenntarthatóbb energiahasználat a háztartásokban jellemzően nem egy nagy beruházással kezdődik, hanem néhány egyszerű, azonnal alkalmazható lépéssel, és ezek hatása adódik össze. Mint hozzátették, a leggyorsabban eredményt hozó lépések közül néhány kifejezetten mérhető:

Fűtési hőmérséklet csökkentése: már 1 °C mérséklés is átlagosan 6–7% energiamegtakarítást jelenthet a fűtési időszakban.

Fogyasztás időzítése: nagyobb fogyasztók (mosógép, mosogatógép) tudatos indítása – például esti időszakban – csökkentheti a rendszerterhelést, és bizonyos tarifák mellett költséget is mérsékelhet.

Világítás korszerűsítése: egy hagyományos izzó LED-re cserélése akár 70–80%-os megtakarítást jelenthet az adott fogyasztási ponton.

Készenléti fogyasztás csökkentése: az ún. „rejtett” standby fogyasztás egy átlagos háztartás éves villanyszámlájának akár 5–10%-át is kiteheti.

A következő szinten már tudatos eszközválasztás történik:

Energiahatékony berendezések kiválasztása: például egy hűtő-fűtő klímánál a magasabb SCOP-érték közvetlenül alacsonyabb fogyasztást jelent.

Fűtés villamosítása: hőszivattyús rendszereknél a kedvezményes „H” tarifa a fűtési szezonban érdemben csökkenti az üzemeltetési költséget.

Saját termelés: egy megfelelően méretezett háztartási napelemes rendszer (HMKE) a háztartás éves villamosenergia-igényének jelentős részét képes fedezni.

Kiemelték, hogy az E.ON ezekhez nemcsak tanácsot ad, hanem konkrét megoldásokat is biztosít, például okosmérőkkel és digitális felületekkel, amelyekkel az ügyfelek napi szinten láthatják fogyasztásukat és annak változását.

Biztosítják a teljes körű kivitelezést a napelemes rendszerekre, a hőszivattyúkra és a klímákra is, a tervezéstől az üzembe helyezésig.

Otthoni és vállalati e-mobilitási megoldásokat is biztosítanak, például szabványos és biztonságos töltőtelepítés, amely lehetővé teszi az elektromos autó „okos”, időzített töltését

Mindemellett érthető termékinformációk és finanszírozási konstrukciók is elérhetőek náluk, amelyek segítenek abban, hogy az ügyfelek ne csak az ár, hanem a hosszú távú energiafogyasztás alapján döntsenek.

A fenntarthatóbb energiahasználat ma már nem elérhetetlen cél, hanem tudatos döntések sorozata – amelyben minden háztartásnak valós mozgástere van

– hangsúlyozták.

A karbonkibocsátás csökkentésére szólva az E.ON Hungária Csoport kiemelte, hogy az elmúlt két évben több, számszerűsíthető és kézzelfogható lépést tettek a csökkentés érdekében – ezek egy része közvetlenül a saját működésüket, más része az energiarendszer egészét érinti.

A saját működésükben 100%-os zöldenergia-ellátásra álltak át saját tulajdonú ingatlanjaik esetében. 2024-ben 8,6 millió kWh megújuló villamos energiát használtak fel működésükhöz. Energiahatékonysági beruházásaik eredménye 2024-ben közel 1000 MWh/év megtakarítás, ami több mint négyszerese a 2022-es szintnek – ez a csoport szerint jól mutatja a program felgyorsulását.

A hálózati és rendszeroldali fejlesztéseket illetően több, mint 500 ezer okosmérőt és hálózati szenzort telepítettenk, amelyek lehetővé teszik a fogyasztás pontosabb követését és a hálózat hatékonyabb működtetését. Energiatechnológiai rugalmassági megoldásokat is bevezettek, amelyek a kereslet és kínálat összehangolásával csökkentik a rendszerben szükséges tartalékkapacitások és így a kibocsátás mértékét. Emellett akkumulátoros energiatároló beruházásokat valósítottak meg, például a soroksári fejlesztés keretében több MWh kapacitású rendszerrel, amely a megújuló energiaforrások integrációját segíti.

Az ügyféloldali, kibocsátáscsökkentő projektek esetében pedig a megemlítették, hogy nagyvállalati napelemes rendszereket létesítettek a PPA konstrukcióban. Emellett fontos lépés volt a háztartási és KKV napelemes rendszerek (HMKE-k) csatlakoztatása és integrálása a hálózatba, valamint a hőszivattyús és elektromobilitási megoldások terjedésének támogatása, amelyek a fosszilis energiafelhasználás kiváltását segítik.

Mint hozzátették, ezeket egészítik ki a nagyléptékű hálózatfejlesztési beruházások (pl. RRF, Danube InGrid projektek) – például új nagyfeszültségű vezetékek és alállomások létesítése –, amelyek nélkül a megújuló energiaforrások növekvő aránya nem lenne biztonságosan integrálható.

Összességében a kibocsátáscsökkentés nálunk nem egyetlen projekt, hanem egy összehangolt fejlesztési portfólió: a saját működés zöldítése, a hálózat digitalizációja és az ügyféloldali technológiák együttesen hozzák létre a tényleges, mérhető eredményeket

– jelentették ki.

K&H Bank: A klímaváltozás hatásai ma már üzleti és pénzügyi kérdésekként is megjelennek

A K&H Bank kiemelte, hogy abban támogatják ügyfeleiket, hogy a fenntarthatósági szempontokat ne különálló elvárásként, hanem a pénzügyi döntések természetes részeként kezeljék. Ez mint mondták, egyrészt konkrét finanszírozási megoldásokat jelent, például megújuló energia, energia hatékonysági és ingatlanfejlesztési projektekhez kapcsolódó konstrukciókat, másrészt edukációt és szakértői szemléletformálást.

A K&H tapasztalata szerint a klímaváltozás hatásai ma már nemcsak környezeti, hanem üzleti és pénzügyi kérdésekként jelennek meg, ezért az alkalmazkodás, a tudás és a hosszú távú tervezés egyre fontosabbá válik az ügyfelek számára is.

Arra törekszünk, hogy ügyfeleinkkel együttműködve aktív szerepet vállaljunk a klímaváltozás kihívásainak kezelésében, és segítsük a gazdaság karbonszegény működésre való átállását. Ennek részeként minden ügyfélszegmens számára kínálunk fenntartható pénzügyi megoldásokat – a zöld hitelektől a felelős befektetési alapokig

– mondták a Pénzcentrum kérdésére.

Hozzátették, hogy a felelős befektetési termékek állománya 2025-ben elérte az 1160 milliárd forintot, és több mint 120 ezer ügyfél rendelkezik ilyen befektetéssel, ami a teljes volumen 56 százalékát jelenti. Az MNB zöld tőkekövetelménynek megfelelő hitelkitettség 2025-en meghaladta a 200 milliárd forintot, ami több mint 20 százalékos piaci részesedést jelent.

Zöldfinanszírozási céljankat elsősorban annak a célnak a szolgálatába állítják, hogy a finanszírozási portfóliónk igazodjon a Párizsi Egyezményhez, azaz a maximum 2 °C-os fokos globális felmelegedési cél támogatásához.

Azt is megemlítették, hogy a finanszírozott zöld beruházásaik között kiemelt szerepet kaptak a megújuló energia-projektek és a fenntartható ingatlanfejlesztések, ezek a szegmensek húzták leginkább a zöldhitelezés bővülését.

MBH Bank: Komplex ökoszisztémát építünk, amely ösztönzi a fenntartható választásokat

Az MBH Bank a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy átfogó fenntarthatósági stratégiával segítik ügyfeleiket abban, hogy tudatosabb és felelősebb pénzügyi döntéseket hozzanak. Néhány éve létrehozták a Zöld Hitelezési Keretrendszerüket, amely biztosítja, hogy az ügyfelekhez eljutó zöld hitelek megfeleljenek a nemzetközi és hazai sztenderdeknek

Megjegyezték, hogy a zöld finanszírozás ösztönzése érdekében a bank olyan zöld pénzügyi termékeket fejleszt, melyek segítségével az ügyfelek csökkenthetik ökológiai lábnyomukat.

Kiemelt hangsúlyt kapnak a zöld pénzügyi megoldásaink, amelyek többek között az energiahatékonyság javítását ösztönzik és rendelkezünk olyan lakossági hiteltermékkel, amely zöldingatlan vásárlása, vagy egy nagyobb felújítás esetén kamatkedvezményt biztosít

– mondták. Hozzátették, hogy a Bank fenntartható befektetési lehetőségeket is kínál, például a megújult MBH ESG Alapcsaládon keresztül, amely olyan vállalatok részvényeit válogatja be, amelyek kiemelkedő ESG teljesítményt nyújtanak. Ezek az alapok segítik az ügyfeleket abban, hogy megtakarításaik ne csak hozamot termeljenek, hanem pozitív környezeti hatást is létrehozzanak.

Az MBH Bank a „Fenntartható Jövő Bankja” programjáról is beszéltek, ami egy, a zöld pénzügyeken is túlmutató ESG keretprogramot foglal magában, amely a klímacélokat és a biodiverzitást is integrált módon támogatja. A kezdeményezés részeként, a Biodiverzitás Program keretében többéves együttműködési megállapodást kötöttek a természetvédelemért felelős Agrárminisztériummal. Ennek keretében a hazai nemzeti park igazgatóságokkal olyan természetvédelmi és élőhely helyreállítási projekteket valósítanak meg, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak Magyarország élővilágának megőrzéséhez. Emellett több erdőgazdasággal is együttműködnek, melynek keretében erdei élőhelyeken – többek között a Budakeszi Arborétum és a Nyírjesi Parkerdő területén – valósítanak meg fejlesztéseket.

A Bank emellett Net Zero stratégiát is kidolgozott, és a Science Based Targets Initiative aláírója lesz, ami biztosítja, hogy hitel- és befektetési tevékenysége klímapozitív irányba mozduljon. A fenntartható agrárium támogatásával pedig külön célcsoportként segíti a mezőgazdasági ügyfeleket a környezetkímélő beruházások megvalósításában.

Összességében az MBH Bank nemcsak zöld termékeket kínál, hanem komplex ökoszisztémát épít, amely egyszerre ösztönzi a fenntartható választásokat, csökkenti a környezeti terhelést és segíti az ügyfelek tudatos pénzügyi fejlődését

– mondták.

A zöld pénzügyi termékekről szólva az MBH Bank bevallotta, hogy a portfóliójukban jelenleg az ilyen termékek aránya még viszonylag alacsony, de folyamatosan növekvő pályán van. A legfrissebb adatok szerint a zöld célokat támogató eszközök aránya az EU Taxonómia szerinti GAR‑eszközök összeséhez viszonyítva 2,97%, míg a teljes eszközállományon belül 1,77%-ot ér el. Ez azt mutatja, hogy a fenntarthatósági szempontból minősített finanszírozások már most is stabilan jelen vannak a portfólióban. Mint megjegyezték, a Bank deklarált célja, hogy ezeknek az eszközöknek az aránya évről évre érdemben emelkedjen, összhangban az európai és hazai fenntarthatósági elvárásokkal, ennek érdekében pedig intenzíven fejlesztik és bővítik zöld termékkínálatukat.

Hangsúlyozták, hogy a Bank hosszútávú ESG stratégiájában kiemelt vállalás, hogy a zöld eszközök aránya a portfólióban 2028-ra elérje a 15%-ot, vagyis a jelenlegi szint több mint tízszeresére emelkedjen. 2025-ben az MBH Jelzálogbank hazai intézményi jelzáloglevél-kibocsátásain belül a zöld jelzáloglevelek állománya elérte a 8,4 milliárd forintot. A stratégia lényege, hogy néhány éven belül a zöld finanszírozás a Bank portfóliójának egyik meghatározó pillérévé váljon.

A zöld beruházások finanszírozására kitérve megemlítették, hogy az MBH Bank az elmúlt években több ilyen beruházást finanszírozott Magyarországon, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához és a karbonkibocsátás csökkentéséhez. A Bank zöld hitelezési keretrendszere alapján számos projekt irányult energiahatékony lakóingatlanok korszerűsítésére, különös tekintettel a szigetelési, fűtésmodernizációs és nyílászáró cserével járó beruházások támogatására.

Mint mondták, a lakossági szegmensben kiemelt szerepe volt az Otthonfelújítási Programnak, amelyben mintegy 20 ezer lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg, több milliárd forintnyi hitel és támogatás bevonásával. A zöldingatlanok piacán a Bank Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelével ösztönözte az energiahatékony otthonok vásárlását és korszerűsítését, ezzel jelentős volumenű, alacsony energiaigényű ingatlanportfólió finanszírozását segítve elő.

A vállalati szektorban a zöld finanszírozás a megújulóenergia projektek és az energiahatékonyságot növelő beruházások felé irányult, beleértve az agrár- és közműszektor fejlesztéseit is. A bankcsoport zöld jelzáloglevél‑kibocsátásai is támogatták a fenntartható ingatlanfejlesztések finanszírozását, ami hosszú távon stabil forrásokat biztosít az energiahatékony ingatlanállomány bővítéséhez

– tették hozzá.

OTP Bank: A pénzügyi tudatosság fejlesztése kulcs a fenntartható döntésekhez

Az OTP Bank hosszú távú fenntarthatósági megközelítésének középpontjában az áll, hogy ügyfeleiket tudatosabb, felelősebb pénzügyi döntések meghozatalában támogassa. Meggyőződésük, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is hozzájárul a fenntartható jövő megteremtéséhez, ezért kiemelt figyelmet fordítanak az ügyfelek pénzügyi és jövőtudatosságának erősítésére edukációs tartalmakon, tájékoztatáson és szemléletformáláson keresztül.

A pénzügyi tudatosság erősítése érdekében átfogó, többcsatornás ügyfél-edukációs stratégiát valósítunk meg, amely túlmutat a hagyományos marketingkommunikáción. Célunk, hogy ügyfeleink megalapozott döntéseket hozhassanak pénzügyi termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során, miközben felhívjuk figyelmüket az adatvédelmi kockázatokra és az egyre gyakoribb online pénzügyi csalásokra

– fejtették ki.

Hozzátették, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az adathalász és egyéb digitális visszaélések megelőzésére, ügyfeleik digitális tudatosságának fejlesztésére és a felelős pénzügyi magatartás ösztönzésére. Kommunikációjuk alapját a folyamatos tudatosságnövelés, digitális biztonsági megoldásaik bemutatása, valamint a közösségi párbeszédben és partneri együttműködésekben való aktív részvétel adja. Szegmentált edukációs kampányaikkal különböző célcsoportokat szólítanak meg, bemutatva az őket érintő csalástípusokat és a banki védelmi intézkedéseket.

Kampányaik több médiacsatornán és online platformokon jelennek meg, és egy edukációs weboldalra irányítják az érdeklődőket, ahol tudásukat bővíthetik. Emellett az ügyfelek pénzügyi tudatosságának alakulását évente értékelik a Self-Care Index segítségével.

Digitális banki megoldásaink szintén támogatják a fenntarthatóbb pénzügyi magatartást: az online és mobilbanki funkciók – például a kiadások nyomon követése, a megtakarítási lehetőségek ösztönzése vagy a környezettudatos életmódot támogató eszközök – segítik ügyfeleinket pénzügyi szokásaik átlátásában és optimalizálásában

– mutattak rá.

Azt is hozzátették, hogy ezek az eszközök nemcsak a felelős gazdálkodást, hanem a tudatos fogyasztás kialakítását is előmozdítják. Mint mondták, mindezt átlátható, érthető tájékoztatás és felelős ügyfélkapcsolati gyakorlat egészíti ki, amely segít ügyfeleiknek hosszú távon is fenntartható pénzügyi döntéseket hozni. Emellett már fiatal korban is fontosnak tartják a szemléletformálást: oktatási és alapítványi programjaik révén hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő generációi pénzügyileg tudatosan és felelősen gondolkodjanak, megalapozva ezzel a fenntartható fogyasztói döntéseket.

Az OTP Fáy Alapítvány ingyenes, gyakorlatorientált tréningekkel és digitális kurzusokkal járul hozzá a diákok pénzügyi műveltségének növeléséhez. 2025-ben 66 000 diák és közel 7 000 fiatal felnőtt vett részt az OTP Fáy Alapítvány programjain.

A zöld pénzügyi termékekről szólva az OTP Csoport megjegyezte, hogy az ESG stratégiájuk egyik kiemelt célja a zöld portfólió dinamikus bővítése és a régió zöld átállásának aktív finanszírozása. Ennek nyomon követésére a bankcsoport zöld állományi KPI-t vezetett be, a leánybankok helyi ESG stratégiáihoz igazodva.

2025-ben az OTP Csoport zöld portfóliója a teljes hitelállomány 3,63%-át tette ki. Az OTP Csoport zöld portfoliójának főbb részeit a lakossági szegmensben a jelzáloghitelezés, a vállalati ügyfelek között pedig a megújuló energiaforrásokra való átállás, valamint a fenntartható ingatlanokat finanszírozó beruházások teszik ki. A zöld portfólió állománya 2025 végére elérte az 1 697 milliárd forintot, ami 43%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A 2025-re kitűzött 1 500 milliárd forintos zöldhitelállományi cél 13%-kal az elvárt szint felett teljesült.

Hangsúlyozták, hogy a 2026–2028-as Fenntarthatósági Stratégiában a zöld hitelezés fejlesztése a stratégiai prioritások egyike. Az OTP Csoport célja, hogy 2028-ra 2 123 milliárd forint értékű zöld portfóliót érjen el, ami évi 12%-os összetett növekedési rátának felel meg a 2025-ös tervszámhoz viszonyítva.

Kérdésünkre azt is elmondták, hogy az OTP Bank Magyarországon az elmúlt 1–2 évben elsősorban megújulóenergia-projektek, fenntartható és energiahatékony ingatlanberuházások, lakossági energiahatékony lakáscélú hitelezés, elektromobilitási fejlesztések, valamint zöld KKV-beruházások finanszírozására koncentrált. A hazai lakossági zöld hitelportfólió 2025 végére 594 milliárd forintra nőtt, míg a KKV-khoz kapcsolódó zöld finanszírozás volumene meghaladta a 117 milliárd forintot.

Megjegyezték, hogy a lakossági zöld hitel állomány két jelentős terméket foglal magába, az OTP Zöld Lakáshitelt, valamint a Zöld Otthon Programot (ZOP). A termékek a lakossági ügyfelek számára energiahatékony lakások, lakóházak vásárlását, építését, korszerűsítését támogatja és kulcsszerepet játszik a háztartások energiafogyasztásának és karbonlábnyomának csökkentésében.