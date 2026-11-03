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Gazdaság

Kiemelt kedvezményt kap a főváros a költségvetésben: így változnak a szolidaritási terhek

Pénzcentrum
2026. november 3. 15:04 3 perc

A Tisza-kormány a napokban benyújtotta a jövő évi költségvetést, amelyben átlagosan 15 százalékkal csökkenti az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását. Bár Budapest a többi önkormányzatnál nagyobb kedvezményt kap, és a kisebb adóerő-képességű települések terhei is enyhülnek, a rendszer alapvető logikája, valamint az azonnali inkasszó lehetősége megmarad. Az önkormányzatok további, egységes csökkentéseket várnak, miközben továbbra is kérdéses, hogy az államkasszába befolyó százmilliárdok ténylegesen eljutnak-e valaha a rászoruló településekhez, számolt be a Portfolio.

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Az október 30-án benyújtott költségvetési tervezet hivatalossá tette a korábbi ígéretet, így a kormány jövőre összességében mintegy 15,2 százalékkal, 395,8 milliárd forintról 335,7 milliárdra csökkenti az önkormányzatoktól beszedett hozzájárulást.

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A teherenyhítés azonban nem egységes. A főváros különleges elbánásban részesül, esetében a törvény egyszerűen egy 77 milliárd forintos fix befizetést ír elő, ami az idei eredeti kötelezettséghez képest 21,2 százalékos mérséklést jelent. A többi önkormányzatnál megmarad az adóerő-képességen alapuló számítás, de a sávos kulcsok csökkennek, a mentességi határ pedig 25 ezer forintról 30 ezerre nő, így több kisebb település mentesül a fizetés alól.

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A befizetés ütemezése is átalakul. A korábbi negyedéves rendszer helyett jövőre – a januárt kivéve – havonta kell utalniuk a településeknek. A Tisza-kormány ugyanakkor fenntartja a szigorú behajtási rendszert, így ha egy önkormányzat késlekedik, a Magyar Államkincstár öt napon belül hatósági átutalási megbízást (inkasszót) nyújthat be a számlájára.

A tervezet borítékolhatóan nem elégíti ki a településvezetőket. Az önkormányzati szövetségek már korábban jelezték, hogy a 15 százalékos csökkentést csak akkor fogadják el, ha az mindenkit egyformán érint, és a következő években további érdemi lépések követik. Kármán András pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban óvatosan fogalmazott. Kijelentette, hogy egyetlen év alatt nem lehet helyrehozni az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, így valószínűleg lesznek még további mérséklések. A hozzájárulás teljes kivezetését azonban kizárta, mondván, a helyi iparűzési adó egyenlőtlen eloszlása miatt szükség van bizonyos szintű központi újraelosztásra.

Továbbra is alapprobléma, hogy a beszedett pénz valójában nem szolidaritási célokat szolgál. A források nem egy hátrányos helyzetű településeket segítő, elkülönített alapba kerülnek, hanem a központi költségvetésbe folynak be, javítva az államháztartási egyenleget. A jelenlegi költségvetési mozgástér fényében a kabinet nem is utalt arra, hogy ezen a gyakorlaton változtatni kívánna.

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A hozzájárulás körüli jogi vitákat a kormány egy eljárásrendi módosítással próbálja lezárni. A korábbi bírósági aggályokra reagálva a jövőben a Magyar Államkincstárnak hivatalos, egyedi határozatban kell megállapítania a fizetendő összeget. A települések így előre megismerhetik a számítás alapját, arra észrevételeket tehetnek, a végleges határozatot pedig bíróságon támadhatják meg. Bár a döntéshozók remélik, hogy ezzel tisztább jogi helyzet teremtődik, egyáltalán nem kizárt, hogy az elvonások miatti pereskedések a jövőben is folytatódnak.

Címlapi kép: MTI/Kocsis Zoltán
#kormány #Budapest #iparűzési adó #adó #költségvetés #gazdaság #főváros #magyar államkincstár #önkormányzatok #települések #tisza párt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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