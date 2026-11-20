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Szintet lép a ChatGPT: mostantól a lakossági előfizetőknek is önállóan végzi el a munkát az új funkció
A vállalati ügyfelek után a ChatGPT Plus előfizetői számára is elérhetővé válik az OpenAI autonóm mesterségesintelligencia-ügynöke. A szeptemberben bemutatott, dots nevű funkció korlátozott tesztelése már megkezdődött a lakossági felhasználók körében.
Az eddig kizárólag az üzleti csomagokban kínált fejlesztés hamarosan azok számára is hozzáférhető lesz, akik a havi 8990 forintos előfizetéssel használják a szolgáltatást. Thibault Sottiaux, a ChatGPT és a Codex termékmenedzsere az X-en jelentette be a kiterjesztés megkezdését, megjegyezve, hogy a tesztidőszak miatt a funkció fokozatosan jelenik meg a felhasználói fiókokban.
A folyamatosan aktív dots egy olyan virtuális asszisztens, amely az egyszerűbb teendőktől kezdve az összetett projektekig szinte bármilyen feladattal megbirkózik. A rendszer a ChatGPT memóriájában tárolt információkra támaszkodik, a végrehajtáshoz pedig a Codexet és a felhasználó által összekapcsolt alkalmazásokat hívja segítségül. Az MI-ügynök képes önállóan megtervezni a munkafolyamat lépéseit és elvégezni a rábízott feladatokat - írta meg a HVG.
Bár a rendszer önállóan működik, az irányítás végig a felhasználó kezében marad. Személyre szabható, hogy a dots mely szoftverekhez férhet hozzá, és milyen módon végezze a munkáját. Mivel az ügynök tevékenysége valós időben nyomon követhető, a felhasználó bármikor közbeavatkozhat, így szüneteltetheti a folyamatot, vagy akár új irányt is szabhat annak.
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