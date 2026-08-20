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Túrós kenyér közelről. Frissen sült kerek kenyér aranykéreggel a pékség polcain. Német pékség kontextusában rusztikus kenyérválaszték.
Kvíz

Kvíz: Neked menne a kenyérsütés? Lássuk, ismered-e a jó kenyér titkait!

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 17:58

Augusztus 20-a nemcsak az államalapítás és Szent István király, hanem az új kenyér ünnepe is. Ilyenkor hagyományosan az adott évi termésből, az újonnan őrölt lisztből sütött kenyeret ünneplik meg. Bár manapság a legtöbben már a pékségben vagy a boltban vesszük meg a kenyeret, az otthon, frissen sütött változathoz kevés dolog fogható. Persze csak akkor, ha tudjuk, mit, hogyan és miért kell csinálni. Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg a benned rejlő péket!

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Kvíz: Neked menne a kenyérsütés? Lássuk, ismered-e a jó kenyér titkait!

1/10 kérdés
Melyik gabonából készül a hagyományos fehér kenyerek lisztje?
Rizsből
Búzából
Rozsból
Zabból
2/10 kérdés
Mi az élesztő legfontosabb szerepe a kenyér készítésekor?
Megakadályozza, hogy a tészta vizet vegyen fel
Segít megkeleszteni a tésztát
Ropogóssá teszi a lisztet
Barnára színezi a kenyér héját
3/10 kérdés
Mit jelent a kenyértészta dagasztása?
A tészta alapos összedolgozását
A kenyér tetejének bevágását
A megsült kenyér pihentetését
A liszt átszitálását
4/10 kérdés
Mit jelent, ha egy kenyér teljes kiőrlésű lisztből készül?
A tésztába egész gabonaszemeket kell tenni
A lisztet sütés előtt megpirították
A kenyeret kétszer sütötték meg
A liszt a gabonaszem minden fő részét tartalmazza
5/10 kérdés
Melyik nem szükséges egy egyszerű élesztős kenyér elkészítéséhez?
Tojás
Víz
Élesztő
Liszt
6/10 kérdés
Mi a kovász legegyszerűbb, hagyományos változatának két alapanyaga?
Liszt és tojás
Liszt és olaj
Liszt és víz
Liszt és tej
7/10 kérdés
Mit nevezünk gluténnak kenyérkészítéskor?
A liszt keményítőtartalmát
Az élesztő által termelt gázt
A kenyér megpirult héját
A tésztában kialakuló, főként búzafehérjékből álló rugalmas hálózatot
8/10 kérdés
Miért szokták bevágni a kenyér tetejét sütés előtt?
Hogy a kenyér ne barnuljon meg
Hogy irányítsák, hol táguljon és repedjen fel sütés közben
Hogy gyorsabban megromoljon
Hogy az élesztő kijusson a tésztából
9/10 kérdés
Mi történhet, ha egy kenyértésztát jelentősen túlkelesztenek?
A tészta sütés nélkül ropogóssá válik
Automatikusan kétszer annyi glutén képződik benne
Meggyengülhet, és sütéskor kevésbé emelkedhet meg vagy összeeshet
A liszt teljesen eltűnik belőle
10/10 kérdés
Melyik összetevő adja a kenyértészta legnagyobb részét egy hagyományos receptben?
Olaj
Élesztő
Liszt
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
4 éve sütöm itthon a bolti ár kb 1/4-éért és még finomabb is, 0% adalékanyag, áfa és kisker-különadó-tartalommal.
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