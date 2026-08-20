Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget méltatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében.
Kvíz: Neked menne a kenyérsütés? Lássuk, ismered-e a jó kenyér titkait!
Augusztus 20-a nemcsak az államalapítás és Szent István király, hanem az új kenyér ünnepe is. Ilyenkor hagyományosan az adott évi termésből, az újonnan őrölt lisztből sütött kenyeret ünneplik meg. Bár manapság a legtöbben már a pékségben vagy a boltban vesszük meg a kenyeret, az otthon, frissen sütött változathoz kevés dolog fogható. Persze csak akkor, ha tudjuk, mit, hogyan és miért kell csinálni. Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg a benned rejlő péket!
Kvíz: Neked menne a kenyérsütés? Lássuk, ismered-e a jó kenyér titkait!
Tudod, mi a közös Magyarországban, az NFL-ben és H. P. Lovecraftben? Mindegyik augusztus 20-án „született”, csak nem ugyanabban az évben! Te vajon tudod augusztus 20....
Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!
A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.
Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
Te eljutottál mindegyik könyvnek a végéig, olvastad a kötelezőket A-tól Z-ig? Most kiderül, mennyire emlékszel jól!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Rengeteg latin kifejezést használunk ma is, de vajon a pontos jelentésüket is ismerjük? Teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?
Mennyire ismered a világ híres festményeit? Most nem elég felismerni az alkotásokat, a hiányzó részleteket is meg kell találnod.
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.
Mennyire ismered az ókori rómaiak máig élő örökségét? Tedd próbára tudásodat 10 igaz-hamis kérdéssel!
Úgy érzed, eligazodsz a gazdasági hírek között? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire biztosak a közgazdasági alapjaid.
Ezen a kvízen még echte fővárosiak is elhasalhatnak.
Jöhet egy kvíz, ami egyszerre teszteli a földrajz- és a történelemtudásodat? Mutasd meg, mennyire ismered a Föld őslakos népeit és őshazájukat!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
Vajon felismered Magyarország megyéit pusztán a körvonaluk alapján? Tedd próbára a földrajztudásodat ezzel a 10 kérdéses vaktérképes kvízzel!
Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.
TOP 10 júliusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, zenei és utazós kvízeink, mennyire ismered a Magyarország városait és falvait!
A TOP10 júliusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi kvízek kerültek, de akadt köztük Balatonról, Budapestről, zenéről szóló kvíz is. Tölts ki 1-2 kérdéssort a legjobbakból!
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Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.