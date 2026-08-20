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Augusztus 20-a nemcsak az államalapítás és Szent István király, hanem az új kenyér ünnepe is. Ilyenkor hagyományosan az adott évi termésből, az újonnan őrölt lisztből sütött kenyeret ünneplik meg. Bár manapság a legtöbben már a pékségben vagy a boltban vesszük meg a kenyeret, az otthon, frissen sütött változathoz kevés dolog fogható. Persze csak akkor, ha tudjuk, mit, hogyan és miért kell csinálni. Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg a benned rejlő péket!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked menne a kenyérsütés? Lássuk, ismered-e a jó kenyér titkait! 1/10 kérdés Melyik gabonából készül a hagyományos fehér kenyerek lisztje? Rizsből Búzából Rozsból Zabból Következő kérdés 2/10 kérdés Mi az élesztő legfontosabb szerepe a kenyér készítésekor? Megakadályozza, hogy a tészta vizet vegyen fel Segít megkeleszteni a tésztát Ropogóssá teszi a lisztet Barnára színezi a kenyér héját Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a kenyértészta dagasztása? A tészta alapos összedolgozását A kenyér tetejének bevágását A megsült kenyér pihentetését A liszt átszitálását Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent, ha egy kenyér teljes kiőrlésű lisztből készül? A tésztába egész gabonaszemeket kell tenni A lisztet sütés előtt megpirították A kenyeret kétszer sütötték meg A liszt a gabonaszem minden fő részét tartalmazza Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik nem szükséges egy egyszerű élesztős kenyér elkészítéséhez? Tojás Víz Élesztő Liszt Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a kovász legegyszerűbb, hagyományos változatának két alapanyaga? Liszt és tojás Liszt és olaj Liszt és víz Liszt és tej Következő kérdés 7/10 kérdés Mit nevezünk gluténnak kenyérkészítéskor? A liszt keményítőtartalmát Az élesztő által termelt gázt A kenyér megpirult héját A tésztában kialakuló, főként búzafehérjékből álló rugalmas hálózatot Következő kérdés 8/10 kérdés Miért szokták bevágni a kenyér tetejét sütés előtt? Hogy a kenyér ne barnuljon meg Hogy irányítsák, hol táguljon és repedjen fel sütés közben Hogy gyorsabban megromoljon Hogy az élesztő kijusson a tésztából Következő kérdés 9/10 kérdés Mi történhet, ha egy kenyértésztát jelentősen túlkelesztenek? A tészta sütés nélkül ropogóssá válik Automatikusan kétszer annyi glutén képződik benne Meggyengülhet, és sütéskor kevésbé emelkedhet meg vagy összeeshet A liszt teljesen eltűnik belőle Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik összetevő adja a kenyértészta legnagyobb részét egy hagyományos receptben? Olaj Élesztő Só Liszt Eredmények

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