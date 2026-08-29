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Kamu kovászos kenyerek lepték el a magyar boltokat: már senki sem tudja, mit etetnek az emberrel
A koronavírus-járvány óta töretlen a kovászos pékáruk népszerűsége, a megnövekedett kereslet miatt azonban egyre gyakrabban találkozhatunk úgynevezett "kamukovásszal" a boltok polcain. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ipari, felgyorsított eljárással és adalékanyagokkal készült termékek emésztési panaszokat okozhatnak, ezért a megvásárolni kívánt pékáruk összetevőit minden esetben érdemes ellenőrizni - jelentette a sonline.hu
A koronavírus-járvány időszaka alatt sokan kezdtek otthoni kenyérsütésbe és kovásznevelésbe. Bár a hobbi iránti lelkesedés az évek múlásával a legtöbb embernél alábbhagyott, a minőségi, kézműves pékáruk iránti kereslet megmaradt. Európa-szerte nőtt az igény a hagyományos eljárással készült kenyerek iránt, ezzel párhuzamosan viszont megjelentek a piacon a megtévesztő, nem valódi fermentációval előállított termékek is.
A valódi kovász természetes erjedési folyamat eredménye. Kizárólag liszt és víz keveréke, amelyben a megfelelő idő alatt felszaporodó élesztőgombák és tejsavbaktériumok szén-dioxidot termelve érlelik, valamint lazítják a tésztát. Az igazi kovászos kenyér mindössze három összetevőből, lisztből, vízből és sóból áll, az elkészítéséhez pedig nincs szükség hozzáadott élesztőre.
Ezzel szemben az ipari pékségek egy része élesztőt és különféle adalékanyagokat alkalmaz a gyártás felgyorsítása és a termelési kapacitás növelése érdekében. Ezek a pékáruk hiába árasztanak jellegzetes, savanykás kovászillatot, minőségük és élettani hatásuk messze elmarad a hagyományos termékekétől.
Fekete Gergő pékmester rámutatott, hogy a felgyorsított eljárások és a tésztába kevert mesterséges adalékanyagok jelentős mértékben felelősek lehetnek a gyakori emésztési panaszokért. Segal Viktor séf ugyancsak azt hangsúlyozza, hogy az egészség megőrzése érdekében érdemes kerülni a mesterséges alapanyagokat, és kizárólag természetes összetevőkből álló pékárut választani.
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A szakemberek azt javasolják, hogy a kézművesnek álcázott, ám valójában élesztős és adalékanyagos termékek kiszűrése érdekében vásárlás előtt mindig alaposan tájékozódjunk. Magyarországon szigorú szabályok vonatkoznak az élelmiszerek jelölésére, így a kereskedőknek biztosítaniuk kell a pékáruk pontos összetevő- és allergénlistáját, ami alapján könnyen felismerhetők a megtévesztő készítmények.
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