Az Európai Tanács még az év elején határozott arról, hogy 2027-től több lépésben felszámolja az uniós tagállamok orosz energiafüggőségét.
Tényleg elszabadulnának az árak az euró bevezetése után? Kiderült, ez vár a magyar gazdaságra, ha lecseréljük a forintot
Az euró bevezetésével kapcsolatos egyik leggyakoribb félelem a drasztikus áremelkedés, a nemzetközi tapasztalatok azonban cáfolják ezt az aggodalmat. A korábban csatlakozó országok adatai bizonyítják, hogy az árszínvonal növekedését a gazdasági fejlődés, nem pedig a közös valuta okozza. Ráadásul Magyarország az uniós átlaghoz viszonyítva már most is kimagasló árszinttel rendelkezik, így egy esetleges átállásnál sokkal kisebb tere lenne az árugrásnak - áll a Portfolio.hu elemzésében.
Amikor felmerül a forint lecserélése, a viták jellemzően a gazdaságpolitikai önállóság elvesztése és a pénztárcánkat közvetlenül érintő drágulás körül forognak. Bár az átállás elméletben csupán az árak hivatalos konverziós árfolyamon történő átszámítását jelenti, a lakosság rendszerint két dologtól tart, nevezetesen a kereskedők átváltáskori felfelé kerekítésétől, illetve a hazai árak uniós átlaghoz való hirtelen felzárkózásától. A kerekítések ugyan valóban okozhatnak egy átmeneti, minimális inflációs többletet, de tartós, rendszerszintű áremelkedéshez nem vezetnek.
A felmérések szerint azonban a magyarok egyre kevésbé tartanak ezektől a hatásoktól. Az Európai Bizottság 2026-os Eurobarométer-kutatása rámutatott, hogy itthon mindössze a lakosság 25 százaléka aggódik az euró árfelhajtó hatása miatt, miközben ez az arány Lengyelországban 71, Csehországban pedig 67 százalék. Ez jelentős szemléletváltást tükröz, hiszen 2025-ben még 37 százalék várt inflációt a devizacserétől, 2020-ban pedig a többség osztotta ezt a félelmet. A szeptemberi hazai kutatások is arra engednek következtetni, hogy a drágulástól való félelem meredek csökkenése szorosan összefügg az euróbevezetés növekvő társadalmi támogatottságával.
A múltbeli csatlakozások adatai egyértelműen megmutatják, mi történik a valóságban. Az elmúlt húsz évben az euróövezethez csatlakozó országok árszínvonala valóban közelített az uniós átlaghoz, ám ez a folyamat szorosan együtt mozgott a gazdasági fejlettségük, vagyis az egy főre jutó GDP növekedésével. A tartós áremelkedést tehát a reálgazdasági konvergencia generálja. Ezt bizonyítja az eurózónán kívüli országok példája is, ahol az elmúlt két évtizedben a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan ugyanúgy emelkedtek az árak, függetlenül a használt fizetőeszköztől.
Magyarország esetében a kiindulási pontot is érdemes figyelembe venni, a hazai árszínvonal ugyanis már most eléri az uniós átlag 78 százalékát. Történelmi távlatban egyetlen állam sem vezette be a közös fizetőeszközt ilyen magas relatív árszint mellett, az euróbevezetést megelőző öt évben korábban csak Lettország és Horvátország lépte át a 70 százalékos küszöböt. Mivel a magyar árak már ennyire megközelítették az európai átlagot, egy esetleges devizaváltás során jóval szűkebb lenne a tér a további áremelkedésre.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Összességében kijelenthető, hogy az euró bevezetése önmagában nem indít el drasztikus drágulást. Az inflációs folyamatokat sokkal inkább a gazdasági felzárkózás és a globális piaci környezet, például az energiaárak alakulása határozza meg. Ha a hazai gazdaság konvergenciája folytatódik, és a nemzetközi környezet is kedvező marad, a kereskedői kerekítésekből fakadó, tized százalékpontokban mérhető átmeneti hatás érdemi teher nélkül átvészelhető.
Mennyire hiszel a netes csillagoknak? Töltsd ki a kutatásunkat!
Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.
A csatlakozást megelőző időszakban a piaci bizalomnak köszönhetően a szlovák korona mintegy 25 százalékot erősödött.
A felelős gazdaságpolitika már önmagában is megteremti az euróbevezetés feltételeit.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén várhatóan 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
A forint a hetet vegyesen indította a három devizával szemben az előző heti kezdéséhez képest.
Elégedetlen az állam a külföldi üzemeltetővel: gyökeres változások jöhetnek a Liszt Ferenc Repülőtéren
A nézeteltérések egyik fő forrása az egymilliárd eurós Terminal+ beruházási program.
Nem adott érdemi információt arra a kérdésre, hogy valakinek a vallomása alapján indult-e meg a kutatás, esetleg egy vádalku után indultak a pénzért.
Rengeteg dolgozót venne fel az egyik legnagyobb hazai cég: 700 ezres fizut ígérnek, tapasztalat sem feltétlen kell
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 40. hetéből.
A Richter megemelte 2026-os várakozásait, a gyógyszergyártási árbevétel növekedését a korábbi magas egyszámjegyű helyett 10 százalék fölöttire.
Megállhat a fizetések emelkedése Magyarországon: oldja a kormány a béremelési kényszert, örülhetnek a cégek
Cserébe viszont hosszú távon fenntarthatóbbá válhat a magyar gazdaság.
Drasztikus szigorítás jön Balaton partján: változnak az építési szabályok, jöhet az építési tilalom is
A vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és épületmagasságot, vagy csökkenteni az előírt zöldfelületek arányát.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
Alaposan átalakulhat a világgazdasági erősorrend a következő másfél évtizedben.
8 órán át tartott, mire megszámolták: olyan bankjegyeket ástak elő a Seszták-ügyben, amit szinte csak bűnözők használnak
A lefoglalt euró jelentős részét 500 eurósokból álló, elásott kötegek tették ki, ami még érdekesebbé teszi az ügyet.
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest.
Súlyos kiskaput találtak az Oroszország elleni szankciókban: fű alatt rengeteg cég semmibe veszi a korlátozást
Az Európai Unió példátlanul szigorú gazdasági szankciókkal próbálja korlátozni Oroszország mozgásterét az ukrajnai háború kezdete óta.
Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól,
Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal nagyobb volt az augusztusinál
Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.