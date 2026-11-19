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Visszatért a hód, de alaposan felforgatta a hazai vizeket: meglepő következményekre figyeltek fel a magyar kutatók
Újra egyre több helyen bukkan fel az eurázsiai hód Magyarország folyóiban és patakjaiban, visszatérése azonban korántsem csak a vízparti tájat alakítja át. A hódgátak ugyanis a halak életére is komoly hatással vannak: egyes idegenhonos fajok kifejezetten jól járnak velük, miközben a veszélyeztetett őshonos halak számára akár az utolsó menedéket is jelenthetik. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont egy új, 11 perces filmben járta körül a nem mindennapi jelenséget.
Az eurázsiai hód visszatelepülése alaposan átalakította a magyarországi folyóvizek egy részét. A rágcsáló ugyanis nem egyszerűen elfoglalja az élőhelyét, hanem gátépítő tevékenységével jelentősen megváltoztatja a vízfolyások jellegét, a vízmélységet és az áramlási viszonyokat is. Ezek a változások pedig a halközösségekre sem maradnak hatás nélkül.
A hód által okozott élőhely-átalakítás természetes folyamat, ám a kutatók több helyen azt tapasztalták, hogy az idegenhonos halfajok gyorsabban alkalmazkodnak az új körülményekhez, és hamarabb profitálnak a változásokból. Ez különösen azért érdekes, mert a hódgátak megváltoztatják az addigi vízi élőhelyek szerkezetét, így egyes fajok számára kedvezőbb feltételeket teremthetnek.
A hódgátak az aszály idején életmentő menedéket jelenthetnek
A történetnek azonban van egy másik oldala is. Az elmúlt évek egyre súlyosabb aszályos időszakai megmutatták, hogy a hódok által épített gátak a víz visszatartásában is fontos szerepet játszhatnak. A visszaduzzasztott víz különösen a kiszáradásnak kitett élőhelyeken jelenthet menedéket az őshonos, köztük a védett és fokozottan védett halfajok számára.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont filmjének ajánlója külön kiemeli a lápi pócot, amely kifejezetten kedveli a hódok által kialakított nagyobb víztereket. Az ilyen élőhelyek aszályos időszakban akár az utolsó lehetőséget is jelenthetik egyes halpopulációk fennmaradására.
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Nem fekete-fehér a hódok természetvédelmi megítélése
A hód visszatérése tehát természetvédelmi szempontból korántsem egyértelműen pozitív vagy negatív jelenség. Miközben a vízi élőhelyek átalakításával versenyelőnyhöz juttathat bizonyos inváziós halfajokat, ugyanazok a változások az őshonos fajok számára is új lehetőségeket teremthetnek.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont 11 perces filmje éppen ezt az összetett kérdést járja körül: mit jelent a hód visszatérése a magyarországi vizek és halak számára, és hogyan változtathatja meg egyetlen állat tevékenysége a teljes vízi ökoszisztémát?
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