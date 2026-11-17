A dollár erősödése nyomás alatt tartja a forintot: a déli órákra 332 forint fölé emelkedett az amerikai deviza jegyzése.
Most közölte a kamatdöntést az MNB: erre kell készülnie minden magyarnak
Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa - jelentette be a jegybank.
A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt: az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az alapkamatot, egyhangú döntéssel, 25 bázisponttal 5,50 százalékra.
A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat.
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
13 milliós Rolex órában vásárolgatott Schadl György: kiderült, ezért hagyhatta el a házi őrizetet az egykori végrehajtó-elnök
Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban. A volt végrehajtó-elnök luxusvillájában tölti házi őrizetét.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a módosított kutatóhálózati törvénytervezet visszavonását és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását követelik.
A hétfői jelentős esés után kedden reggel tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 92 dollárra mérséklődött.
Kedden folytatódik a 2027-es költségvetési törvényjavaslat általános vitája az Országgyűlésben, a képviselők ezúttal 12 órás időkeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét.
Emelkedett a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A nemesfém 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja, a jelenlegi piaci és geopolitikai folyamatok pedig további árcsökkenést vetítenek előre.
Erősödött az euróval és a frankkal szemben a forint, a dollárhoz képest viszont kissé gyengült.
Történelmi csúcsra tört a Richter a magyar tőzsdén, egyetlen hír adott hatalmas lendületet a részvénynek
Céláremelést kapott a Richter, a részvény napközben történelmi rekordot döntött a budapesti tőzsdén.
A csatlakozást megelőző időszakban a piaci bizalomnak köszönhetően a szlovák korona mintegy 25 százalékot erősödött.
Tényleg elszabadulnának az árak az euró bevezetése után? Kiderült, ez vár a magyar gazdaságra, ha lecseréljük a forintot
Az Európai Bizottság 2026-os Eurobarométer-kutatása rámutatott, hogy itthon mindössze a lakosság 25 százaléka aggódik az euró árfelhajtó hatása miatt.
Az Európai Tanács még az év elején határozott arról, hogy 2027-től több lépésben felszámolja az uniós tagállamok orosz energiafüggőségét.
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A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.