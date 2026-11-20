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Brutális lejtmenetben a piacok: elszállt a dollár, zuhan az arany, a bitcoin és a forint is
Komoly eladási hullám söpört végig a világ tőzsdéin, miután a februárban kirobbant iráni háború okozta inflációs nyomás és az amerikai kamatemelési várakozások megijesztették a befektetőket. A borúlátás nemcsak a technológiai részvényeket, hanem a biztonságosnak hitt nemesfémeket és a kriptovalutákat is magával rántotta, miközben a dollár erősödése a forintot is többhavi mélypontra lökte - tudósított a Telex.
A negatív hangulat az amerikai piacokon indult, ahol az S&P 500 és a technológiai túlsúlyos Nasdaq is több mint két százalékot zuhant, majd a lejtmenet az európai és az ázsiai tőzsdékre is átterjedt. A technológiai szektort övező bizonytalanságot jól mutatja, hogy még az Anthropic csütörtöki, történelmi léptékű tőzsdei bevezetése (IPO) sem tudta megfordítani a trendet. Bár a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat részvényei a kibocsátási ár felett 17 százalékkal zártak, a cég piaci kapitalizációja pedig átmenetileg a kétezermilliárd dollárt is átlépte, a technológiai részvények szélesebb körű esését a rekordméretű debütálás sem tudta megállítani.
A befektetők a kockázatosabb eszközök mellett a klasszikus menedékeszközöktől is szabadulnak. Az arany árfolyama egyetlen hét alatt 8,5 százalékot esett, amire nyolc hónapja nem volt példa, míg az ezüst unciánkénti ára 42,4 dollár közelébe süllyedt a lassuló ipari kereslettől való félelmek miatt. A kockázatkerülés a kriptopiacot is elérte, a bitcoin árfolyama július óta nem látott mélypontra, 61 300 dollár környékére csúszott vissza.
A széles körű lejtmenet hátterében elsősorban az amerikai infláció újbóli gyorsulása és a nyomában járó kamatemelési várakozások állnak. A tengerentúli fogyasztói árak emelkedése idén szeptemberben 3,7 százalékra ugrott, aminek jelentős részét a februárban kirobbant iráni háború miatti energia- és üzemanyag-drágulás okozta. Bár az amerikai döntéshozók megosztottak abban a kérdésben, hogy egy háborús kínálati sokk indokol-e további monetáris szigorítást, a piac szinte biztosra veszi a Fed decemberi, 25 bázispontos kamatemelését. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tartósan magas kamatszint az egekbe lökheti az államadósság finanszírozási költségeit, és magában hordozza a stagfláció, azaz a magas inflációval párosuló gyenge gazdasági növekedés veszélyét.
A magasabb amerikai kamatkörnyezet kilátása és a globális bizonytalanság a dollárnak kedvez, amely tizenkilenc havi csúcsra erősödött a főbb devizákkal szemben. Mindez a forintot is komoly nyomás alá helyezte. Miközben az Egyesült Államokban a szigorítás a legvalószínűbb forgatókönyv, a Magyar Nemzeti Banknál a kamatcsökkentés lehetősége van napirenden.
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A jelenlegi 5,5 százalékos hazai alapkamat és az emelkedő amerikai kamatok közötti kamatkülönbözet folyamatosan szűkül, így a magyar kamatelőny már egyre kevésbé tudja ellensúlyozni a forint árfolyamkockázatát. Ennek hatására a hazai fizetőeszköz hirtelen gyengülésnek indult, az euró jegyzése 368-ról 373,6 forintig ugrott. Ezzel a tavaszi kormányváltást követő nyári forinterősödés – amikor az árfolyam a 350-es szint alá is benézett – immár egyértelműen a múlté.
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