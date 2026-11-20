A negatív hangulat az amerikai piacokon indult, ahol az S&P 500 és a technológiai túlsúlyos Nasdaq is több mint két százalékot zuhant.
Térdre kényszerítette az internetet a GTA VI: máris milliárdos bevételt hozott
Tizenhárom év várakozás után csütörtökön végre megjelent a Grand Theft Auto 6, amely a becslések szerint a szórakoztatóipar történetének eddigi legnagyobb rajtját produkálta. A játék iránti elképesztő érdeklődés az internetes hálózatokat is próbára tette, az előrendelésekből és az első napi eladásokból származó bevétel pedig máris meghaladta a 2,36 milliárd dollárt.
A Sensor Tower elemzőcég adatai szerint az előrendelésekkel együtt több mint 24,5 millió példány kelt el a játékból már az első napon. A 2,36 milliárd dolláros bevétel nagyságát jól érzékelteti, hogy az idei év eddigi legsikeresebb mozifilmje, a Pókember - Vadonatúj nap a teljes mozis pályafutása alatt termelt 2,5 milliárd dollárt.
Bár a fejlesztő Rockstar és az anyavállalat Take-Two még nem közölt hivatalos eladási adatokat, a keresletet példátlannak nevezték. Az eladott példányok mintegy háromnegyedét PlayStation 5 konzolra, a fennmaradó részt pedig Xboxra vásárolták meg.
A megjelenés hatalmas terhelést rótt az internetes infrastruktúrára is. A Cloudflare adatai szerint az Egyesült Királyságban a szokásos szint 8,6-szorosára ugrott a PS5-ös letöltések száma. Új-Zélandon, ahol a játék először vált elérhetővé, már négy órával a hivatalos indulás előtt 14,8-szoros kiugrást mértek, ami arra utal, hogy sokan átállították a konzoljuk régióját a korai hozzáférés érdekében. A hatalmas, 212 gigabájtos telepítőfájl letöltése miatt a brit Virgin Media O2 szolgáltató esti adatforgalmi rekordja is megdőlt.- jelentette a BBC.
A játék fejlesztési költsége a becslések szerint meghaladta az egymilliárd dollárt, ezzel a GTA 6 minden idők legdrágább videójátéka lett. A kritikusok máris elismerően nyilatkoznak a végeredményről, az IGN például kompromisszumok nélküli mesterműnek nevezte. A közel három évtizedes múltra visszatekintő sorozat új része ismét az amerikai álom szatírájaként szolgál. A történet a Floridáról mintázott Leonida államban játszódik, főszereplője pedig egy piti bűnözőpáros, Lucia és Jason.
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A piackutatók szerint a játék sikere a teljes iparágra hatással lesz. A Sensor Tower úgy számol, hogy a GTA 6 egymaga 10 százalékkal csökkenti majd azt az időt, amelyet a játékosok más egyjátékos programokkal töltenek. A Niko Partners előrejelzése alapján az idei összbevétel világszerte meghaladhatja a 3 milliárd dollárt, bár az inflációval korrigálva még így is elmarad az 1939-es Elfújta a szél című filmtől, amely mai értéken számolva 4,5 milliárd dollárt hozott.
A bevételeket tovább növelheti a későbbiekben érkező PC-s változat, valamint a többjátékos mód, amelyek megjelenési dátumát a Rockstar egyelőre nem jelentette be. A 2013-as előző rész tapasztalatai alapján az online kiegészítő további dollármilliárdokat termelhet a mikrotranzakciók révén. Eközben a játék erőszakos tartalma miatt Japánban csak cenzúrázva jelenhetett meg, Kínában pedig a korábbi részekhez hasonlóan egyáltalán nem engedélyezték a forgalmazását.
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