2026. november 3. kedd Győző
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. március 19.Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke beszédet mond a Magyar Innovációs Szövetség InnoSummit 2026 címû konferenciáján a Néprajzi Múzeumban 2026. március 19-én.MTI/Lakatos Péter
Gazdaság

Nyomoz a rendőrség az Iparkamara ingatlanvásárlásai miatt: az elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak

Pénzcentrum
2026. november 3. 08:44 2 perc

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a fővárosi tagszervezet mintegy 9,2 milliárd forintos ingatlanvásárlásai miatt. Míg egyes elnökségi tagok az eladó cég gyanús ügyleteit kifogásolják, Nagy Elek elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak, és korábban épp a jelenlegi bírálók is egyhangúlag megszavazták azokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nyomozás fókuszában az a három nagy értékű fővárosi ingatlan áll, amelyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) vásárolt meg az elmúlt időszakban. Az MKIK 4,2 milliárd forintot fizetett egy 5300 négyzetméteres XII. kerületi központi székházért, továbbá nagyjából 3,3 milliárd forintért vásárolt egy XIII. kerületi, oktatási célokra szánt épületet. Ezt követte a BKIK idén januári tranzakciója, amikor 1,7 milliárd forintért szereztek meg egy 2800 négyzetméteres ingatlant - írta a hvg.hu

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mindkét kamarát irányító Nagy Elek egyetértésével lebonyolított ügyleteket az elnökség bizonyos tagjai utólag aggályosnak találták. A fő kifogásuk az, hogy az eladó TP Property Zrt. két épületet is csak röviddel azelőtt szerzett meg, hogy azokat továbbértékesítette volna a kamarának.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy Elek ugyanakkor határozottan visszautasítja a vádakat. Elmondása szerint a kamara ellenőrző bizottsága a múlt hónapban, idén október elején zárt le egy belső vizsgálatot, amely egyhangúlag rendben találta a vásárlásokat.

A jelentés kimondta, hogy a teljes folyamat nyilvánosan, a belső szabályzatokkal összhangban és jogszerűen zajlott, a vételárak esetében pedig nem merült fel a feltűnő értékaránytalanság gyanúja. Az elnök hangsúlyozta, hogy az ingatlanvásárlásokat korábban maga az elnökség hagyta jóvá, méghozzá teljes egyetértésben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
#vizsgálat #ingatlan #Budapest #rendőrség #gazdaság #mkik #nyomozás #milliárd #brfk #ingatlanvásárlás #ingatlanok #magyar kereskedelmi és iparkamara
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:55
08:44
08:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 2. 16:47
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 2. 12:35
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyh...
Holdblog  |  2026. november 2. 12:00
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézség...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
2
1 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
3
6 napja
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
4
1 hete
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
5
2 hete
Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 08:04
Új tiltótábla jöhet a magyar utakon: itt vannak a tervezett KRESZ-változás részletei, ekkor élesedne a rollerszigor
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 07:01
Állj, ki ne húzd! Sok hobbikertész elköveti ezt a végzetes hibát: íme a trükk, amivel jövőre is terem a paprika
Agrárszektor  |  2026. november 3. 08:17
Hidegzuhany: tömegesen utasítják el a magyar gazdák pályázatait