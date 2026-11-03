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Nyomoz a rendőrség az Iparkamara ingatlanvásárlásai miatt: az elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a fővárosi tagszervezet mintegy 9,2 milliárd forintos ingatlanvásárlásai miatt. Míg egyes elnökségi tagok az eladó cég gyanús ügyleteit kifogásolják, Nagy Elek elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak, és korábban épp a jelenlegi bírálók is egyhangúlag megszavazták azokat.
A nyomozás fókuszában az a három nagy értékű fővárosi ingatlan áll, amelyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) vásárolt meg az elmúlt időszakban. Az MKIK 4,2 milliárd forintot fizetett egy 5300 négyzetméteres XII. kerületi központi székházért, továbbá nagyjából 3,3 milliárd forintért vásárolt egy XIII. kerületi, oktatási célokra szánt épületet. Ezt követte a BKIK idén januári tranzakciója, amikor 1,7 milliárd forintért szereztek meg egy 2800 négyzetméteres ingatlant - írta a hvg.hu.
A mindkét kamarát irányító Nagy Elek egyetértésével lebonyolított ügyleteket az elnökség bizonyos tagjai utólag aggályosnak találták. A fő kifogásuk az, hogy az eladó TP Property Zrt. két épületet is csak röviddel azelőtt szerzett meg, hogy azokat továbbértékesítette volna a kamarának.
Nagy Elek ugyanakkor határozottan visszautasítja a vádakat. Elmondása szerint a kamara ellenőrző bizottsága a múlt hónapban, idén október elején zárt le egy belső vizsgálatot, amely egyhangúlag rendben találta a vásárlásokat.
A jelentés kimondta, hogy a teljes folyamat nyilvánosan, a belső szabályzatokkal összhangban és jogszerűen zajlott, a vételárak esetében pedig nem merült fel a feltűnő értékaránytalanság gyanúja. Az elnök hangsúlyozta, hogy az ingatlanvásárlásokat korábban maga az elnökség hagyta jóvá, méghozzá teljes egyetértésben.
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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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