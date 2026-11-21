A liciten nem a teljes ingatlant, csupán annak 11/20-ad tulajdoni hányadát lehet megszerezni.
Itt a bejelentés, meghosszabbítjuk a hármas metrót: igaz, nem Bicskéig, de már ennek is sok budapesti örülni fog
Akár már jövőre, 2027-ben megkezdődhet a 3-as metró északi meghosszabbítása egy 80 milliárd forintos európai uniós keretből. A beruházás megvalósulását azonban komolyan veszélyezteti a szoros, 2030-as elszámolási határidő, valamint a több tucat érintett ingatlan kisajátításának megoldatlan finanszírozása.
Déri Tibor, Újpest alpolgármestere közölte, hogy a Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága november 24-én tárgyalja a BKK legújabb ütemtervét.
A fejlesztés első üteme egy 1,9 kilométeres szakaszt és két új állomást foglal magában Újpest-központ, valamint Rákospalota-Újpest vasútállomás között. Mivel a korábbi tervek a káposztásmegyeri végállomásig szóltak, a meglévő dokumentációt ehhez a rövidebb szakaszhoz kell igazítani.
Az ütemterv szerint idén december elejére elkészülhet a tenderdokumentáció, a közgyűlés pedig még abban a hónapban dönthet a közbeszerzési eljárás megindításáról. Az uniós támogatási kérelmet a jövő év első negyedévében nyújthatják be. Kedvező esetben a kivitelezési szerződés megkötése után, 2027 harmadik negyedévében már el is indulhatnak a közműkiváltási munkálatok.
A folyamat felgyorsítása érdekében a BKK úgynevezett tervezési és kivitelezési (Design & Build) konstrukciót alkalmazna, így egyetlen eljárásban választanák ki a kiviteli tervekért és magáért az építkezésért felelős vállalkozót. Ehhez azonban kormányzati felmentés szükséges az állami építési beruházásokról szóló törvény alól. A műszaki előkészítés során felül kell vizsgálni a metró biztosítóberendezéseit, emellett a munkálatokat folyamatosan össze kell hangolni a MÁV-val az érintett vasútállomás és a 71-es vasútvonal felújítása miatt.
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A beruházás legkritikusabb és legnehezebben megoldható pontja az ingatlanszerzés. Az Árpád út és a Szilágyi utca térségében 16 épületet – összesen 77 lakást és 27 nem lakáscélú ingatlant – kellene kisajátítani legkésőbb 2027 harmadik negyedévéig. Az uniós szabályok értelmében azonban a költségkeretnek csupán a 2 százaléka, azaz mintegy 1,6 milliárd forint fordítható erre a célra, a BKK pedig nem rendelkezik saját forrással a hiányzó összeg fedezésére. A közlekedésszervező vállalat emiatt az uniós elszámolási szabályok módosítását kezdeményezi.
A legnagyobb kockázatot ugyanakkor a szoros határidő jelenti. Mivel az uniós projekt elszámolási időszaka 2030. december 31-én lezárul, az engedélyeztetésre, az érintett lakók helyzetének rendezésére, a finanszírozási háttér biztosítására és magára a kivitelezésre is csak minimális tartalékidő maradt. Ezek a tényezők határozzák majd meg, hogy az évtizedek óta várt metróhosszabbítás megvalósulhat-e a rendelkezésre álló szűk időkeretben.
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