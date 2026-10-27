Wekerle Plusz: jön a kedvezményes lakáshitel, lakástakarék, felújítási támogatás - 40 pontban a legfontosabb bejelentések

Jelentősen átalakítja az otthonteremtési támogatások rendszerét a kormány a Wekerle Programmal. Az új konstrukciók között szerepel az Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel, az energetikai korszerűsítéseket segítő felújítási program, valamint az állami támogatással működő lakástakarék újbóli bevezetése. A tervek szerint a lakásépítések ösztönzése mellett megfizethető bérlakásokkal és új kollégiumi férőhelyekkel is bővítenék a kínálatot.

A Wekerle+ hitel 2026. október 28-án indul, és a 18–45 éves korosztálynak kínál legfeljebb 50 millió forintos, maximum 25 éves futamidejű kölcsönt. Új lakás vásárlására vagy építésére 3 százalékos, használt lakás megvásárlására 5 százalékos fix kamattal lehet majd igénybe venni a konstrukciót. Az igényléshez nem szükséges házasságot kötni vagy gyermeket vállalni, és többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő alapfeltételként. A hitelhez ugyanakkor ingatlanérték-korlátok és ötéves bentlakási kötelezettség kapcsolódnak.

A lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére külön program indul. A családi házak felújítását 2027 februárjától legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitel segítheti, amelyhez az épület felújítás előtti energetikai besorolásától függően 30 vagy 50 százalékos vissza nem térítendő támogatás társulhat. A társasházak és a lakásszövetkezetek számára 2027 márciusában nyílhat meg a kamatmentes finanszírozás lehetősége: a panelépületekben lakásonként legfeljebb 4 millió, a téglaépítésű társasházakban legfeljebb 5 millió forintos hitellel számolhatnak.

A kormány 2027 januárjától ismét állami támogatást adna a lakástakarék-megtakarításokhoz is. A megtakarítási idő 5–10 év lehet, az első öt évben a befizetések 10 százalékát, a hatodik évtől pedig 20 százalékát egészítené ki az állam a meghatározott éves korlátokig. A programokhoz kapcsolódóan több mint 600 milliárd forintot fordítanának energetikai felújításokra, miközben a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program megfizethető bérlakások és legalább 10 ezer új kollégiumi férőhely létrehozását célozza.

A Babaváró hitelnél nem a konstrukció megszüntetéséről van szó. A kormány a gyermekvállalási feltételt nem teljesítő párokra váró pénzügyi következményeket enyhítené. A bejelentett változtatások a méltányolható élethelyzetek kezelését, a részletfizetést és bizonyos esetekben a visszafizetési kötelezettség mérséklését célozzák. A részletszabályoknál fontos különbség, hogy a kormányzati bejelentés és a ténylegesen alkalmazható feltétel nem feltétlenül ugyanaz: az utóbbit a vonatkozó jogszabályok és a banki tájékoztatók rögzítik.

A Wekerle Plusz Program: 40 fontos tudnivaló

1. A program 2027-ben indul. A kormány megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésével bővítené a lakhatási lehetőségeket.

2. Már 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást szánnak a célra. Ebből az első beruházások előkészítését és megvalósítását finanszíroznák.

3. A következő három évre további 550 millió euró uniós forrást terveznek bevonni. A kormány arra számít, hogy a támogatások mellé legalább hasonló nagyságrendű banki és piaci finanszírozás is társulhat.

4. Legalább 10 ezer új kollégiumi férőhely létrehozása a cél. Emellett hosszú távon bérelhető, megfizethető lakásokkal növelnék a kínálatot, lehetőleg jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken.

5. Megmarad az új lakások 5 százalékos kedvezményes áfája. A kormány ezzel is ösztönözné az új lakások építését és a fejlesztések kiszámíthatóbb tervezését.

Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel

6. 2026. október 28-án elindul az új hitel. A Wekerle+ a korábbi Otthon Start konstrukció helyébe lép.

7. A hitel 18 és 45 év között igényelhető. A korhatárt a kormány a korábban ismertetett elképzeléshez képest 45 évre emelte.

8. Legfeljebb 50 millió forint kölcsön vehető fel. A maximális futamidő 25 év, a kamat pedig a szerződésben meghatározott feltételek mellett végig fix marad.

9. Új lakás vásárlására vagy építésére 3 százalékos fix kamat jár. Használt lakás megvásárlásakor a fix éves kamat 5 százalék.

10. Nem feltétel a házasság vagy a gyermekvállalás. Többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő alapkövetelményként, ugyanakkor a hitelbírálat egyéb feltételeinek továbbra is meg kell felelni.

11. A meglévő ingatlantulajdon korlátozhatja az igénylést. Az 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányad általában kizáró ok, de kivételt jelenthet a 30 millió forint alatti értékű ingatlan, illetve bizonyos, haszonélvezettel terhelt örökölt ingatlan. Közös igénylésnél a tulajdoni korlátot az előírt szabályok szerint együttesen is vizsgálhatják.

12. Meghatározták a megvásárolható ingatlanok felső értékhatárait. Lakásnál legfeljebb 100 millió, egylakásos lakóépületnél, jellemzően családi háznál 150 millió forint lehet a vételár vagy a bekerülési költség. A négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

13. Szülő vagy testvér is bevonható adóstársként. Erre akkor lehet szükség, ha az igénylő jövedelme önmagában nem elegendő. Az adóstárs azonban nem szerezhet tulajdont a megvásárolt ingatlanban.

14. Öt évig kötelező az életvitelszerű bentlakás. A támogatott hitelből vásárolt vagy épített ingatlant ez idő alatt nem lehet bérbe adni vagy más célra, például irodaként hasznosítani.

15. Átmeneti határidőt adtak a korábbi Otthon Start feltételeivel számolóknak. Azok, akiknek 2026. október 27-ig már volt adásvételi szerződésük, illetve építkezésnél az engedélyezési eljárást megindították vagy az építést bejelentették, 15 napig még a korábbi feltételek szerint nyújthatják be a hitelkérelmet.

16. A már megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak. Az új program bevezetése nem változtatja meg automatikusan a már fennálló hitelügyletek szerződéses feltételeit.

Wekerle+ Családi Ház Program

17. 2027 februárjától indulhat a családi házak felújítási programja. A konstrukció nem korlátozódik egy meghatározott életkorra, és az ország egész területén elérhetővé tennék.

18. Legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitel vehető fel. A maximális futamidő 15 év.

19. Az energetikai besorolás határozza meg a vissza nem térítendő támogatás arányát. D–G besorolás esetén a hitelösszeg 30 százalékát, H–I besorolásnál 50 százalékát engedhetik el támogatásként. A–C besorolású épületnél ebben a programban nem jár ilyen támogatás.

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20. A legmagasabb hitelösszeg mellett akár 7,5 millió forint támogatás is elérhető. Ez a legrosszabb, H–I energetikai kategóriába tartozó ingatlanokra vonatkozó, 15 millió forintos hitelösszeggel számított példa.

21. A hitelen felül önerőre is szükség van. A saját forrás a hitelösszeg 5 százaléka, de legfeljebb 500 ezer forint lehet.

22. Többféle lakóingatlan felújítása elszámolható. A program családi házak, sorházak, ikerházak és kisebb lakásszámú épületek egyedi fűtésű lakásainak energetikai korszerűsítésére használható.

23. Számos korszerűsítési munka támogatható. A hőszigetelés, a nyílászárócsere, a világítás és az árnyékolás fejlesztése, a használati meleg víz rendszerének korszerűsítése és a hőszabályozó radiátorszelepek is az elszámolható munkák közé tartoznak.

24. Hőszivattyú és hatékony split klíma is szóba jöhet, gázkazán viszont nem. Napelemre a támogatás meghatározott, legfeljebb 20 százalékos részét lehet fordítani; a tervezés, a műszaki ellenőrzés és a pályázati tanácsadás költségei is elszámolhatók lehetnek.

Wekerle+ Társasházi és Panel Program

25. 2027 márciusában indulhat a társasházi és panelprogram. Társasházak és lakásszövetkezetek kérhetnek támogatást a többlakásos épületek energetikai korszerűsítésére.

26. Panelépületben lakásonként legfeljebb 4 millió forint hitel járhat. Téglaépítésű társasház esetében a felső határ 5 millió forint lakásonként.

27. A társasházi konstrukció kamatmentes. A kölcsön futamideje 15–20 év lehet.

28. Itt is az épület felújítás előtti energetikai besorolása határozza meg a támogatást. D–G kategóriánál a hitelösszeg 30 százaléka, H–I kategóriánál 50 százaléka lehet vissza nem térítendő támogatás; az A–C besorolású épületek nem tartoznak a programba.

29. Lakásonként 200 ezer forint önerő szükséges. A támogatás a hitel tőketartozását csökkenti, nem szabadon elkölthető pénzként folyósítják.

30. A társasházak többféle közös beruházásra fordíthatják a forrást. A hőszigetelés és a nyílászárócsere mellett a melegvíz-rendszer, a távhőközpont, a házközponti fűtés, a költségmegosztók, a lift energetikai korszerűsítése és az akadálymentesítés is a támogatható munkák közé kerülhet. Napelemnél és akadálymentesítésnél külön korlátozás érvényesülhet, gázkazánra itt sem adható támogatás.

Közös felújítási szabályok és lakástakarék

31. Legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Ezt a felújítás előtti és utáni energetikai tanúsítványok alapján kell igazolni, a költségeket pedig számlákkal kell alátámasztani.

32. A felújítási programra 2030-ig 633 milliárd forintot szánnak. A kormány évente legalább 30 ezer otthon korszerűsítését célozza meg, 2030-ig pedig összesen több mint 120 ezer lakóingatlan felújításával számol.

33. 2027 januárjától ismét állami támogatás járhat a lakástakarékra. A megtakarítási idő 5–10 év lehet, a megtakarított összeg pedig lakásvásárlásra, építésre vagy energiahatékony felújításra használható fel.

34. Az első öt évben a befizetések 10 százalékát egészíti ki az állam. A támogatás felső határa évente 120 ezer forint, ami havi 100 ezer forintos megtakarítás mellett érhető el.

35. A hatodik évtől 20 százalékos támogatás járhat. A felső határ évi 240 ezer forint, így tíz év alatt legfeljebb 1,8 millió forint állami kiegészítés gyűlhet össze. A hivatalos ismertető legalább 3 százalékos betéti kamatot is jelez.

Babaváró hitel: a bejelentett változások

36. A Babaváró hitel megmarad, de enyhítenék a gyermekvállalási feltétel nem teljesítésének következményeit. A cél, hogy a méltányolható élethelyzetben lévő családok ne kerüljenek automatikusan aránytalanul nagy pénzügyi teher alá.

37. Közel 24 700 szerződés érintett a korábbi gyermekvállalási határidő miatt. A probléma több tízezer családot érinthet; a jelenlegi szabályok alapján egyes esetekben több millió forint korábban kapott kamattámogatást kellene egy összegben visszafizetni. A konkrét összeg a szerződéstől és az igénybe vett támogatástól függ.

38. Méltányossági felmentést kaphatnak azok, akiknek önhibájukon kívül nem születhetett gyermekük. A bejelentés szerint orvosi igazolással lehetne bizonyítani az érintett élethelyzetet. Folyamatban lévő meddőségi kezelés vagy örökbefogadási eljárás esetén automatikus, egyéves hosszabbítás is szóba kerülhet.

39. Részletfizetési könnyítés és kedvezőbb kamatszámítás is érkezhet. A bejelentett elképzelések között szerepel a két évre szóló, kamatmentes részletfizetés bizonyos élethelyzetekben – például válás, a gyermekvállalás elmaradása, előtörlesztés vagy külföldre költözés esetén. A kormány azt is kérte a bankoktól, hogy a már fennálló szerződéseknél a büntető jellegű kamat helyett a lakáshiteleknél alkalmazott piaci kamatszintet vegyék alapul, az új szerződéseknél pedig ne alkalmazzanak büntetőkamatot.

40. A nehezebb anyagi helyzetben lévők hosszabb törlesztést és tartozáscsökkentést kérhetnek. A bejelentett szabályok szerint, ha az egy főre jutó bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbért – a 2026-os összeg 322 800 forint –, a fennmaradó tartozás 48 havi részletben is visszafizethető lehet. A havi részlet az érintett tartozásától függően nagyjából 24–70 ezer forintra jöhet ki. A banki értesítések decemberben érkezhetnek, az érintetteknek pedig 120 nap állhat rendelkezésükre az egymillió forintos tartozáselengedés, illetve a hosszabb részletfizetés kérelmezésére.