Végre javulhat a sokat kritizált magyar kórházi koszt: így változhat, mi kerül a betegek tányérjára

A 2027-es költségvetésben legalább 10 milliárd forint pluszforrást tervez a kormány a kórházi étkeztetés fejlesztésére, a pénzbeli támogatás növelése mellett pedig a működés átalakítására is szükség van. A jelenlegi rendszerben jelentős hatékonysági problémák és intézmények közötti költségkülönbségek mutatkoznak. A fővárosi kórházi konyhák a kapacitásuk töredékén működnek, míg az egy betegre jutó napi étkeztetési költség közel négyszeres eltérést mutat az egyes intézmények között – hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-posztjában.

A tárcavezető ismertette a magyar kórházi étkeztetés helyzetét feltáró legfrissebb adatokat. Budapesten a főzőkonyhák kapacitáskihasználtsága rendkívül alacsony, hiszen a mintegy 31 300 adagos napi kapacitásból mindössze 12 100 adagot használnak ki, ráadásul hét fővárosi kórházi főzőkonyha műszaki állapota súlyosan leromlott.

Az ellátás finanszírozásában és költségeiben is óriási a szórás. A 2025-ös adatok alapján az egy betegre jutó napi nettó étkeztetési költség intézményenként 1300 és több mint 5000 forint között mozog, miközben a logisztikai és élelmezési feladatokat nehezíti, hogy egyes kórházaknak naponta akár 20–25 különböző speciális diétát kell biztosítaniuk.

A megfelelő táplálkozás a gyógyulás támogatása mellett a betegelégedettséget is érdemben befolyásolja. Egy nemzetközi kutatás szerint azok a páciensek, akik rossznak ítélik a kórházi étkeztetést, 2,7-szer nagyobb valószínűséggel elégedetlenek a teljes kórházi ellátással is.

A miniszter kiemelte, hogy a pluszforrások biztosítása mellett elengedhetetlen a kórházi konyhák korszerűsítése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, a beszerzések átláthatóbbá tétele, valamint a rugalmasabb, az intézmények saját igényeihez igazodó megoldások alkalmazása.

"A betegnek nem az a fontos, hogy ki üzemelteti a konyhát, hanem hogy időben, megfelelő mennyiségben, jó minőségű, tápláló és az egészségi állapotának megfelelő ételt kapjon" – hangsúlyozta az egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy a fejlesztések célja a betegek számára is közvetlenül érzékelhető minőségi javulás. "Mert az emberhez méltó kórházi ellátás a mindennapi apróságokban is megmutatkozik. Abban is, ami a beteg tányérjára kerül."